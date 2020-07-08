В Приморье нашли несколько десятков тонн золота

А еще и полтора миллиона тонн меди

Специалисты «Приморгеологии» (подразделение АО «Дальневосточное ПГО», дочернего общества АО «Росгеология») приступили к выполнению горных работ в рамках третьего, завершающего этапа исследований участка Малахитовый на территории Пожарского района Приморского края. Работы ведутся за счет средств федерального бюджета в рамках государственного контракта, заключенного между Росгеологией и Департаментом по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу.

Исследования на участке площадью 38 км2 начались в III кв. 2018 года и должны быть завершены в IV кв. 2020 года. Третий этап комплекса геолого-поисковых работ включает в себя проходку канав с документацией, сколковым, бороздовым и другими видами опробования на перспективных участках в целях оконтуривания выделенных рудоносных зон и рудных тел, проходку шурфов в труднодоступных участках и бурение. Все материалы горных работ будут направлены на камеральную обработку и лабораторные исследования.





До конца текущего года специалистами «Приморгеологии» будет подготовлен и сдан заказчику итоговый отчет по результатам трехлетних работ. В него войдут прогнозная карта Малахитового рудного поля масштаба 1:10 000 на золотосодержащие медно-порфировые руды с выделением и оконтуриванием на геологической основе перспективных рудоносных зон, рудопроявлений и прогнозируемых рудных тел, а также соответствующие карты, схемы, разрезы масштаба 1:5 000–1:1 000 и более детальные.





В отчет также будут включены графические приложения, которые обосновывают локализацию прогнозных ресурсов меди и попутных компонентов категорий Р1 и Р2. Будет выполнена геолого-экономическая оценка выявленных объектов с оцененными прогнозными ресурсами по укрупненным показателям и разработаны рекомендации по проведению дальнейших геологоразведочных работ.

Основываясь на результатах уже выполненных исследований, специалисты «Приморгеологии» говорят о возможности обнаружения в пределах Малахитового рудного поля месторождения меди с ресурсами не менее 1,3 млн тонн.





Справка: В 2012-2014 годах «Приморгеология» в рамках государственного контракта провела поисково-оценочные работы на Соболиной площади в Чугуевском районе Приморского края, по результатам которых запасы Лазурного медно-порфирового месторождения увеличились на порядок – до более 1,5 млн тонн меди и около 10 тонн золота.





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