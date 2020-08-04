Последнее хасанское предупреждение

После проверок баз отдыха в популярном у туристов Хасанском районе составлены десятки протоколов о нарушениях санэпидрежима

Несколько межведомственных групп по мониторингу баз отдыха, пансионатов и других объектов коллективного размещения туристов работают в Хасанском районе.

Их основная задача – проверить, как соблюдаются на местах санитарные требования, необходимые для безопасного отдыха туристов в период эпидемии COVID-19. Поручение усилить работу именно в этом популярном для отдыха районе Приморья ранее дал губернатор края Олег КОЖЕМЯКО.

В шахматном беспорядке

Так, в бухте Баклан в Славянке база отдыха «У моря» стала примером недобросовестного отношения руководителя к выполнению требований санитарной безопасности при работе в условиях режима повышенной готовности. Формально объект является «шахматным клубом», но по факту предоставляет в аренду домики отдыхающим. В момент визита административной комиссии несколько домиков были заняты, в том числе гостями из соседних регионов. По результатам мониторинга объекта составлен протокол, материалы переданы в Роспотребнадзор. В случае если дело дойдет до суда, может быть принято решение о приостановке деятельности базы.

Большая часть коллективных средств размещения в районе расположены в поселке Андреевка, входящем в Зарубинское поселение. Так, одним из наиболее проблемных объектов остается база отдыха Paradise, расположенная в Андреевке. «Этот объект уже неоднократно посещали группы мониторинга, которые фиксировали различные нарушения и составляли административные протоколы, но руководство предприятия, судя по всему, просто игнорирует законные требования. Более того, база продолжает рекламировать свои услуги, в том числе услуги бассейна, которые в настоящее время запрещены», – отметил представитель межведомственной группы от агентства по туризму Приморского края Виталий СТАНИСЛАВЧУК.

При этом стоимость услуг не является критерием, по которому можно судить, насколько та или иная база отдыха добросовестно выполняет требования по обеспечению санитарной безопасности своих гостей. В списке проблемных объектов, например, вышеупомянутая база Paradise, где стоимость номера доходит до 9,5 тысячи рублей в сутки, и база Agar, которую можно отнести к эконом-классу. На последней зафиксировано большое количество нарушений, включая явную антисанитарию. Помимо этого, как сообщили участники групп мониторинга, на базу поступают жалобы от туристов, которые там проживают.

«Мы будем ходатайствовать о приостановлении деятельности предприятий, где выявлены наиболее серьезные нарушения. Кстати, некоторые руководители и владельцы коллективных средств размещения тем или иным образом уклонились от разговора с представителями групп мониторинга. Но мы найдем способ с ними пообщаться», - заявила и.о. руководителя агентства по туризму Приморского края Надежда УДОВЕНКО.

Не все так плохо

Однако нельзя сказать, что все руководители баз отдыха настолько безответственно относятся к выполнению требований санитарно-эпидемиологической безопасности. «Многие идут навстречу и ликвидируют выявленные нарушения. Например, на базе отдыха San-Andreas Village в Андреевке на прошлой неделе были выявлены многочисленные нарушения. В ходе нынешнего мероприятия мы увидели, что многие из них устранены. Мы понимаем, что есть категория нарушений, которые трудно устранить быстро, например, это касается наличия справок на отсутствие COVID-19 у персонала. Но соблюдение масочного режима у персонала, “социальной дистанции”, регулярную дезинфекцию помещений и термометрию персонала и гостей с ведением журналов можно обеспечить в кратчайшие сроки», – уточнил Виталий Станиславчук.

По словам главы этой территории Олега НЕГЛЯДОВА, из более чем 140 баз отдыха, расположенных в границах поселения, уведомление о начале деятельности подали всего 50. «Надеюсь, что благодаря помощи Правительства в этой области удастся навести порядок. Своими силами нам трудно справиться, в администрации поселения работают всего 10 человек. И хотя мы постоянно ведем работу в этом направлении, ее объем слишком велик», – рассказал глава Зарубино.





Комиссии проверили около 50 объектов в Славянке и Андреевке, составили 31 акт осмотра объектов и девять административных протоколов по фактам различных нарушений, в том числе санитарных норм, далее отправились в Витязь, Зарубино, Посьет.

В Витязе комиссии посетили около 26 объектов. У большинства средств размещения туристов выявлены нарушения. Есть и положительные примеры. На базе отдыха «Причал» в поселке Витязь найдено всего одно незначительное и легкоустранимое нарушение. Другим хорошим примером является «Семейный коттедж на Восточной» в том же поселке.

«Это семейное предприятие, оно абсолютно легальное, платит налоги, выполняет требования Роспотребнадзора в области санитарной безопасности в условиях эпидемии. Эти объекты хорошо демонстрируют, что в условиях возобновления деятельности, предъявляемых к коллективным средствам размещения граждан, нет ничего особо сложного или невыполнимого – при желании все можно сделать. Ведь главная цель работы административных комиссий – не наказать кого-то, а не допустить новых вспышек инфекции в местах массового отдыха. Поэтому на такие примеры работы необходимо равняться всем», – отметил представитель краевого агентства по туризму.

Всего в населенных пунктах Зарубино, Славянка, Витязь и Посьет группы мониторинга посетили 47 объектов, составили 38 актов осмотра и 17 административных протоколов, в том числе восемь протоколов за нарушение масочного режима.

Работа на объектах туристической инфраструктуры Хасанского района продолжается. Гражданам напоминают о необходимости соблюдать масочный режим, пользоваться антисептиками, не собираться большими группами, соблюдать «социальную дистанцию», по возможности оставаться дома.

«Миримся и ждем»

Корреспондент газеты «Золотой Рог» опросил некоторых участников рынка и узнал их отношение к проверкам и о том, как идет бизнес в нынешних крайне непростых условиях.

Управляющая апартаментами «Семь бухт», что в поселке Витязь Ирина ПОПЕНКО:





«Туристический сезон, если говорить о летнем отдыхе, очень короткий, буквально с июля по сентябрь. Сейчас, когда деятельность разрешена, работа, безусловно, усложняется ужесточением требований фискальных органов по отношению к базам отдыха. Но хуже было бы, если бы запрет на деятельность продлили – большое количество предпринимателей просто ушли бы с рынка.

В целом, конечно, мы надеемся, что после снятия всех ограничений поток туристов увеличится, и базы отдыха, также как и формат «апартаментов», начнут функционировать в полноценном режиме. Ведь любой кризис когда-нибудь да закончится, главное - пережить непростые времена».

Особенно хочется отметить, что в целом те проекты, которые запланированы в районе села Витязь, дают хорошие шансы в будущем для развития здесь туризма.

А собственница домиков в п. Безверхово уверена, что сегодня у всех туристических баз одинаковые проблемы:

«Мы впервые столкнулись с таким падением спроса, хотя ситуация была прогнозируема. Из года в год в это время все наши домики уже были забронированы, и очередь выстраивалась до осени. На сегодняшний день заказов очень мало. И не понятно, что будет в августе. При этом мы, конечно, готовы к приезду гостей, провели косметический и капитальный ремонт. И по-прежнему за новые брони предоплату не берём», - прокомментировала ситуацию управляющая.

Наталья ТУРОВА, предприниматель, владелица турбазы в Хасанском районе:





«Мы все хорошо понимаем, что определенные меры предосторожности в условиях разрешенной деятельности баз отдыха необходимы. От этого зависит здоровье как отдыхающих, так и персонала. Но на данный момент складывается такое ощущение, что проверяющие органы поставили задачу не убедиться, что предприниматель соблюдает все установленные законом нормы, а ищут подвох.

Каждую неделю к нам приезжают с проверками. Проверяют все - от количества масок и антисептиков до справок об отсутствии коронавируса. Бассейн должен быть закрыт. Дистанция должна соблюдаться неуклонно, хотя это априори невозможно. Не сантиметром же измерять расстояние между людьми? Персонал должен перемещаться в масках по самые глаза в любую жару и в круглосуточном режиме. Санузлы должны дезинфицироваться каждые два часа. Такое ощущение, что мы не база отдыха, а тюрьма строгого режима. У нас отдыхают здоровые люди, их обслуживает здоровый персонал, все прошли обследование, но нарушения при желании можно найти всегда. Все это очень обременяет работу, как физически, так и морально. Такая ситуация касается всех баз отдыха без исключения. Но говорить вслух о порой абсурдных требованиях и тем более жаловаться - себе дороже. Миримся и ждем скорейшего окончания режима повышенной готовности в регионе. Может, тогда малому бизнесу удастся вздохнуть спокойно».

Юрий РОГОВ.

ВНИМАНИЕ!

Напоминаем, что в Приморском крае всем гражданам следует соблюдать меры безопасности - носить маски, не собираться большими группами, по возможности работать удаленно, людям из группы риска - продолжать режим самоизоляции, в общественных местах и транспорте сохранять «социальную дистанцию» - не менее 1,5 м.

Хасанский район – туристический рай на приморской земле.

Фото автора.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.