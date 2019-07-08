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Жителей Владивостока обокрали на полтора миллиарда

08 Июля 2019, 12:42 | Приморье

Люди требуют компенсации ущерба и морального вреда: проваленный нацпроект сделал доступное жилье одним из самых дорогих в России

«Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» (КППК «Приморкрайстрой»), не выполнив обязательств, взятых перед дольщиками – участниками программы «Жилье для российской семьи» (ЖРС») в связи со строительством для них квартир из расчета 35 000 рублей за 1 кв. метр, предложила им выйти из проекта, получив внесенные ими деньги без выплаты неустоек. Достройку начатого жилья предполагается завершать уже на коммерческой основе.
 
Юрист Анна БЕРНИКОВА, отметила, что в настоящее время занимается 11 исками дольщиков, относящихся к социально защищенным государством категориям населения, в отношении застройщика Снеговой пади «Д», которые преследуют цель – справедливой компенсации ущербов, включая и моральную составляющую. По ее мнению, выплаты обманутым дольщикам за «выход» из проекта должны быть в несколько раз больше внесенных ими денег, и для этого есть все основания, рассматривая каждый случай в отдельности. В частности – учесть арендные платежи дольщиков, которые некоторые из них были вынуждены осуществлять, снимая чужое жилье в ожидании, когда будет построено свое. От компенсации такой аренды оператор проекта категорически отказывается.
 
Досье "Золотого Рога"
 
Изначально проектом микрорайона Снеговая падь «Д» предполагалось охватить 27,8 га территории Второй Речки, примыкающей к основному массиву Снеговой пади с северной стороны. Предполагалось построить 12 многоэтажных жилых домов на 2 333 квартиры общей площадью 141 834 квадратных метров. Приблизительная численность новоселов должна была составить 5 455 человек. В проект было вовлечено свыше 700 семей по программе «ЖРС».
 
Анна Викторовна работала в департаменте градостроительства краевой администрации, когда власти края наряду с микрорайоном Снеговая падь «Д» прорабатывали вопросы массового строительства доступного жилья в объемах, которые в короткие сроки должны были переселить в новострой большинство жителей Владивостока. Однако те проекты на сегодня оказались «в отставке» и заморожены, обязательства, бравшиеся регионом по реализации соответствующего нацпроекта, провалены, что в итоге сделало жилье в городе одним из самых дорогих в России.
 
Эксперт считает, что приморские проекты, связанные с программой «ЖРС», были реальны, поскольку себестоимость строительства «квадрата» нового жилья во Владивостоке значительно меньше рыночных цен. Она сама, веря в возможность выполнения застройщиком обязательств, стала дольщиком в Снеговой пади «Д». Но некомпетенция руководителей строительства, пришедших на смену профессионалам, коррупция чиновников, обман подрядчиков, поставщиков материалов и конструкций, откровенное воровство – все это привело к тому, что проект перешел в разряд долгостроев и теперь по нему вместо социально ориентированного предлагается коммерческое решение.
 
По мнению юриста, объем строительных работ, выполненных на Снеговой пади «Д» к моменту приостановки работ составлял порядка 300 миллионов рублей, и строительство могло продолжаться дальше. Еще два года назад, при умелой его организации, можно было все начатые объекты довести до степени готовности «под ввод в эксплуатацию при условии подведения к ним сетей». Однако это сделано не было в силу названных причин. Около полутора миллиардов рублей, собранных с дольщиков на строительство жилья по этому проекту, скорее всего, были разворованы, и, если решать правильно вопрос достройки начатых жилых домов, то это надо делать за счет виновных, взыскивая с них пропавшие деньги и суммы ущерба, нанесенного дольщикам.
 
На фото: Микрорайон обманутых надежд, возможно, будут достраивать на коммерческой основе.
 
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Теги: строительство  дольщики 



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