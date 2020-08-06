Махалино ждет полная загрузка

Один из ключевых железнодорожных пунктов пропуска в Китай будет реконструирован к 2024 году

В Приморье дошла очередь до реконструкции одного из ключевых железнодорожных пунктов пропуска в Китай. Речь идет о погранпереходе Махалино (Приморский край) - Хуньчунь (Китай), задействованном в рамках международного транспортного коридора (МТК) «Приморье-2». Через погранпереход МТК связывает китайскую провинцию Цзилинь с приморским портом Зарубино (бухта Троицы). Ранее планировалось, что в результате его реконструкции и создания сопутствующей инфраструктуры пропускная способность пункта пропуска должна достичь 8 млн тонн грузов в год.

На Дальнем Востоке в настоящее время официально числятся 86 пунктов пропуска через государственную границу. При этом 30 из них не работает, а, как минимум, около десяти находится в неудовлетворительном состоянии. В Приморье в наличии шесть пунктов пропуска на границе с Китаем: Турий Рог - Мишань, Пограничный (железнодорожный) - Суйфэньхэ (железнодорожный), Пограничный (автомобильный) - Суйфэньхэ (автомобильный), Полтавка - Дуннин, Краскино - Хуньчунь, Махалино - Хуньчунь.

Реализация федерального проекта «Логистика международной торговли», рассчитанного до 2024 года, призвана модернизировать основные пункты пропуска в ДФО. В Приморье в списке присутствуют автомобильные Марково, Турий Рог, Полтавка, Краскино (2-й этап) и железнодорожный Пограничный.

На прошлой неделе стало известно, что министерство транспорта РФ планирует в период с 2020 по 2023 годы провести за счет внебюджетных средств реконструкцию железнодорожного грузопассажирского пункта пропуска Махалино (Россия, Приморский край) - Хуньчунь (Китай).

«Реконструкция ЖДПП Махалино требуется в связи с необходимостью расширения номенклатуры перевозимых в международном сообщении грузов, в том числе ввозимых с территории КНР, перехода ЖДПП Махалино на круглосуточный режим работы и увеличением перспективного объема перевозимых грузов железнодорожным транспортом до 8 млн тонн в год», - говорится в пояснении к проекту приказа ведомства.

После реконструкции пропускная способность погранперехода к 2024 году составит 10 поездов в сутки в направлении из России в Китай и 7 проездов в обратном направлении.

Содержание и эксплуатация зданий, помещений и сооружений пункта пропуска будет осуществляться за счет средств ОАО «РЖД».

Проект развития погранперехода Махалино (РФ) – Хуньчунь (КНР) с проектной мощностью 3 млн тонн грузов в год реализовывало ОАО «Золотое звено». В период с 2000 по 2004 годы через него было перевезено 40,3 тыс. тонн грузов (762 вагона). В 2004 году из-за невыполнения обязательств компании перед контрольными органами по окончательному обустройству пункта пропуска работа контрольных органов была приостановлена, движение поездов прекращено до приведения его обустройства и технического оснащения в соответствие с установленными требованиями.

Пункт пропуска перешел в собственность РЖД еще в 2011 году, но только в 2013 году были завершены все необходимые работы по модернизации железнодорожных путей, связывающих Махалино и Хуньчунь. 2 августа 2013 года через погранпереход был отправлен демонстрационный грузовой поезд из 30 вагонов с углем, регулярное железнодорожное сообщение открылось в январе 2014 года. С августа 2018 года через переход начался регулярный транзит контейнерных грузов, следующих по международному коридору «Приморье-2». Уникальность местоположения погранперехода состоит в том, что он является продолжением Транссибирской магистрали и позволяет осуществить транзитные перевозки из Китая через порт Зарубино, далее паромом в Японию и Республику Корея.

На территории края расположены пять автомобильных пунктов пропуска - «Пограничный», «Краскино», «Полтавка», «Турий Рог» и «Марково». Все они были открыты еще в 1992 году. В прошлом году были выкуплены четыре пункта пропуска из пяти, за исключением «Марково». Расходы на их приобретение составили почти 150 млн рублей, или 60% ассигнований, выделенных Росимуществу в рамках федерального проекта «Логистика международной торговли».

Проверка Счетной палаты показала, что покупка здания АПП Марково оказалась невозможной из-за судебного запрета на совершение регистрационных действий. Кроме того, собственник АПП Марково не дал согласия на его отчуждение.

«Вопрос экономической обоснованности и целесообразности выкупа в государственную собственность АПП Марково, по нашему мнению, требует дополнительной проработки заинтересованными органами исполнительной власти. Еще одна причина задуматься об отказе от выкупа этого объекта - это планы по строительству новых пропускных пунктов в Приморском крае, в том числе вблизи Марково», - сообщил аудитор.

Также в ходе проверки Счетная палата выявила отдельные нарушения и недостатки, допущенные при приобретении АПП в государственную собственность. Так, территориальное управление Росимущества проводило оценку рыночной стоимости земельных участков и объектов недвижимого имущества АПП дважды. «В результате стоимость выкупа имущества пунктов Турий Рог и Краскино увеличилась на 6,5 млн рублей, то есть в полтора раза», - отметил аудитор.

Грузопас сажирский пункт пропуска «Марково» с января закрыт на реконструкцию по распоряжению правительства РФ. Возобновление работы погранперехода, соединяющего одноименный поселок в Лесозаводском районе и китайский город Хулинь, запланировано на 2022 год.

В рамках ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2012-2021 гг.)» в настоящее время реконструируются МАПП «Пограничный» (выделено 1110,319 млн рублей) и «Краскино» (465,5 млн рублей).

Власти Приморья год тому назад потребовали от Минтранса России в максимально короткие сроки завершить строительство и ввести в эксплуатацию указанные пункты пропуска.

«Вместе с тем администрация Приморского края внесла предложения о включении мероприятий по строительству (реконструкции) других значимых автомобильных пунктов пропуска в национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Предложения были поддержаны ФОИВ. Так, в соответствии с паспортом национального проекта, объем финансирования, выделенный на строительство (реконструкцию) «Марково» составил 956,9 млн рублей, «Полтавка» – 850 млн рублей, «Турий Рог» – 1 млрд рублей, вторая очередь «Краскино» – 856,9 млн рублей. Таким образом, Минтранс России имеет обязательства о завершении строительства и сдаче в эксплуатацию автомобильных пунктов пропуска «Краскино» и «Марково» в 2021 году, «Полтавка», «Турий Рог», вторая очередь «Краскино» - в 2022 году, «Пограничный» - в 2023 году. Администрация Приморского края требует от Минтранса России неукоснительного соблюдения данных обязательств»,- отмечал глава Приморья Олег КОЖЕМЯКО.

Увы, но позже появилась информация, что сроки сдачи всех объектов сдвинуты ровно на год. А появление угрозы из Китая и вовсе поставило все планы на полку «неопределенность».

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.