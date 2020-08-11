Отдыхать и не сорить

Проблемы с вывозом мусора в местах отдыха приморцев постепенно решаются

Учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, побережье Приморья стало чуть ли не единственным вариантом отдыха дальневосточников этим летом. Обычно тысячи отдыхающих оставляют за собой горы отходов, но в 2020 году работа по недопущению образования свалок мусора на пляжах ведется комплексно. Уборкой любимых мест отдыха приморцев и гостей региона занимаются КГУП «Приморский экологический оператор», муниципальные службы и волонтеры.

В предыдущие годы проблема мусорных куч с началом теплого сезона возникала практически во всех местах отдыха приморцев. В масштабе края сильнее других страдали населенные пункты Хасанского района, а во Владивостоке свалки регулярно образовывались на островных территориях – в районе мысов Ахлестышева, Вятлина, а также в районе Патрокла. Однако в текущем сезоне работа по вывозу ТКО в популярных местах отдыха была усилена, и началась она еще весной.

В частности, КГУП «Приморский экологический оператор» еще до начала пляжного сезона ликвидировало несанкционированную свалку на острове Попова. В общей сложности для уборки островной территории потребовалось три недели, ведь в течение нескольких предыдущих лет недобросовестные жители, туристы и предприниматели складировали образующиеся у них ТКО. После того, как островитяне стали активно жаловаться, собственник участка обратился к регоператору с просьбой помочь разгрести завалы. Объем вывезенных отходов составил 120 тонн. В планах у Приморского экологического оператора – модернизировать систему сбора отходов на Попова, увеличить контейнерный парк и создать дополнительные площадки в местах массового скопления людей – в районах бухты Пограничной и пролива Старка.

Кроме того, в 2020 году в местах массового пребывания людей на острове Русский были установлены контейнеры бункерного типа. Места их размещения – это мыс Вятлина, район поселка Канал, Университетский проспект и поселок Поспелово. Один контейнерный бункер равен 12 стандартным бакам, что позволит мусоровывозящей компании оперативно осуществлять вывоз мусора, не допуская образования свалок.

- В летний период количество отдыхающих на островах заметно увеличивается. Соответственно, увеличивается объем мусора. В выходные дни ТКО вывозят ежедневно, а в будние дни – по мере накопления, но обычные контейнеры не справляются. По инициативе компании «Чистый сервис НСК» было принято решение установить контейнеры бункерного типа, – рассказала заместитель начальника административно-территориального управления Фрунзенского района Владивостока Светлана ВИЛЬГЕРМАН.

Помимо этого, муниципальные службы Владивостока практически ежедневно вынуждены вывозить целые свалки мусора с прибрежных территорий, пустырей, лесопарковых зон и различных микрорайонов города. Например, в мае, еще до официального окончания режима самоизоляции, «генеральную уборку» провели в районе пляжа на мысе Кунгасном.

Городскими службами регулярно вывозятся несанкционированные отходы и в районе Токаревской Кошки, хотя, как отмечают горожане, после закрытия проезда на нее мусорная обстановка здесь значительно улучшилась. Специалисты напоминают, что за сброс мусора в местах, не установленных для этих целей, во Владивостоке предусмотрены штрафы. Такие нарушения фиксируют специальные комиссии во время рейдов.

Серию субботников по уборке мусора на пляжах также провели неравнодушные жители Владивостока при поддержке КГУП «Приморский экологический оператор». Например, на пляже бухты Емар волонтеры за несколько часов собрали более тонны ТКО, а региональный оператор помог с вывозом отходов к месту утилизации.

В соответствии с требованиями СанПиН, складирование ТКО разрешено только на контейнерных площадках или специализированных местах накопления ТКО. При использовании контейнеров важно соблюсти требования к обустройству и содержанию площадок для накопления ТКО. Нарушение установленных требований к местам (площадкам) накопления ТКО повлечет за собой штраф от трех до пяти тысяч рублей для граждан; от 30 до 50 тыс. рублей для должностных лиц; от 100 до 250 тыс. рублей для юридических лиц. Несоблюдение порядка накопления ТКО обойдется гражданам в сумму от двух до четырех тыс. рублей, должностным лицам – в 20-30 тысяч рублей, юридическим лицам - в 100-250 тыс. рублей. При повторном правонарушении сумма штрафа увеличится.

Ранее в правительстве Приморья пообещали, что компании, которые не справляются с вывозом мусора, могут быть не только оштрафованы, но и вовсе уйти с рынка. Ведь одной из задач государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы является повышение качества и доступности предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг.

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Подпись к фото: Серию субботников по уборке мусора на пляжах проводят неравнодушные жители Владивостока.