Квартиры в обмен на инфраструктуру

Инвесторы, реализующие проекты комплексной застройки в Приморье, будут поддержаны социальной, инженерной и дорожной инфраструктурой. Об этом заявил губернатор Олег КОЖЕМЯКО во время визита на строительную площадку коттеджного поселка и жилого микрорайона в Надеждинском районе.

«Эти компании должны будут предусмотреть часть квартир на ту сумму, которую мы затратим на инфраструктуру, для продажи приморцам по доступной цене. В этом поселке мы отработаем систему такого взаимодействия. И обязательно учтем мнение людей, берущих ипотеку под 2%», – сказал глава региона.

Строительство коттеджного поселка «Новый Де-Фриз» – один из проектов группы компаний DNS на территории опережающего развития «Надеждинская». Здесь строятся индивидуальные жилые дома, дуплексы, таунхаусы и торгово-развлекательный центр. Недалеко от коттеджного поселка, в поселке Зима Южная, возводится жилой микрорайон «Формат». До 2022 года запланировано сдать 965 квартир площадью 80 тыс. квадратных метров.

Фото newdf.ru.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.