Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Энергетика Артема трещит по швам
Существующих энергомощностей не хватает не только промышленным объектам, но и простым жителям города
Энергопотребление в Приморье неуклонно растет, растет и нагрузка на сети и, соответственно, дефицит электроэнергии. Увеличивающаяся нагрузка на энергетические сети Приморья требует регулярной модернизации существующих мощностей. Однако сегодняшнее состояние сетей не может справиться с возрастающей нагрузкой. К примеру, в Артеме существующих энергомощностей не хватает не только промышленным объектам, но и простым жителям города.
Энергетикой здесь «заведует» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Это крупнейшей сетевая организация на территории Приморского края, входит в состав группы «РусГидро», эксплуатирует линии электропередач напряжением 0,4 – 110 кВ и трансформаторные подстанции, в том числе центры питания 35 кВ и выше.
Все нижестоящие электросетевые компании технологически присоединены к питающим центрам АО «ДРСК» и владеют объектами более низкого уровня напряжения. Чтобы присоединить к сетям новых потребителей, они обязаны запрашивать увеличение мощности по питающим центрам непосредственно у АО «ДРСК». Однако в этом и заключается самая сложная часть работы. У ДРСК просто нет мощностей, которые бы могли обеспечить должным образом питание новых объектов. Как следует из ответов на многочисленные запросы сетевых компаний АО «ДРСК», ПС 35/6 кВ «Артемовская», ПС 35/6 кВ «Шахтовая», ПС 35/6 кВ «Западная», ПС 35/6 кВ «Шахта-7» - закрытые с точки зрения выдачи мощностей центры питания, так сказать, «электричество кончилось». Мало того, и простые жители Артема получают не всегда качественную услугу.
По словам руководителя агентства энергетики и газоснабжения Приморья Андрея Леонтьева, основная проблема энергоснабжения города – отсутствие центров энергопитания на его территории: «Тяжелая ситуация как для населения, так, и чтобы подключать резидентов ТОР “Надеждинская”. Для развития города нужная мощная энергосистема, необходимо строительство нового питающего центра для перевода нагрузок и создания резерва мощностей на существующих подстанциях».
Свои объекты АО «ДРСК» не модернизировало годами, не вводило новые точки присоединения на существующих питающих центрах. Все это бездействие в компании объясняют наличием ограничений на выдачу дополнительных мощностей. Но и делать с этим, судя по всему, ничего не собирались.
В дело пришлось вмешаться властям края. Так, на совещании, прошедшем в Артеме, глава региона Олег Кожемяко заявил, что проблему нужно решать в кратчайшие сроки, до наступления зимы. «Это ненормально, что жители испытывают нехватку энергомощностей, не могут развиваться промышленность, строительство. Но главное на данном этапе – дать возможность людям получать качественную электроэнергию», – считает глава региона.
Уже известно, что строительство новых подстанций и прокладку электролиний, позволяющих уменьшить энергодефицит в Артеме, завершат до конца 2020 года. При этом руководство АО «ДРСК» доложило о первоочередных мерах по модернизации энергомощностей. Для начала администрация Артема и энергетики проанализируют электрическую схему АГО, обозначат слабые места и займутся перераспределением нагрузок. Следом начнется разработка новой энергосистемы городского округа и определение необходимых к строительству объектов энергетики.
Краевые власти готовы оказать финансовую помощь в модернизации энергосистемы города.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- Энергетика Артема трещит по швам
- Газа на всех не хватает
- Роботу Светлане нужен номер мобильного телефона Олега Кожемяко
- На газификацию Приморья направят 55 миллиардов рублей
- Топором по киловатту
- Россияне заплатят за снижение тарифов на электричество на Дальнем Востоке из собственного кошелька
- Большая энергетика Дальнего Востока лишается управления
- Законопроект по энерготарифам для ДФО отложили до октября
- Приморский потребителям электроэнергии стоит быть дисциплинированней
- Дальневосточников продолжит бить током
Новости раздела
- Энергетика Артема трещит по швам
- Махалино ждет полная загрузка
- Пандемия не помешала захватам земли
- Перемены без последствий
- Ремонт нельзя отсрочить
- Последнее хасанское предупреждение
- На улицах Приморья камер видеонаблюдения станет еще больше
- В Приморье опубликован "черный" и "белый" списки баз отдыха
- Мигранты не могут: Сельхозплощади Приморья резко сократились из-за нехватки рабочих рук
- В Приморье нашли несколько десятков тонн золота
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье был свой Бейрут
- Всплеск covid-19 зафиксирован в четырех муниципалитетах Приморья
- Командующий ТОФ проиграл бой во флотском суде
- Реабилитационные мероприятия начинаются уже в реанимации
- Перенесшим COVID-19 предлагают пройти реабилитацию
- Киберволонтеры распутывают паутину лжи про коронавирус
- На предприятиях края создают спецкомиссии
- Во Владивостоке строится 29-этажный дом дороже миллиарда рублей
- Труд волонтеров оценили по достоинству
- "Независимо от обстоятельств". Зачем независимые АЗС продолжают "раскачивать" рынок топлива на Дальнем Востоке