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Японцы хотят отправить приморский лес в топку
Соседи присматривают действующее деревообрабатывающее производство в регионе и ищут партнера с российской пропиской
Японская компания Erex Co. Ltd (Япония) ищет площадку на Дальнем Востоке для реализации проекта по переформатированию уже существующих деревообрабатывающих производств на выпуск топливных пеллет для собственных электростанций в Японии. Специалисты компании уже ознакомились с производствами в Амурской области, Приморском и Хабаровском крае.
Японцы готовы инвестировать в проект 6,5 млрд рублей (около $95 млн). В год планируется выпускать до 2 млн тонн топливных гранул.
В настоящее время японцы ищут прежде всего потенциальных партнеров с российской стороны. По словам главного советника компании Erex Co. Ltd Казухисы Хара, которые приводит пресс-служба Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ), самостоятельно реализовать столь масштабный проект не способно ни российское, ни японское предприятие. Поэтому в перспективе, скорее всего, будет рассмотрена возможность создания совместной японско-российской компании.
Сейчас на дальневосточные регионы приходится лишь 10,6% производства всех топливных пеллет в РФ, что в натуральном выражении составляет примерно 115 тыс. тонн.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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