Перемены без последствий

Проведение ремонта в жилом помещении требует строгого соблюдения требований законодательства

Период летних отпусков для многих становится временем проведения ремонта в собственном жилище. Но, к сожалению, часть собственников жилья, стремящихся сделать свою квартиру максимально современной и удобной, забывают о комфорте соседей, а также о действующих требованиях к проведению ремонтных работ.

О том, как делать ремонт, не нарушая закон, - в очередном обзоре деловой газеты «Золотой Рог».

Одно из основных требований к любым ремонтным работам в квартире – это соблюдение тишины. Единых для всей страны правил не существует – они регулируются региональными законами. В Приморье, согласно действующей редакции закона «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Приморского края», к действиям, нарушающим тишину и покой граждан, относятся, в том числе, проведение ремонтных работ, переустройства и (или) перепланировки жилых помещений.

Шумим по расписанию

Законом не допускаются шумные работы с 22 до 9 часов в будние дни, с 23 до 10 часов в выходные дни и установленные федеральным законодательством нерабочие праздничные дни, а также с 13 до 15 часов ежедневно. Однако для многоквартирных домов, которые введены в эксплуатацию менее года назад, есть исключение – сверлить и стучать в дневное время, с 13 до 15 часов, здесь разрешается. В период действия в Приморье режима самоизоляции жалоб на шумных соседей, занимающихся ремонтными работами, стало больше, в связи с чем звучали предложения ввести дополнительные ограничения по времени ремонтных работы. Однако каких-либо официальных решений по этому поводу не было.

Добавим, что нарушение тишины и покоя граждан на территории Приморского края влечет административную ответственность. Гражданам за нарушение тишины и спокойствия окружающих грозит предупреждение или штраф от 1 до 3 тысяч рублей; в случае повторного нарушения сумма штрафа вырастет до 4 тысяч рублей. Протокол о нарушении составляют сотрудники внутренних дел, которые затем передают его в административную комиссию. После этого нарушителя пригласят на заседание комиссии, где рассмотрят протокол и привлекут виновного к ответственности.

Перепланировка по закону

Больше всего шума, как правило, возникает при проведении перепланировки жилого помещения. Однако в стремлении сделать свое жилье идеальным собственники жилья иногда забывают о том, что не все перепланировки могут быть узаконены – например, связанные с разрушением несущих стен, переносом радиаторов отопления на лоджию, переносом «мокрых зон» (кухни и санузла) в другую точку квартиры, увеличением площади квартиры за счет мест общего пользования в МКД. В будущем такие перепланировки могут стать препятствием для продажи квартиры. Особенно, если покупатель хочет приобрести жилое помещение с привлечением ипотечного кредита – большинство банков предъявляют строгие требования к характеристикам кредитуемого жилого помещения.

В остальных случаях осуществить и узаконить перепланировку жилого помещения возможно, выполнив ряд требований. Причем лучшим вариантом будет согласование перепланировки еще до проведения работ. Специалисты администрации Владивостока нашли способ облегчить жизнь владельцам квартир и одновременно снизить нагрузку на суды. Если раньше законность любой, даже самой незначительной, перепланировки нужно было доказывать в суде, то теперь можно обратиться в многофункциональный центр города или напрямую в управление содержания жилищного фонда. Если перепланировка не несет угрозы другим квартирам и дому в целом, никаких проблем с ее легальностью не возникнет.

Для «легализации» необходимо заказать проект перепланировки в лицензированной проектной организации, а затем предоставить его вместе с другими документами на жилое помещение в уполномоченный орган муниципальной власти – в столице Приморья таким органом является Управление содержания жилищного фонда (УСЖФ) администрации Владивостока (ул. Ильичева, 15). Документы на перепланировку можно отправить через муниципальный многофункциональный центр. Согласно действующему во Владивостоке регламенту, предоставление муниципальной услуги по согласованию перепланировки жилого помещения осуществляется в течение 45 суток с момента поступления в Управление содержания жилфонда полного пакета документов.

Отдельный случай – квартиры в новых домах, многие из которых сдаются без межкомнатных перегородок. На них также распространяются запреты, связанные с переносом «мокрых» зон или сносом несущих стен. Лучшим вариантом будет возведение межкомнатных стен в соответствии с проектом застройщика; в остальных случаях порядок согласования «схемы» жилого помещения будет таким же, как и в случае со старыми домами. Отметим, что жилье, возводимое в рамках государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, как правило, возводится уже с внутренними перегородками.

Перепланировка или переустройство?

Добавим, что многие собственники жилья часто путают перепланировку квартиры с ее переустройством. Перепланировка квартиры – это изменение конфигурации помещений, в то время как переустройство – это установка, замена или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения изменения в технический паспорт жилого помещения (установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов, перенос нагревательных сантехнических и газовых приборов, устройство вновь и переоборудование существующих туалетов, ванных комнат, прокладку новых или замену существующих подводящих и отводящих трубопроводов, электрических сетей и устройств для установки душевых кабин, «джакузи», стиральных машин повышенной мощности и других сантехнических и бытовых приборов нового поколения).

Специалисты муниципальных администраций во Владивостоке и в других городах края регулярно проверяют жилой фонд на предмет незаконных перепланировок. Чаще всего о сносах стен, расширении санузлов и организации проходов в несущих стенах специалисты узнают от бдительных соседей или старших по дому. В случае, если такая перепланировка выявлена и несет угрозу конструкции всего дома, владельцам помещений направляют предписания о необходимости вернуть все «как было» и выписывают штраф. Если гражданин его не исполняет и не приводит помещение в прежнее состояние, то документы передаются в суд. За неисполнение судебного решения собственнику также придется оплачивать регулярные штрафы.

Кстати, на рассмотрении в Государственной Думе РФ находится законопроект, устанавливающий штрафы за незаконную перепланировку жилья, а также подвалов и подсобок в многоквартирных домах, не только для физических, но и для должностных и юридических лиц. Для должностных лиц штрафы составят от 4 до 5 тыс. рублей, для юридических - от 40 до 50 тыс. рублей. Аналогичные штрафы будут грозить за самовольные переустройство или перепланировку любого помещения в многоквартирном доме. Введение столь суровой ответственности депутаты объясняют тем, что наиболее часто к трагическим последствиям приводит самовольная перепланировка помещений на первых этажах или в подвалах многоквартирных домов, владельцами которых являются юридические лица.

Вывоз мусора – забота собственника

Любой ремонт, а тем более – перепланировка жилого помещения, всегда влечет за собой образование значительного объема отходов. И поскольку строительные отходы не относятся к твердым коммунальным отходам (ТКО), то ответственность за их вывоз лежит на собственнике. Однако в Приморье собственники жилья часто грешат тем, что после ремонта в своей квартире складируют куски демонтированных перегородок или сантехники на придомовых контейнерных площадках, что является нарушением. В придомовые контейнеры категорически запрещается выбрасывать строительные отходы: битый кирпич, отходы бетона, отходы от сноса стен, разборки крыш, опор и оснований, железобетона и другие отходы ремонта и реконструкции. Также нельзя складировать в контейнер старые запчасти автомобилей и покрышки, краски, лаки.

Важно также различать отходы от текущего и капитального ремонта помещения. Отходы от текущего ремонта жилых помещений (отходы линолеума, обои, остатки плинтусов) классифицируются как крупногабаритные отходы и подлежат вывозу региональным оператором. Отходы, которые образуются при капитальном ремонте жилых помещений не относятся к ТКО и не входят в зону ответственности регионального оператора. В соответствии с федеральным классификатором они попадают в категорию строительных отходов – это отдельный вид отходов, которые образуются в результате реконструкции или ремонта, в том числе капитального (сантехника, в том числе ванны, унитазы, раковины, душевые кабины, ограждения и прочие), или строительства зданий, сооружений, промышленных объектов, дорог, инженерных и других коммуникаций.

На фото: Многие собственники жилья часто путают перепланировку квартиры с ее переустройством.

Фото автора.

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.