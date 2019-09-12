www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.43 р. 100 JPY: 60.71 р.
EUR: 72.22 р. 10 CNY: 91.93 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
ВЭФ
Распечатать

В Приморье ждут шведскую IKEA

12 Сентября 2019, 12:05 | Приморье

Ранее популярный ритейлер неоднократно сталкивался с «непредсказуемым характером административных процедур» в ряде регионов России

Власти Приморья рассчитывают, что шведский мебельный ритейлер IKEA откроет в крае магазин и построит завод по производству изделий из дерева. IKEA более шести лет не открывала новые магазины в России. Напомним, что в конце июня первый гипермаркет в Приморье открыло ООО «Леруа Мерлен» (российское подразделение французской Leroy Merlin).

Соответствующее предложение для IKEA директор департамента международного сотрудничества Приморья Алексей СТАРИЧКОВ озвучил на встрече с делегацией посольства Королевства Швеция в РФ на полях V Восточного экономического форума.

«Цель нашего визита – знакомство с вашим краем. Мы хотим понять, какие у нас есть возможности для совместного сотрудничества», – цитирует пресс-служба администрации Приморья советника отдела экономики и торговли посольства Швеции Хаглунда ГУННАРА.

В ходе встречи представители посольства Швеции отметили, что их компании активно работают в сферах производства молочных продуктов, напитков, бумажной продукции, лекарственных препаратов и автомобилей. Именно сферы составляют 80% импорта шведских товаров в Россию.

IKEA с 2018 года начала открывать в РФ дизайн-студии - магазины небольшой площади, где можно спроектировать интерьер, заказать доставку или купить на месте товары из ограниченного ассортимента. Летом 2019 года ритейлер открыл в Москве первый магазин нового городского формата (его площадь около 8 тыс. кв. м. - меньше, чем у стандартных магазинов). В настоящее время в России у IKEA 14 магазинов в торговых центрах «Мега», один магазин городского формата в Москве, а также шесть дизайн-студий.

IKEA, для которой РФ является одним из ключевых рынков, неоднократно сталкивалась с «непредсказуемым характером административных процедур» в ряде регионов, и даже заявляла о замораживании инвестиций в российские проекты. В 2010 году за «лояльность к фактам коррупции» в России был уволен директор IKEA по Центральной и Восточной Европе Пер КАУФМАН.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: магазин  вэф  ikea  завод  ритейл  швеция  деревообработка 













Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]