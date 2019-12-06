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В Приморье появится свой космодром
Запуски можно будет проводить из Большого Камня
Американские власти дали разрешение на перебазирование пусковой платформы Sea Launch («Морской старт») из США в Россию. Переход стартовой платформы и сборочно-командного судна в порт на Дальний Восток планируется в 2020 году, временно объект будет базироваться на Славянском судоремонтном заводе в порту Славянка.
Это не первый случай, когда «Морской старт» хотят перевести на Дальний Восток. Вопрос о смене порта обсуждался в 2013 и 2015 годах. Тогда в качестве места дислокации пусковой платформы и командного судна рассматривались Владивосток, Советская Гавань (Хабаровский край), Крым и Вьетнам. В итоге проект в 2016 году был продан группе компаний S7.
«S7 Space готовится перебазировать ракетно-космический комплекс «Морской старт» на территорию Российской Федерации. В настоящее время получены все необходимые разрешения на смену дислокации комплекса, в том числе от Государственного департамента США», - сообщила компания S7 Space (входит в состав холдинга S7 Group).
Досье газеты "Золотой Рог": S7 Space (ООО «С7 Космические транспортные системы») - первая в России коммерческая компания, предоставляющая полный цикл услуг по запускам космических аппаратов. В активе компании - уникальный ракетно-космический комплекс «Морской старт». Компания входит в состав холдинга S7 Group.
В 2018 году S7 Group приобрела платформу Sea Launch. В собственность холдинга перешли корабль Sea Launch Commander, платформа Odyssey с установленным на них оборудованием ракетного сегмента, наземное оборудование в базовом порту Лонг-Бич (США) и интеллектуальные права, принадлежащие компании Sea Launch, включая товарный знак.
Госкорпорация «Роскосмос» и S7 Space уже обсуждают проект создания в России многоразовой ракеты грузоподъемностью 17 тонн с возвращаемыми ступенями для пусков с морской платформы с экватора.
«Я хочу, чтобы мы с компанией S7 реализовали проект «Морской старт», когда, условно, в городе Большой Камень на нашем Дальнем Востоке будет грузиться ракета «Союз-5» на их корабль, и мы будем выводить этот корабль к экватору. Тогда наша средняя ракета с грузоподъемностью 17 тонн сможет выводить с экватора 22-23 тонны. То же самое, что Falcon 9», - сказал глава «Роскосмоса» Дмитрий РОГОЗИН 23 мая в ходе общения со студентами МГУ имени Ломоносова.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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