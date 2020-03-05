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Ограничение перелетов из РФ в Южную Корею отразится на индивидуальных туристах
26 февраля вице-премьер России Татьяна ГОЛИКОВА сообщила, что авиасообщение между Россией и Южной Кореей из-за распространения коронавируса будет закрыто с 1 марта. Это ограничение не коснется рейсов группы «Аэрофлот» (в том числе дальневосточной авиакомпании «Аврора», «дочки» «Аэрофлота»), которая будет совершать чартерные вывозные рейсы.
«После закрытия авиасообщения с Китаем у приморцев, которые путешествуют самостоятельно, остались два аэропорта, в которых они могут сделать пересадку для перелета, к примеру, на Филиппины или Мальдивы. Прямого авиасообщения между этими государствами и Владивостоком нет, и люди используют в качестве транзита аэропорты Сеула и Токио. При ограничении авиасообщения с Республикой Корея у туристов останется только один аэропорт (через который можно улететь в ряд стран)», - сообщила старший менеджер турагентства Coral Travel Кристина ЕВСТИГНЕЕВА, отметив, что у организованных групп туристов сложностей с пересадкой в Южной Корее пока не возникает.
Директор туристической фирмы «Тур Бар Жара» Сергей КАВЕРИН сообщил, что сложности с транзитом в Южной Корее возникали у приморских туристов и ранее в связи с тем, что некоторые авиакомпании еще в феврале прекратили полеты в эту страну. «Туристы, которые должны были сделать там пересадку, чтобы лететь на Бали, уже пострадали», - разъяснил Каверин и отметил, что людям приходится выбирать более стандартные направления - лететь чартерами во Вьетнам и Таиланд.
Представитель Российского союза туриндустрии Валентина АСЕЕВА сообщила, что фиксируются случаи, когда туристы в дальневосточных регионах отказываются от билетов в Сеул, однако пока это не носит массовый характер. «Те, кто боятся заболевания, отказываются от поездок, однако при этом они несут большие убытки, связанные со сдачей билета, отказом от аренды гостиниц и прочего. Некоторые из тех, кто сейчас находятся в Южной Корее, принимают решение поменять билет и вылететь на родину до начала марта, однако это тоже идет в убыток потребителю», - сказала Асеева.
Евстигнеева отметила, что люди, опасаясь вспышки коронавируса нового типа, отказываются от туров не только в Республику Корея, но и в другие азиатские страны. «От путешествий в Республику Корея, во Вьетнам и Таиланд чаще отказываются клиенты, которые планировали лететь с детьми. Речь идет уже о десятках отказов», - уточнила она и отметила, что интерес к посещению азиатских стран, в том числе Южной Кореи, сохраняется.
Генеральный директор туристической фирмы «Экзотический рай» Александр ЗАДОРОЖНЫЙ сообщил ТАСС, что фирма перестала продавать туры в Китай и Республику Корея еще в январе, не дожидаясь официального решения властей. Отказалась компания и от туров в те страны, в которые нужно добираться с пересадками. «Каждый день поступает по 3-7 звонков, люди интересуются турами в Южную Корею, а мы стараемся предложить им отдых во Вьетнаме или Таиланде, куда можно вылететь чартерными рейсами», - сказал Задорожный.
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