Пришел август, цены на авиабилеты улетели ввысь

Крупнейший авиаперевозчик России «Аэрофлот» в очередной раз приостановил продажу субсидированных билетов на рейсы с Дальнего Востока в европейскую часть страны, а также внутри Дальневосточного федерального округа (ДФО). Другие 13 авиакомпаний, взявшихся за перевозки по спецтарифам, продолжают вести продажи субсидируемых авиабилетов.

Продажи прекращены 4 августа, это связано с освоением государственных субсидий, выделенных на поддержку таких перевозок, пояснила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия СПИВАКОВА.

При этом Спивакова добавила, что программа «плоских» тарифов продолжит действовать а рейсах в/из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Калининград, Симферополь и в обратном направлении.

«Напомним, что с целью обеспечения доступности перевозок «Аэрофлот» продает авиабилеты в рамках собственной программы «плоских» тарифов. Билет по «плоскому» тарифу в экономический класс обслуживания по фиксированной цене может приобрести любой пассажир без ограничений», - добавила представитель «Аэрофлота».

На рейсах «Аэрофлота» из Москвы в дальневосточные города c 2015 года действуют так называемые «плоские» тарифы в эконом-классе. Это тарифы с фиксированной ценой, которая не зависит от даты покупки билета. Воспользоваться такими тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. То есть речь не идет о привилегии для приморцев. При этом «плоские» тарифы в отличие от льготного тарифа не субсидируются государством - убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов «Аэрофлота». «Плоский» тариф «Аэрофлота» на рейсах из Владивостока в Москву и обратно в 2019 году составлял 25 тыс. рублей, на рейсах его дочерней компании «Россия» - 22 тыс. рублей. В 2020 году тарифы были увеличены до 26,1 тыс. рублей (рост на 4,4%) и 22,95 тыс. рублей (рост на 4,3%) соответственно. Затем цены еще подросли.

Рейсы внутри ДФО, из округа в центральную часть РФ, а также в Крым и Калининград субсидируются в рамках правительственного постановления №215. С 2019 года купить билет и воспользоваться им можно круглый год (раньше это было возможно только в летний период), также увеличен перечень маршрутов. Воспользоваться субсидируемыми перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет и старше 60 лет (для женщин - старше 55 лет); инвалиды I группы любого возраста; инвалиды с детства II и III группы; сопровождающие инвалида I группы или ребенка-инвалида; многодетные семьи.

О приостановке продаж билетов для льготников «Аэрофлот» сообщает регулярно. Каждый раз это связано с досрочным освоением бюджетных субсидий. Так, например, в 2019 году на перевозки по 215-му постановлению бюджет первоначально выделил 3,8 млрд рублей, из них 2,9 млрд рублей предназначались компаниям, участвующим в дальневосточной программе. «Аэрофлот» тогда сообщил, что из-за досрочного освоения субсидий распродал все билеты в ДФО за шесть дней. После обращений Минтранса на программу было выделено еще 5,2 млрд рублей, из них 2,5 млрд рублей из резервного фонда правительства.

В этом году на ДФО распределено 4 млрд рублей субсидий. При этом «Аэрофлот» получил 20% от общей суммы субсидии, 80% распределены по другим авиакомпаниям, летающим с/на Дальний Восток.

- Есть такое понятие «плоский тариф» - это когда «Аэрофлот» берет на себя определенную цену билета, ее выдерживает и, соответственно, оказывает эту услугу. Но, к сожалению, не везде у нас есть территории, где мы можем прилетать «Аэрофлотом». И существует несколько форм поддержки, - говорил в декабре прошлого года на тот момент глава Минвостокразвития Александр КОЗЛОВ. - Есть такое понятие «магистральные» (перевозки) – это когда из столицы региона можно прилететь в Москву. В данном случае субсидируется категория граждан. Это молодежь, наше старшее поколение и, в данном случае, многодетные, которым куда-то съездить семьей получается накладно. Раньше эта норма распространялась с апреля по октябрь, с текущего года это действует все с 1 января по 31 декабря. Это очень важно, потому что больше времени можно воспользоваться этой льготой.

Было увеличено финансирование, и значительно, потому что порядка 8 млрд (рублей) по сравнению с прошлым годом, который коррелировался порядка 2,8 млрд. Это большая разница. И в этом (2020-ом) году будет перевезено больше 1,2 млн пассажиров с Дальнего Востока в столицу Москву и обратно. В том числе получилось увеличить количество маршрутов. Это с учетом прихода двух территорий – Бурятии и Забайкалья, которые вошли в ДФО.

Юрий РОГОВ.

Фото автора.

На фото: Такая картина повторяется в кассах «Аэрофлота» с завидной регулярностью.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.