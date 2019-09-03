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Приморские порты теряют деньги
Железная дорога не добирает экспортного угля
Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-августе 2019 года сократила погрузку на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года - до 31,25 млн тонн. Серьезнее всего с начала года провалились перевозки угля и лесных грузов – на 12,4% и 13,4% соответственно.
По сведения Деловой газеты «Золотой Рог», обострение ситуации с перевозкой угля было связано с ограничениями железной дороги. «Мы в июле недополучили порядка 20% от поданных заявок, свои сложности практически у каждого порта», - сообщил газете «Золотой Рог» представитель одного из угольных терминалов.
Но уже в августе погрузка на ДВЖД пошла в рост и выросла по сравнению с августом 2018 года на 1,7% - до 4,071 млн тонн.
Дальневосточная железная дорога проходит по территории шести субъектов РФ: Приморскому и Хабаровскому краям, Амурской и Сахалинской областям, Еврейской автономной области, Якутии.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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