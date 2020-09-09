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Матвей Северянин оставил свои отзывы о перспективах приморских школьников
Интервью с популярным digital-специалистом
Перед началом учебного года наша редакция задала Матвею Северянину, владельцу и руководителю онлайн-школы актуальных интернет-профессий для молодёжи, несколько вопросов о перспективах приморских школьников. Матвей поделился с нашими читателями отзывами о будущем выпускников Владивостока и способах заработка в интернете, с которыми справится и школьник.
- Матвей, до начала учебного года осталось меньше 2-х недель. Подскажите, на что обратить внимание ребятам, для которых наступает последний школьный год?
- Прежде всего хочу сказать, что я сочувствую большинству из них. В течение года им предстоит принять одно из самых сложных решений: выбрать свой путь. Но разве можно понять, кем ты хочешь быть, если ещё ни разу никем не работал?
К сожалению, по статистике 71% выпускников допускают в этом выборе ошибку. В 2020 году 5 крупнейших вузов Владивостока принимают суммарно 9 254 абитуриента. Это значит, что 6 с половиной тысяч из них после получения диплома пойдут работать, куда придётся: от таксистов, до продажников за копейки. В регионах рынок труда — никакой.
Тех ребят, которые действительно выберут направление мечты и будут трудиться в «своей» области за достойные деньги — единицы.
На мой взгляд, если у будущего студента нет чёткого видения своего предназначения или, на худой конец, связей — а таких, по отзывам, большинство — нужно заранее «подстелить соломку». Этим мы и занимаемся в школе Матвея Северянина: даём детишкам (и тем, кто постарше) шанс не остаться у разбитого корыта.
С момента основания через школу прошло уже более 19 000 человек, из них примерно 1 100 — из Приморья. Мы обучили их необходимым навыкам и помогли с трудоустройством в интернете.
- По мнению многих наших читателей, заработок в интернете — это участие в пирамидах, торговля запрещёнными препаратами и написание фальшивых отзывов за деньги. Чему учит детей школа Матвея Северянина?
- То, что вы перечислили — не совсем законно и было популярно лет 10 назад. К счастью, интернет не стоит на месте и даже для школьников есть масса вариантов.
База, с которой начинают почти все — свой блог. Ребята заводят свои каналы, развивают их и монетизируют. Растёт аудитория — растут и возможности для рекламы. Это самый популярный вариант, по отзывам наших студентов. Школа Матвея Северянина учит с нуля зарабатывать в Инстаграме, Ютубе и ТикТоке.
Более сложный вариант — стать контекстным менеджером, SMM-специалистом, менеджером блогера. С ростом онлайн-бизнеса эта ниша становится всё более востребованной. На этот случай мы подготовили общий курс — КМБ, курс молодого бойца. Он очень ёмкий, длится всего 11 дней, а лучших с потока по окончании мы берём к себе в команду на стажировку.
Это всё отдельные курсы, их у нас на самом деле много: постоянно готовим новые, делаем апдейты старых. Но самое главное, чему мы учим: каждый, у кого есть интернет, может в нём реализоваться. Уж 30 000 ₽ с занятостью 4-5 часов в день может зарабатывать каждый. Не важно — школьник ты, или вахтёрша на пенсии, главное — освоить базовые скиллы и поскорее начинать практиковаться.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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