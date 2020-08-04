Ремонт нельзя отсрочить

Претензионная работа с должниками по оплате ЖКУ продолжается, несмотря на пандемию

Тем, у кого образовалась задолженность по оплате жилищно-коммунальных услуг, предлагаются различные варианты реструктуризации долга. Однако иногда поставщикам ЖКУ приходится идти и на крайние меры – обращаться в суд или временно отключать злостного неплательщика от неоплаченного ресурса.

В России продолжает действовать постановление правительства №424 от 2 апреля 2020 года «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». Этим документом в период со 2 апреля 2020 года по 1 января 2021 года для всех жителей страны, независимо от их доходов, введен временный мораторий на начисление штрафных санкций за неоплату или неполную оплату коммунальных услуг.

Кроме того, до 1 января 2021 года не обязательно менять приборы учета холодной и горячей воды, срок поверки которых истек после введения ограничительных мер. Показания данных приборов считаются действительными, следовательно, поэтому начисление платежей за услуги будет идти не по нормативу.

Однако это вовсе не означает, что за ЖКУ можно не платить вовсе – ведь от своевременности и полноты платежей во многом зависит выполнение не только инвестиционных и ремонтных программ ресурсоснабжающих организаций, но и ряда мероприятий государственной программы «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы. Поэтому «ресурсники» продолжают вести работу с неплательщиками, предлагая им различные варианты решения проблемы.

- Дальневосточная энергетическая компания направляет собранные денежные средства с клиентов производителям и транспортировщикам энергоресурсов, – цитирует пресс-служба ПАО «Дальневосточная энергетическая компания» (ДЭК) исполнительного директора компании Александра ЮРОВА. - Одно из главных обязательств гарантирующего поставщика – это обеспечение экономической стабильности в энергосистеме. В период, когда энергоресурс является главной артерией, питающей жизнедеятельность практически любого вида хозяйства страны, затяжные неплатежи на рынке электроэнергетики способны привести к дисбалансу системы.

В компании подчеркивают: принятые правительством меры в связи с пандемией коронавирусной инфекции не освобождают граждан от обязательства оплаты за жилищно-коммунальные услуги. Платежи должны производиться в соответствии с требованиями жилищного законодательства в полном объеме и своевременно. Поскольку отключить тепло в квартире у должника невозможно как по юридическим, так и по техническим причинам, в филиале «Приморская генерация» АО «ДГК» делают упор на взыскание задолженности по линии службы судебных приставов.

Поэтому для обеспечения стабильного финансирования отрасли ПАО «ДЭК» усиливает работу по взысканию задолженности через правовую отработку. С начала года сотрудниками компании на территории Приморского края вручено 497 тыс. уведомлений о наличии задолженности за электрическую и тепловую энергию, а также подано более 15 тыс. исковых заявлений в суд за взысканием на сумму 463 млн рублей. В результате претензионно-исковой работы в пользу ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» взыскано более 340 млн рублей за потребленные энергоресурсы.

С начала года получено более 11,5 тысяч исполнительных документов на общую сумму более 48 млн рублей в пользу ПАО «ДЭК» и более 5,5 тыс. исполнительных документов на сумму 133 млн рублей в пользу АО «ДГК». Из указанного количества исполнительных документов 30% предъявлено в кредитную организацию, где имеются расчетные счета у должников, остальная часть предъявлена в отделы судебных приставов для принудительного взыскания. При наличии неоплаченного исполнительного документа, судебные приставы могут обратить взыскание на денежные средства, находящиеся на банковском счету должника, и имущество, а также запретить регистрационные действия с автомобильным транспортом.

К слову, последняя мера весьма действенна – например житель Лесозаводска, накопивший долг по оплате ЖКУ в размере 90 тыс. рублей, в кратчайшие сроки погасил его, чтобы не сорвать сделку по продаже своего автомобиля. Добавим, что в случае востребования долга через ФССП должник, помимо суммы неоплаченных начислений и пеней, будет вынужден оплатить и так называемый исполнительский сбор. Кроме того, информация о должнике может быть размещена в Центральном каталоге кредитных историй, созданном Банком России, что в будущем станет препятствием для получения займов в кредитных учреждениях.

При этом для граждан, оказавшихся в сложном финансовом положении, компания готова рассмотреть индивидуальный график оплаты и предлагает заключить соглашение о реструктуризации задолженности. Подать заявление можно дистанционно – на официальном сайте ПАО «ДЭК» www.dvec.ru в разделе «Интернет-приемная» или посредством электронной почты [email protected] К заявлению необходимо приложить документ, удостоверяющий личность (паспорт), документ, подтверждающий право собственности, и иные документы, подтверждающие оплату, в случае имеющихся судебных решений.

Реструктуризация – хорошее решение

В свою очередь, начальник службы теплосбыта СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «Дальневосточная генерирующая компания» Василий ГОРДИЕНКО в ходе недавнего прямого эфира рассказал, что долг жителей Приморского края перед ДГК на 1 июля 2020 года составляет 2,1 млрд рублей. Предприятия задолжали компании 487 млн рублей. Таким образом, по сравнению с предыдущим годом, суммарный долг вырос на 12,3%.

- Несмотря на отсутствие штрафных санкций со стороны нашей компании, обязанность оплаты потребленной энергии не снимается. Ведь платежи от наших абонентов — это единственный источник поступления средств для проведения ремонтов, обслуживания оборудования, а также закупки топлива для станций, - подчеркнул представитель компании.

При наличии задолженности и невозможности ее единовременного погашения, потребитель может заключить соглашение о реструктуризации. Данное соглашение позволяет потребителю рассчитаться с энергокомпанией в течение года: имеющаяся задолженность делится на 12 месяцев – именно столько и надо будет ежемесячно оплачивать в рамках соглашения. Важно помнить, что потребителю необходимо в обязательном порядке оплачивать текущие квитанции за теплоснабжение, в противном случае, даже одна неоплата является поводом для расторжения соглашения о реструктуризации. И, напротив, в случае неукоснительного исполнения договора потребитель будет защищен от начисления пеней энергокомпанией, судебных исков и визитов приставов. Кроме того, возобновятся все социальные выплаты, которые были прекращены в связи с образовавшейся задолженностью.

Возможность заключить соглашение о реструктуризации долга есть и у абонентов КГУП «Приморский водоканал». Заключение такого соглашения позволяет решить вопрос погашения долга в досудебном порядке. Кроме того, появляется возможность погашения задолженности в максимально короткие сроки без существенного ухудшения материального положения гражданина, погашение происходит не единовременно, как после вынесения судебного решения, а постепенно, и в суммах, приемлемых для абонента. Также заключение договора реструктуризации долга не лишает должника права на льготы и субсидии.

А КГУП «Примтеплоэнерго» в конце прошедшего отопительного сезона провело традиционную акцию по списанию пени: в срок до 15 мая абонентам было необходимо оплатить имеющуюся задолженность за услуги предприятия, включая начисления за апрель. Для оплаты квитанции можно воспользоваться удаленными сервисами – банковскими приложениями для онлайн платежей или произвести интернет-платеж на сайте КГУП «Примтеплоэнерго». Поскольку в этом году акция частично совпала с периодом самоизоляции, активность абонентов оказалась ниже, чем в предыдущие годы. Однако в 2018 и 2019 годах потребители смогли реально сэкономить: сумма списанной пени составила 32,5 млн рублей и 28 млн рублей соответственно. Добавим, что по состоянию на середину мая 2020 года общая сумма задолженности населения за услуги «Примтеплоэнерго» составляла 2,4 млрд рублей.

Поддержка для ресурсников и для жителей

Ранее сообщалось, что в апреле-мае, когда в Приморье действовал режим обязательной самоизоляции, ресурсоснабжающие организации столкнулись с ухудшением платежной дисциплины. Однако спад не является критичным для подготовки к следующему отопительному сезону, подчеркнули в правительстве края.

- Все коллеги из коммунального сектора были обеспокоены тем, что падение платежей скажется на подготовке к предстоящему отопительному сезону и, прежде всего, на инвестиционных проектах. Но сейчас мы не видим серьезного провала платежей со стороны потребителей, за что им огромное спасибо. Население понимает, что от оплаты услуг зависят перспективы следующего отопительного сезона. Но, так как многие остались без работы, а ряд секторов экономики Приморья просел, финансирование части затрат предприятий, безусловно, ложится на краевой и местный бюджеты, - рассказала заместитель председателя правительства Приморья Елена ПАРХОМЕНКО на брифинге по итогам отопительного сезона 2019-2020 годов.

Александр САЛКОВ.

ВАЖНО

В бюджете Приморского края ежегодно предусматриваются деньги на компенсацию разницы между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения: 5 млрд рублей в год частями перечисляются теплоснабжающим организациям. Эти финансовые обязательства по-прежнему выполняются в полном объеме.

Продолжают действовать и меры поддержки для населения: так, срок действия субсидий на оплату услуг ЖКХ в Приморье был продлен до 1 октября 2020 года в беззаявительном порядке. Субсидиями пользуется более 40 тыс. приморцев – она предоставляется в случае, если расход на оплату жилищно-коммунальных услуг превышает 22% совокупного дохода семьи. Ранее право на получение субсидий приходилось подтверждать каждые полгода, но в связи с действовавшим весной режимом самоизоляции, льготу продлили автоматически.

На фото: Энергетики готовы браться за рубильник только в случае вопиющей безответственности собственников жилья.

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Газета «Золотой Рог», Владивосток.