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Энергетика Артема трещит по швам

10 Августа 2020, 17:38 | Приморье

Существующих энергомощностей не хватает не только промышленным объектам, но и простым жителям города

Энергопотребление в Приморье неуклонно растет, растет и нагрузка на сети и, соответственно, дефицит электроэнергии. Увеличивающаяся нагрузка на энергетические сети Приморья требует регулярной модернизации существующих мощностей. Однако сегодняшнее состояние сетей не может справиться с возрастающей нагрузкой. К примеру, в Артеме существующих энергомощностей не хватает не только промышленным объектам, но и простым жителям города.

Энергетикой здесь «заведует» АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания». Это крупнейшей сетевая организация на территории Приморского края, входит в состав группы «РусГидро», эксплуатирует линии электропередач напряжением 0,4 – 110 кВ и трансформаторные подстанции, в том числе центры питания 35 кВ и выше.

Все нижестоящие электросетевые компании технологически присоединены к питающим центрам АО «ДРСК» и владеют объектами более низкого уровня напряжения. Чтобы присоединить к сетям новых потребителей, они обязаны запрашивать увеличение мощности по питающим центрам непосредственно у АО «ДРСК». Однако в этом и заключается самая сложная часть работы. У ДРСК просто нет мощностей, которые бы могли обеспечить должным образом питание новых объектов. Как следует из ответов на многочисленные запросы сетевых компаний АО «ДРСК», ПС 35/6 кВ «Артемовская», ПС 35/6 кВ «Шахтовая», ПС 35/6 кВ «Западная», ПС 35/6 кВ «Шахта-7» - закрытые с точки зрения выдачи мощностей центры питания, так сказать, «электричество кончилось». Мало того, и простые жители Артема получают не всегда качественную услугу.

По словам руководителя агентства энергетики и газоснабжения Приморья Андрея Леонтьева, основная проблема энергоснабжения города – отсутствие центров энергопитания на его территории: «Тяжелая ситуация как для населения, так, и чтобы подключать резидентов ТОР “Надеждинская”. Для развития города нужная мощная энергосистема, необходимо строительство нового питающего центра для перевода нагрузок и создания резерва мощностей на существующих подстанциях».

Свои объекты АО «ДРСК» не модернизировало годами, не вводило новые точки присоединения на существующих питающих центрах. Все это бездействие в компании объясняют наличием ограничений на выдачу дополнительных мощностей. Но и делать с этим, судя по всему, ничего не собирались.

В дело пришлось вмешаться властям края. Так, на совещании, прошедшем в Артеме, глава региона Олег Кожемяко заявил, что проблему нужно решать в кратчайшие сроки, до наступления зимы. «Это ненормально, что жители испытывают нехватку энергомощностей, не могут развиваться промышленность, строительство. Но главное на данном этапе – дать возможность людям получать качественную электроэнергию», – считает глава региона.

Уже известно, что строительство новых подстанций и прокладку электролиний, позволяющих уменьшить энергодефицит в Артеме, завершат до конца 2020 года. ​ При этом руководство АО «ДРСК» доложило о первоочередных мерах по модернизации энергомощностей. Для начала администрация Артема и энергетики проанализируют электрическую схему АГО, обозначат слабые места и займутся перераспределением нагрузок. Следом начнется разработка новой энергосистемы городского округа и определение необходимых к строительству объектов энергетики.

Краевые власти готовы оказать финансовую помощь в модернизации энергосистемы города.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: сеть  энергетика  электроэнергия  электричество 



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