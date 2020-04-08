Лимоны за неделю подорожали более чем в два раза

Поставки из Китая заморожены, а Турция ломит цены

Оптовые цены на лимоны в РФ за неделю выросли с 110-170 рублей до 220-430 рублей за килограмм. При этом в Приморье практически не осталось китайских лимонов, находящихся под запретом на ввоз. По факту лимоны в рознице уже доходят до 600-700 рублей за килограмм.

По словам пресс-секретаря ассоциации Руспродсоюз Ирины НАГАЙЦЕВОЙ, рост цен в первую очередь вызван снижением поставок из Турции, которая традиционно является основным поставщиком лимонов на российский рынок в данный период. Кроме того, спрос на лимоны на прошлой неделе сильно возрос.

Ранее Минсельхоз сообщил о том, что не ожидает дефицита лимонов на внутреннем рынке в связи с ограничением их импорта из Турции. По оценкам министерства, данная продукция может быть замещена поставками из других стран, с которыми налажены торговые связи в части импорта фруктов: в их число входят Аргентина, Египет, Бразилия, страны Южной Африки.