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В Приморье испытают новый продукт питания

12 Октября 2019, 18:05 | Приморье

Название для еды более чем странное – «Алмаз»

Новый сорт риса разработали в Приморье. Используя его, сельхозпроизводители края рассчитывают увеличить объемы урожая. По информации краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия, в настоящее время проходят госсортоиспытания риса приморской селекции «Алмаз».

«Эта работа уже на завершающем этапе. Данный сорт показал положительный результат, устойчивость к полеганию и опасным заболеваниям риса», – отметили в ведомстве.

Специалисты отмечают, что в текущем году сельхозпроизводители уже собрали более 500 тонн риса в Спасском районе и Уссурийске. Использование нового сорта, по их словам, позволит увеличить объемы урожая этой культуры.

Напомним, в Приморье предусмотрена поддержка фермеров, занимающихся растениеводством. Так, в этом году объем финансирования мероприятий по техмодернизации увеличен до 1,2 миллиарда рублей. Также сельхозпроизводители могут получить субсидии на подготовку к весенне-полевым работам. Для получения финансовой помощи нужно обратиться в департамент сельского хозяйства и продовольствия по адресу: Владивосток, улица 1-я Морская, 2, кабинет 303. Телефон для справок: 8 (423) 241-26-70.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: сельское хозяйство  рис  селекция  соя 



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