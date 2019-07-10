Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Лотос" обещает завалить Приморье овощами
Компания «НК ЛОТОС» построит крупный тепличный комплекс в Михайловском районе. Валовой сбор составит до 25 тысяч тонн овощей в год.
Как сообщили в департаменте сельского хозяйства и продовольствия Приморья, строительство будет осуществляться в три этапа – по 10 тысяч гектаров теплиц ежегодно. Запуск первого этапа запланирован на четвертый квартал 2019 года. «В течение трех лет предполагается построить тепличный комплекс с валовым сбором до 25 тысяч тонн овощей в год. Объем частных инвестиций составит более 4,5 миллиардов рублей», – отметил директор департамента Андрей БРОНЦ.
Комплекс «Дальневосточные теплицы» будет располагать всей необходимой инфраструктурой – складами, лабораторией, транспортно-логистическим центром. Круглый год здесь будут выращивать экологически чистую продукцию – томаты, огурцы, зелень и салат. В перспективе развития компания планирует выращивать цветочную продукцию.
Новости тематики
- "Лотос" обещает завалить Приморье овощами
- А ТОР и ныне там: Идея "молочных рек" в Приморье оказалась провальной
- Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину
- В Приморье построят крупное предприятие
- Сельское хозяйство Приморья остается на бобах
- В сельхозотрасли Приморья наблюдается стагнация
- На границе Приморского и Хабаровского краев срочно установят барьер
- Приморская соя вышла на южнокорейский рынок
- Приморье будет развивать сельское хозяйство в приказном порядке
- Пшеница из Приморья в дар КНДР
Новости раздела
- "Лотос" обещает завалить Приморье овощами
- Коты из Владивостока захватывают мир
- Порты Приморья несут потери
- Жителей Владивостока обокрали на полтора миллиарда
- Японцы хотят отправить приморский лес в топку
- А ТОР и ныне там: Идея "молочных рек" в Приморье оказалась провальной
- Туристка из Приморья о запрете на полеты в Грузию: "Хочется рыдать"
- Приморский бизнесмен написал письмо отчаяния лидеру Китая Си Цзиньпину
- В Приморье построят крупное предприятие
- У Приморья отбирают сотни миллионов
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Одно из крупнейших предприятий Приморья подвергается рейдерскому захвату
- Чиновники нашли новый способ брать взятки
- ФСБ задержала охранника из Владивостока, находившегося в розыске 14 лет
- Дешевле, чем "Аэрофлот": На Москву начнет летать еще одна авиакомпания
- В громком уголовном деле подозревают фальсификацию материалов судьей
- Столица Приморья уступила первое место столице России
- В Хабаровском крае на месторождении Светлое добыто 10 тонн золота
- Проблемы, беды и идеи жителей Приморья уходят в портал
- Жители Сахалинской области выбирают названия для теплоходов
- Juneyao Airlines начала выполнять полеты из Шанхая во Владивосток и обратно