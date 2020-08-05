Пандемия не помешала захватам земли

Более, чем в два раза увеличилось число нарушителей земельного законодательства в Приморье

Если в первом полугодии прошлого года, по данным Управления Росреестра по Приморскому краю к административной ответственности было привлечено 119 нарушителей земельного законодательства, то в этом году за аналогичный период - уже 285 нарушителей. При этом сумма наложенных административных штрафов уменьшилась с 2,5 млн рублей до 1,8 млн, а фактически взыскано 1,6 млн рублей.

Как сообщило это ведомство, несмотря на определенные временные ограничения, введенные федеральным законодательством на проведение контрольно-надзорных мероприятий, связанные с пандемией коронавируса, в первом полугодии этого года проверяющими было проведено 525 проверок соблюдения земельного законодательства и 432 административных обследования объектов земельных отношений. При этом количество нарушений снизилось по сравнению с первым полугодием прошлого года с 577 до 336. Соответственно было выдано 198 предписаний об их устранении и составлено 398, что немногим меньше прошлогодней цифры - 419.

Специалисты Росреестра отмечают, что по-прежнему наиболее распространенным нарушением земельного законодательства в Приморье остается самовольное занятие земельного участка. При этом представителям надзорного органа приходится часто фиксировать «воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного надзора по проведению проверок или уклонение от таких проверок», что также влечет административное наказание.

Суммы штрафов, предусмотренных за нарушения земельного законодательства, остаются достаточно либеральными, чтобы нарушители серьезно считались с законом.

Для граждан сумма штрафа определяется в размере от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости земельного участка, по которому выявлено нарушение, но не менее 5 тысяч рублей. Если кадастровая стоимость земельного участка остается не определена, то размер выписываемого штрафа - в пределах 5-10 тысяч рублей. Для должностных лиц штраф начисляется в тех же 1,5-2% от кадастровой стоимости участка, но не меньше 20 тысяч, и 20-50 тысяч, если его кадастровая стоимость не определена. Юридические лица штрафуются на сумму 2-3% от кадастровой стоимости участка, но не менее 100 тысяч рублей, а при не определенной кадастровой стоимости - на 100-200 тысяч.

Отмечается, что, если индивидуальным предпринимателям и юрлицам штраф может быть заменен на предупреждение, то для граждан предупреждение не предусмотрено - только штраф.