Детские шалости

Отдых с детьми становится все популярнее в Приморье

Экскурсии на заводы, фабрики мороженого, посещение единственной на Дальнем Востоке Солнечной обсерватории и даже «Сказки с молоком»: детям есть чем заняться на каникулах и выходных. Теперь в планах у правительства региона – активное развитие такого направления, как семейный туризм.

Одной из причин, почему иностранные туристы отказываются от визита в Россию, является непонимание, чем кормить детей. В рамках госпрограммы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2020-2027 годы происходит активное продвижение региона как гастростолицы на международной арене.

- Приморье – это европейская кухня, - объясняет заместитель председателя правительства Приморья Константин ШЕСТАКОВ. - Владивосток стал так заметен в мире гастрономии, что найти здесь блюда для ребенка не будет сложной задачей. Для гостей из стран АТР это тоже не станет проблемой, ведь у нас работает множество паназиатских ресторанов, открыты рестораны традиционной корейской кухни. Главной задачей в развитии семейного туризма все-таки является создание контента. Нам понятно, зачем сюда едет молодежь и люди старшего возраста. А вот у семей с детьми не так много поводов для посещения региона. Для нас – это огромная возможность развития, как с точки зрения гастрономии, так и с точки зрения развлекательного контента.

На любой вкус

В Приморском крае можно не только полюбоваться на пестрых нерп или попробовать морепродукты. Дети могут посетить единственную на Дальнем Востоке Солнечную обсерваторию. Там ученые расскажут о светилах и планетах, влиянии космоса на природу планеты и жизнь людей. Юным туристам покажут аппарат, позволяющий строить карты распределения магнитного поля по диску Солнца.

Для сладкоежек подойдет экскурсия на «Фабрику мороженого». Там посетителям расскажут историю создания первого в мире мороженого, познакомят с видами этого холодного лакомства, покажут процесс его приготовления. На десерт заготовлена дегустация.

В продолжение темы гастрономии, дети могут отправиться на завод «Владхлеб». Там они узнают, как готовили хлеб в военное время, какие очереди были в первые кондитерские, и когда во Владивостоке появился первый круассан.

Не развлечение, а профориентация

На подобных экскурсиях можно совместить приятное с полезным: познакомиться с профессией поближе, увидеть цеха и работников. Вдруг, работа окажется столь притягательной, что и выбор дальнейшей карьеры перед школьником больше не встанет? «На нашем предприятии круглогодично проводятся ознакомительные экскурсии для детей и подростков, - рассказала руководитель научно-технической библиотеки АО «Центр судоремонта «Дальзавод», экскурсовод Татьяна ТУШКИНА. - Записаться на данное мероприятие можно по запросу. Экскурсия длится полтора часа, а маршрут включает посещение памятника воинам-дальзаводцам, знакомство с кораблем и доком, а также с механомонтажным цехом.

Посещать экскурсию можно, начиная с семи лет, группами не более пятнадцати человек. Дети знакомятся с большим предприятием, история развития которого тесно связана с историей Владивостока. Максимально полезны такие экскурсии для детей, которые учатся в восьмом классе и старше. Для них это будет не просто интересная экскурсия, а профориентация – они знакомятся с множеством профессий и производством. Это полезно для выбора будущей карьеры.

Знакомство с животными

Любителям животного мира по душе придется «Сафари-парк». Дети смогут познакомиться там с амурским тигром, дальневосточным леопардом, лигром и даурским журавлем. Очаровательные кролики, козы, еноты, белки и ежи также не оставят их равнодушными. Благодаря тому, что животные находятся на одной территории с посетителями, никаких решеток, рвов и стекол не предусмотрено. Именно поэтому оленей можно кормить с рук и гладить, а за тиграми и леопардами наблюдать с моста.

Зоопарк на Садгороде идеально подходит для путешественников с детьми. Здесь можно показать им экзотических животных, которых они раньше видели только на картинках: крокодилов, питонов, зебр, верблюдов, лам и яков. Юные туристы могут гладить поросят, кроликов, утят и черепах. Благодаря тому, что зоопарк находится в зоне доступности общественным транспортом, гостям из других регионов и стран не нужно брать отдельную экскурсию или автомобиль напрокат.

Музейные выходные

Для тех, кто хочет провести выходные в городе с детьми, всегда открыт Музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева. Юным посетителям там предлагают на выбор множество вариантов: экскурсии по городу, день рождения в Музее, «Школа юного экскурсовода», «Сказки с молоком». В настоящее время там действуют программы для ребят от трех лет, однако ведутся работы над тем, чтобы в музее появлялись различные формы досуга для детей помладше, а также для всей семьи.

- Работа с детьми является одним из приоритетных направлений работы музея, - объясняет руководитель отдела музейно-образовательных программ Музея истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева Александра ОСИПОВА. - Все наши программы направлены на популяризацию истории города и края. Посредством музейных предметов мы доносим до ребят информацию, которая помогает им видеть удивительное в привычном - в вещах, городском пространстве, окружающем мире. В основе практически всех детских программ музея лежит принцип: если юные посетители делают что-то своими руками, то это не цель, а средство для изучения истории региона. Существует немало методик, позволяющих при разработке программы использовать различные техники и формы взаимодействия с детьми, чтобы они не заскучали. На наших занятиях ребята не просто слушают педагога, но и рассуждают на заданные темы, исследуют музей, рассматривают предметы, создают что-то своими руками и делают множество открытий.

Мы очень рады, когда дети приходят в музей или отправляются на пешеходную экскурсию в дни своего рождения. Для нас это особенно ценно, поскольку вместо привычных развлечений ребята выбирают прогулку по городу, чтобы вместе с друзьями узнать новое об улицах, по которым часто ходят. Как правило, такие дети попадают в музей случайно, но после всегда возвращаются. У них появляются любимые программы и музейные педагоги, а также место, в котором они чувствуют себя комфортно и свободно.

Однажды мы проводили программу для группы японских школьников - создавали вместе с ними мультфильмы. С переводчиком время проведения программы значительно увеличилось, но дети были в восторге!

Сейчас мы добавляем новые программы - творческие мастерские изобретений, художественные кружки, школы исследований, межмузейные маршруты - и работаем над тем, чтобы для каждой возрастной аудитории в музее появились ведущие кураторы и проекты. Так музей становится образовательной и культурной точкой притяжения.

Главный вопрос, который волнует всех родителей – безопасность собственного чада. Специалисты уверяют, что беспокоиться не стоит – все продумано до мелочей.

«Такие мероприятия абсолютно безопасны, - рассказала Татьяна Тушкина. - Во-первых, всегда проводится инструктаж, во-вторых, опасные места маршрут не включает, а если группа большая, то в качестве сопровождающих идет охрана. И, конечно же, экскурсовод внимательно следит за своими слушателями».

ВАЖНО

Александра Осипова, музей истории Дальнего Востока имени В.К. Арсеньева:

- В работе с детьми важно учитывать все. Многие, наверное, даже не задумываются, сколько здесь нюансов. Например, в выставочных залах мы не работаем с экспонатами, которые расположены высоко. Маршруты по музею выстраиваются таким образом, чтобы ребята ненароком не столкнулись с большими стеклами витрин или не споткнулись о какой-либо предмет. Перед экскурсией или программой мы всегда рассказываем детям о том, что в музее необходимо внимательно смотреть по сторонам и не следует бегать.

Фото автора.

Подпись к фото: Приморцам прививают возможность видеть удивительное в привычном - в вещах, городском пространстве, окружающем мире.