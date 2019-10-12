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В Приморье испытают новый продукт питания
Название для еды более чем странное – «Алмаз»
Новый сорт риса разработали в Приморье. Используя его, сельхозпроизводители края рассчитывают увеличить объемы урожая. По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время проходят госсортоиспытания риса приморской селекции «Алмаз».
«Эта работа уже на завершающем этапе. Данный сорт показал положительный результат, устойчивость к полеганию и опасным заболеваниям риса», – отметили в ведомстве.
Специалисты отмечают, что в текущем году сельхозпроизводители уже собрали более 500 тонн риса в Спасском районе и Уссурийске. Использование нового сорта, по их словам, позволит увеличить объемы урожая этой культуры.
Напомним, в Приморье предусмотрена поддержка фермеров, занимающихся растениеводством. Так, в этом году объем финансирования мероприятий по техмодернизации увеличен до 1,2 миллиарда рублей. Также сельхозпроизводители могут получить субсидии на подготовку к весенне-полевым работам. Для получения финансовой помощи нужно обратиться в департамент сельского хозяйства и продовольствия по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, 2, кабинет 303. Телефон для справок: 8 (423) 241-26-70.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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