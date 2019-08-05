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В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"

05 Августа 2019, 17:46 | Приморье

Приобретение «АльянсТелекома» значительно усилит позиции «Ростелекома»

ПАО «Ростелеком» объявило о покупке дочерней компанией «Башинформсвязь» трех юрлиц, за счет которых получит контроль над группой «АльянсТелеком», предоставляющей услуги доступа в интернет и ТВ в Приморском крае. Другими крупными игроками на местном рынке являются компании «Подряд» (принадлежит отцу и сыну КОЗИЦКИМ) и «Владлинк».

«АльянсТелеком» существует на рынке телекоммуникационных услуг с 2007 года. Образовавшись путем слияния двух операторов связи города Владивостока - ООО «ОктопусНет» и ООО «ВладТелеКом» (СтритНет) – «АльянсТелеком» превратился в одного из крупнейших провайдеров столицы ДФО. Группа оказывает услуги во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Абонентская база включает 110 тыс. домохозяйств и более 6 тыс. организаций. Выручка группы в прошлом году превысила 900 млн рублей.

Финансовые условия сделки «Ростелеком» не раскрывает.

«Приобретение «АльянсТелекома» значительно усилит позиции «Ростелекома» на рынке широкополосного доступа в интернет Приморского края. Мы также видим большие возможности по реализации синергетического эффекта от операционных затрат и допродажи абонентам «АльянсТелекома» расширенного комплекса сервисов, доступных клиентам «Ростелекома», - отмечает госкомпания.

ООО «ОктопусНет» зарегистрировано в августе 2003 года, ее совладельцами являются 5 физлиц. В том числе 29% капитала ООО принадлежит Андрею ПЕТРИКЕЕВУ, 25% - директору ООО «АльянсГрупп» (Владивосток) Владиславу ГОМОНОВУ.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "АльянсТелеком"  интернет  "ростелеком"  покупка  провайдер 



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