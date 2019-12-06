www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.81 р. 100 JPY: 58.61 р.
EUR: 70.72 р. 10 CNY: 90.61 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

В Приморье появится свой космодром

06 Декабря 2019, 10:43 | Приморье

Запуски можно будет проводить из Большого Камня

Американские власти дали разрешение на перебазирование пусковой платформы Sea Launch («Морской старт») из США в Россию. Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году, временно объект будет базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.

Это не первый случай, когда «Морской старт» хотят перевести на Дальний Восток. Вопрос о смене порта обсуждался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна рассматривались Владивосток, Советская Гавань (Хабаровский край), Крым и Вьетнам. В итоге проект в 2016 году был продан группе компаний S7.

«S7 Space готовится перебазировать ракетно-космический комплекс «Морской старт» на территорию Российской Федерации. В настоящее время получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США», - сообщила компания S7 Space (входит в состав холдинга S7 Group).

Досье газеты "Золотой Рог": S7 Space (ООО «С7 Космические транспортные системы») - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс «Морской старт». Компания входит в состав холдинга S7 Group.

В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.

Госкорпорация «Роскосмос» и S7 Space уже обсуждают проект создания в России многоразовой ракеты грузоподъемностью 17 тонн с возвращаемыми ступенями для пусков с морской платформы с экватора.

«Я хочу, чтобы мы с компанией S7 реализовали проект «Морской старт», когда, условно, в городе Большой Камень на нашем Дальнем Востоке будет грузиться ракета «Союз-5» на их корабль, и мы будем выводить этот корабль к экватору. Тогда наша средняя ракета с грузоподъемностью 17 тонн сможет выводить с экватора 22-23 тонны. То же самое, что Falcon 9», - сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий РОГОЗИН 23 мая в ходе общения со студентами МГУ имени Ломоносова.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: Дмитрий Рогозин  госдеп  Славянка  s7  космодром  США  большой камень 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]