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В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
Приобретение «АльянсТелекома» значительно усилит позиции «Ростелекома»
ПАО «Ростелеком» объявило о покупке дочерней компанией «Башинформсвязь» трех юрлиц, за счет которых получит контроль над группой «АльянсТелеком», предоставляющей услуги доступа в интернет и ТВ в Приморском крае. Другими крупными игроками на местном рынке являются компании «Подряд» (принадлежит отцу и сыну КОЗИЦКИМ) и «Владлинк».
«АльянсТелеком» существует на рынке телекоммуникационных услуг с 2007 года. Образовавшись путем слияния двух операторов связи города Владивостока - ООО «ОктопусНет» и ООО «ВладТелеКом» (СтритНет) – «АльянсТелеком» превратился в одного из крупнейших провайдеров столицы ДФО. Группа оказывает услуги во Владивостоке, Уссурийске, Находке и Артеме. Абонентская база включает 110 тыс. домохозяйств и более 6 тыс. организаций. Выручка группы в прошлом году превысила 900 млн рублей.
Финансовые условия сделки «Ростелеком» не раскрывает.
«Приобретение «АльянсТелекома» значительно усилит позиции «Ростелекома» на рынке широкополосного доступа в интернет Приморского края. Мы также видим большие возможности по реализации синергетического эффекта от операционных затрат и допродажи абонентам «АльянсТелекома» расширенного комплекса сервисов, доступных клиентам «Ростелекома», - отмечает госкомпания.
ООО «ОктопусНет» зарегистрировано в августе 2003 года, ее совладельцами являются 5 физлиц. В том числе 29% капитала ООО принадлежит Андрею ПЕТРИКЕЕВУ, 25% - директору ООО «АльянсГрупп» (Владивосток) Владиславу ГОМОНОВУ.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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