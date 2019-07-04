А ТОР и ныне там: Идея "молочных рек" в Приморье оказалась провальной

Ситуация с молочным животноводством в крае просто критическая. Хуже результаты разве что в мясном скотоводстве

Молочное животноводство в Приморском крае, несмотря на приоритетный статус в госпрограммах, прочно закрепило за собой репутацию малоуспешной отрасли. Хуже результаты разве что в мясном скотоводстве, но там и приоритетов никогда не было.

Для подъема производства молока в крае не сработала пока ни одна из предложенных мер - ни особая бюджетная поддержка, ни новые инструменты развития, такие, как территории опережающего развития и Свободный порт Владивосток. Притом что в Приморье изначально был создан специализированный сельскохозяйственный ТОР «Михайловский», ни одного реального производителя молока среди его резидентов почему-то нет до сих пор. Ситуация довольно странная. Толком объяснить причину этого не берется никто.

Упали до критического уровня

Впрочем, ни этот ТОР, ни другие за почти 4 года своего существования не принесли на прилавки приморских магазинов фактически никаких новых продуктов питания, не только молочных. Разве что появились овощи резидента ТОР в Хабаровске, удивившие своими небывало высокими ценами наших потребителей. В остальном же - как кормили приморцев те сельхозпроизводители, которые были до появления этих площадок, так и кормят. В то же время некоторые производители ушли из сельскохозяйственной отрасли за эти последние годы, и замены им пока так и не появилось.

В этой ситуации главным достижением в молочном животноводстве края наблюдатели считают стабилизацию численности поголовья дойных коров. Падение остановилось на отметке примерно 6,1 тыс. голов и удерживается на этом уровне уже несколько последних лет (падала численность коров с уровня 128 тыс., имевшихся в приморских совхозах в 1990 году). Это цифры без учета частного сектора, где сокращение поголовья за эти годы также было значительным.

Некоторое влияние на объемы производства оказал рост продуктивности коров, но поскольку коров в крае критически мало, то и существенных изменений в объемах получаемого молока не происходит. Согласно итоговой отчетной информации за 2017 год, размещенной на сайте департамента сельского хозяйства, доля потребления молока и молокопродуктов собственного производства на душу населения в крае составила 21,1%, за пять лет реализации программы потребление молока собственного производства (на душу населения) возросло на 10,5 кг.

В ожидании больших инвестиций

На этом фоне периодически появляются сообщения о том, что в отрасль молочного животноводства края приходят новые инвесторы, как иностранные, так и российские, как правило, с масштабными проектами. Но инвестиций по-прежнему нет.

Пару лет тому назад был заявлен большой проект стоимостью 16 млрд рублей вьетнамской корпорации THTrueMilk. Инвестор намеревался построить три животноводческих комплекса и молокозавод. Под этот проект даже расширили границы ТОР «Михайловский», включив в него участки земли Яковлевского района, на территории которого планировалось это строительство. Но дальше дело не идет. Пока же проект завис на стадии определения границ участка земли. Инвесторы, посещающие периодически Яковлевский район, по слухам, ждут обещанную инфраструктуру, дороги к их участкам и т.д. Строительства инфраструктуры еще нет. В какой стадии согласование этого вопроса - неизвестно, но инвесторы пока не отказываются от заявленных проектов. Хотя их перспектива остается на данный момент не ясной до конца.

Новостью последних дней стал еще один проект - создание международного сельхозхолдинга. Сообщается, что было подписано предварительное соглашение с китайской стороной в присутствии руководителей государств о создании молочного кластера на территории Приморского края. Основный вопрос, который остается нерешенным – земля, способная обеспечивать качественными кормами фермы (планируется создать 15 ферм на 3 тысячи голов каждая). Будут ли согласованы все вопросы этого проекта, пока говорить рано. Скептики полагают, что быстро не решатся и они.

Собственными силами

А тем временем в Приморье идет постепенная трансформация отрасли молочного животноводства. Если где и появляются сегодня реальные проекты строительства новых молочных ферм, так это у местных хозяйств, не имеющих ни льгот, ни преференций. Как известно, состоит эта отрасль в крае в основном из небольших производств, а производителей насчитывается порядка двух десятков сельхозпредприятий и нескольких десятков небольших крестьянско-фермерских хозяйств. Среди них крупных предприятий почти нет.

Исключение составляет компания «Грин Агро», построившая крупную молочную ферму еще около десяти лет тому назад в Ханкайском районе. Там сегодня содержится 1600 голов дойного стада. Ранее компания заявляла о планах строительства еще двух крупных молочных комплексов в этом районе. Сейчас она заканчивает строительство там второго молочного комплекса и уже к концу этого года рассчитывает завести новое поголовье. В планах предприятия - увеличение поголовья дойного стада на этих фермах до 4300 голов уже в следующем году.

Увеличит дойное стадо в ближайшее время еще одно предприятие – ООО «Раковское», расположенное в Уссурийском районе и являющееся поставщиком молока-сырья на Уссурийский молокозавод. Уже в ближайшие дни в хозяйство прибудет новая партия нетелей из Европы, увеличив поголовье на 200 голов. На данный момент на молочной ферме у этого производителя пока содержится 650 голов коров. По словам директора «Раковского» Марины КИМ, предприятие, расширяя производство, пошло по пути восстановления старых коровников, а не строительства новых. Но даже в этом случае период окупаемости проекта, по их расчетам, составит не менее 7 лет.

В то же время небольшие фермы сельхозпредприятий испытывают сейчас определенные трудности, сдерживающие модернизацию производства. По словам руководителя СХПК «Новолитовское» Николая ЛЕМЕШЕВСКОГО, условия для сельхозпроизводителей за последние годы существенно ухудшились. «Выросли налоги, мы заплатили в 2013 году 7,5 млн рублей, а через пять лет в 2018 – уже 12,5 млн рублей. При этом объем субсидий для нашего предприятия снизился за это время в 4 раза на фоне подорожания в среднем в три раза всего, что обеспечивает производство, но цена на молоко практически не растет. За эти года она выросла только на 10%», - пояснил он причины этой ситуации. По словам председателя Союза животноводов Приморского края и директора ООО «Милоградовское 1» Сергея РЕДЬКИНА, в сложившихся обстоятельствах сельхозпредприятия, производящие молоко, остаются «на плаву» за счет сокращения собственных программ развития.

Впрочем, некоторые из них выбирают иное решение. В ближайшее время в крае начнется реализация совместного проекта строительства молочного комплекса трех сельхозпредприятий – компании «Грин Агро», СХПК «Кировский» и СХПК «Краснореченский». В каком варианте будет реализован этот проект, и станет ли он основной для дальнейшего слияния этих компаний в единое юрлицо, покажет время. Но, очевидно, для небольших ферм этих двух СХПК (по 320 коров каждый) крупный инвестор в лице компании «Грин Агро» оказался единственной возможностью модернизации производства и выхода на новый технологический уровень. Новый комплекс на 5600 голов дойного стада будет построен в Кировском районе. Под это строительство уже определен участок. На данный момент СХПК «Кировский» и СХПК «Краснореченский» являются основными поставщиками молока-сырья для молокоперерабатывающего предприятия ООО «Кировское молоко».