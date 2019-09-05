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Клиенты АЗС ННК получат приятный бонус

05 Сентября 2019, 18:07 | Приморье

Это связано с Восточным экономическим форумом, топливным партнером которого является Группа ННК

В рамках работы Восточного экономического форума его партнерами стали крупнейшие отечественные компании. Топливным партнером ВЭФ выбрана Группа компаний ННК, обеспечивающая высококачественными нефтепродуктами потребителей ДФО. Это вполне справедливо, учитывая, что «ННК-Приморнефтепродукт» – динамично развивающееся предприятие, непрерывно совершенствующее производственные процессы, улучшающее уровень предоставляемого сервиса.

Свежий номер газеты «Золотой Рог» (кстати, лучшего регионального печатного СМИ России по итогам 2018 года), посвященной старту самого ожидаемого события года, а также с большим материалом, рассказывающим, как получить статус топливного партнера авторитетного международного мероприятия поступил на городские АЗС ННК можно сказать, прямо из типографии – это значит, что клиенты автозаправок с ярким логотипом-солнцем получат свой бесплатный номер газеты одними из первых прямо к утреннему кофе, который, кстати, можно купить здесь же – в уютных кафе-зонах.


 

Восточный экономический форум – точка отсчета для самых амбициозных проектов, пространство, объединяющее лидеров государств, руководителей ведущих российских и зарубежных компаний, представителей власти для открытого и честного диалога. На протяжении пяти лет ВЭФ является центром притяжения всех, кто заинтересован в развитии конструктивного делового сотрудничества.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: ннк  топливо  АЗС  бензин 



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