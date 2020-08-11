Микрорайон со всем необходимым

Власти Приморья способствуют развитию комплексной жилой застройки

Одним из важных критериев, влияющих на привлекательность региона для жителей, является стоимость жилья. В Приморье «квадрат» пока обходится покупателям дороже, чем в среднем по стране, а «точечная» застройка в уже сложившихся микрорайонах, как правило, провоцирует недовольство жителей. Ведь строительство новой многоэтажки – это не только шум, но и дополнительная нагрузка на дорожную и социальную инфраструктуру.

Именно поэтому власти Приморья работают над созданием условий для реализации крупных проектов комплексной застройки – в том числе, для решения задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Подобный подход позволит не только удержать стоимость квадратного метра в разумных пределах, но и избавит жителей будущих микрорайонов от проблем с транспортом и доступом к городской инфраструктуре.

Программ много, предложений мало

Запуск двух льготных программ – «дальневосточной ипотеки» под 2% годовых и льготной ипотеки на квартиры в новостройках стоимостью до 6 млн рублей - подстегнул спрос на жилье небольшой площади. Это привело к тому, что цены на новостройки заметно выросли в конце 2019 года. Ситуация вновь напомнила о необходимости увеличения объемов жилищного строительства.

На совещании во Владивостоке в январе 2020 года вице-премьер Юрий ТРУТНЕВ признал наличие проблемы, связанной с ростом цен на жилье. Было принято решение искать новые районы застройки во Владивостоке и подводить туда инфраструктуру за счет бюджета. Выделять такие участки планируется компаниям, которые возьмут на себя обязательства построить наиболее дешевое жилье. В свою очередь, губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО в качестве одного из выходов назвал комплексную застройка на землях, передаваемых от Минобороны.

В феврале состоялась встреча главы региона с представителями Ассоциации застройщиков Владивостокской агломерации. Олег Кожемяко подчеркнул, что главная задача, которая стоит и перед государством, и строителями, – это снижение стоимости квадратного метра.

- Доступное жилье определяет перспективы молодежи, появляется горизонт планирования, возможность создать семью и закрепиться в Приморском крае. Президент России Владимир ПУТИН принял решение по льготной ипотеке под 2%, она вызывает большой интерес у молодежи. Мы стараемся делать так, чтобы работники бюджетной сферы могли направлять краевые выплаты на оплату ипотечного кредита, – подчеркнул Олег Кожемяко.

Губернатор поручил создать специальную рабочую группу, в которую вошли представители краевой и городской администраций, застройщики и юристы.

Участки со всем необходимым

Кроме того, вопросы, связанные с развитием комплексной застройки, обсудили и на февральском заседании Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморья. На заседании рассмотрели ряд проектов комплексного развития территорий – как реализуемых в настоящее время, так и только планируемых. Важная составляющая каждого проекта – это создание доступного жилья и развитие социальной инфраструктуры: детских садов, школ, рекреационных зон, а также обеспечение дополнительных рабочих мест.

В частности, свою инициативу представила компания ООО «Юг Строй» («Микрорайон «Радужный» в Уссурийске). Проектом предусмотрено строительство 200 тысяч кв. м малоэтажного жилья для экономически активного населения города с объектами необходимой социальной и инженерной инфраструктуры. Этот проект уже стал положительным примером системного сотрудничества власти и бизнеса. Инвестору потребовалась помощь в строительстве соцобъектов и транспортной инфраструктуры – регион и муниципалитет такую поддержку ему оказали.

- Приятно отчитываться, когда есть результаты. По развитию проекта микрорайон “Радужный” в Уссурийске было четыре поручения Инвестиционного совета. И на сегодняшний момент три из них уже исполнены. Строится детский сад, передаются сети, идет газификация – мы готовы к подключению. Общая цель и синхронизация работы позволили нам получить результат, – рассказал директор ООО «ЮгСтрой» Александр СИДОРЕНКО.

Проект строительства многоквартирного жилого комплекса площадью 75 тысяч кв. м. в центре Владивостока инициировало ООО «Судеко». По мнению инвестора, его реализация позволит изменить облик города, создаст дополнительные зоны для комфортного отдыха и занятий спортом горожан, повысит туристическую привлекательность Приморья. Проект комплексного развития территории в районе Дальхимпрома во Владивостоке презентовала компания ООО «Строй Проект». По словам инвестора, все квартиры будут представлены в эконом-сегменте – стоимость квадратного метра планируется сдерживать на отметке до 75 тыс. рублей за «квадрат», что является ниже текущей среднерыночной цены.

Выслушав все предложения, Олег Кожемяко подчеркнул, что залогом успеха реализации подобных проектов является тесный диалог между инвестором и руководством территорий. Губернатор поручил разработать и утвердить план мероприятий по всем представленным инициативам, предусмотрев единый механизм их реализации. Продолжит заниматься этим направлением межведомственная рабочая группа.

- Мы в ближайшее время встретимся со строителями, поменяем механизм взаимодействия. Подойдем к тому, что вместе с разрешением на строительство будут выдаваться все необходимые документы – например, разрешение на техприсоединение, чтобы строитель не бегал по разным организациям. Остальные процедуры также должны быть синхронизированы, – заявил глава региона.

Со стороны администрации Владивостока в настоящее время ведется активная работа по подбору земельных участков для строительства многоквартирных домов. В июне глава города Олег ГУМЕНЮК поставил перед специалистами задачу – выбрать наиболее перспективные территории, которые могут быть предоставлены застройщикам по результатам торгов или других юридических процедур.

- Такую работу нам необходимо проводить для того, чтобы обеспечить значительный рост объемов строительства жилья во Владивостоке, причем важно планировать именно комплексную застройку, - подчеркнул Олег Гуменюк. – Кроме того, Владивосток нуждается в дальнейшем развитии застроенных территорий, в реновации промышленных зон или участков, занятых аварийными домами.

В ходе совещания, в котором приняли участие специалисты мэрии и регионального правительства, было представлено 15 земельных участков, которые могут быть в самое ближайшее время рассмотрены в качестве перспективных территорий под застройку. Это достаточно обширные площади в районе улицы Нейбута, Зеленой, Фета, Джамбула, Фанзавода и других. По информации управления муниципальной собственности, на многих участках могут разместиться несколько домов и целые новые микрорайоны.

Часть территорий находится в ведении Минобороны, в том числе военного лесничества. Однако, при условии согласования с ведомством всех юридических вопросов, участки могут быть переведены в зону, предусматривающую жилищную застройку. Специалисты администрации города и правительства края приняли решение детально изучить предложенные территории, и, если возможно, изменить их функциональную зону в документах градостроительного планирования. После этого земля может быть предложена под застройку. Будут также проработаны юридические модели предоставления территорий застройщикам.

Также специалисты администрации Владивостока и правительства края обсудили перспективы реновации двух городских территорий – в районе Голубиной Пади и «Дальпресса». Сейчас многие постройки здесь находятся в аварийном состоянии, немало самовольно установленных объектов и самостроя. Здесь также необходима большая работа по анализу территории, создание проекта ее дальнейшего развития – с учетом того, что эти ценные пространства расположены фактически в центре города.

Кроме того, в администрации Владивостока рассматривают несколько вариантов предоставления инвесторам и застройщикам земельных участков для строительства многоквартирных домов, в которых, в том числе, могут быть предусмотрены квартиры для детей-сирот или для переселения граждан из аварийного жилья. Земельные участки могут быть выставлены на торги для заключения таких договоров, как развитие застроенной территории, освоение территории в целях строительства стандартного жилья либо комплексное освоение территории в целях строительства стандартного жилья. Каждый из этих договоров имеет свои юридические и финансовые особенности.

Один из вариантов предусматривает, что инвестор строит как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры, причем квадратные метры жилья продает муниципалитету по сниженной, по сравнению с рыночной, цене. Социальные объекты могут быть переданы администрации безвозмездно.

Аренда с возможностью выкупа

Важным шагом в сторону решения «квартирного вопроса» станет строительство в Приморье государственного арендного жилья. Первые 300 квартир в рамках программы планируется сдать до конца 2020 года во Владивостоке и в Уссурийске. Планируется, что цена коммерческого найма таких квартир как минимум в два раза ниже рыночной. Кроме того, есть возможность компенсировать часть затрат за счет государства – организация, в которой трудится специалист также сможет взять на себя часть расходов за оплату. В перспективе планируется обеспечить возможность выкупа этого жилья в ипотеку.

В 2021 году доступная жилплощадь по проекту появится в Большом Камне, селах Хороль, Камень-Рыболов и других территориях Приморья – всего 750 квартир. Квартиры по новому механизму будут предоставлены работникам бюджетной сферы, молодым профессионалам, узконаправленным специалистам.

КСТАТИ

Еще одна представленная наработка – «ДНС Сити». Проектом предполагается строительство в ТОР «Надеждинская» города-спутника, рассчитанного на проживание до 30 тыс. человек. Планируется создать жилые дома эконом-, комфорт- и бизнес-класса общей жилой площадью 600 тысяч кв. м, а также всю необходимую инфраструктуру для комфортной жизни населения, включая объекты образования, здравоохранения, спорта, культуры и искусства, парковые зоны, офисные здания и коммерческие помещения.

Фото автора.

Подпись к фото: Один из вариантов предусматривает, что инвестор строит как жилые дома, так и объекты социальной инфраструктуры, причем квадратные метры жилья продает муниципалитету по сниженной по сравнению с рыночной ценой.