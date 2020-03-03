Газа на всех не хватает

Новая Артемовская ТЭЦ-2 могла стать дешевле и экологичнее за счет использования газа, но альтернативы углю на сегодня в регионе нет

Парадоксы великой газовой державы, которой считает себя Россия, отлично иллюстрирует пример в Приморском крае, где крайне важный для экономики региона объект большой энергетики столкнулся с ожидаемыми сложностями при расчетах на подключение к газопроводу. Речь идет о проекте Артемовской ТЭЦ-2, призванной заменить работающую с 1936 года Артемовскую ТЭЦ, одну из старейших электростанций Дальнего Востока, сооружения и оборудование которой достигли высокой степени износа.

Артемовская ТЭЦ (ранее - Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова) - один из центральных энергообъектов юга Приморья (входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). С ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. Именно Артемовская ТЭЦ стала первой по-настоящему крупной и значимой электростанцией, построенной в крае 6 ноября 1936 года. С 1984 года она переведена в разряд теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день предприятие имеет установленную электрическую мощность 400 мВт, тепловую - 297 Гкал. Годовая выработка электроэнергии составляет более 2 млрд кВт/ч, выработка тепла - 630-700 тыс. Гкал.

Предприятие обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Потребители тепловой энергии: ОПХ «Дальневосточное» (на его базе сегодня реализуется новый проект), Уссурийская птицефабрика, с. Суражевка, пос. Заводской, ОАО «ДЭР», ТУ Артемовский, база ОАО «Дальэнергоремонт» и город Артем.

Нужно и важно

«Тарифообразование в Приморском крае создано таким образом, что тех ресурсов, которые выделяются на ремонт и эксплуатацию существующих объектов электросетевого хозяйства, недостаточно для поддержания их работоспособности. В связи с чем, с каждым годом аварийность у нас (в Приморье – Прим. автора) растет, износ растет и комплекс приходит в негодность», - говорит депутат Думы Артемовского городского округа, гендиректор ООО «Восточные энерго-строительные технологии» (Владивосток) Алексей ПЕРШИН.

«Оборудование (Артемовской ТЭЦ – Прим. автора) имеет свой парковый ресурс, который на 99% был выработан. Соответственно, строительство новой станции – это жизненная необходимость», - добавляет главный инженер Артемовской ТЭЦ Александр ГИБЕРТ.

Ввод в эксплуатацию Артемовской ТЭЦ-2 намечен на 2026 год. Станция может быть размещена на новой площадке недалеко от поселка Суражевка, либо на территории существующего золоотвала Артемовской ТЭЦ-2. Электрическая мощность составит 420 МВт, тепловая мощность - 400 Гкал/ч.

«Я думаю, этого хватит, с учетом даже потенциально прироста тепло- и электропотребления на территории Артемовского городского округа. План развития округа это подразумевает, - продолжает Першин. - Безусловно, определяющий момент - на каком топливе будет работать новая электростанция. Концепция такова, что если это будет угольная станция, то современные технологии подразумевают почти полное отсутствие негативного воздействия на окружающую среду. Проект это будет предусматривать однозначно. Если в проекте этого не будет, то он, скорее всего, не пройдет экологическую экспертизу».

Выполнением проектно-изыскательных работ занимается АО «Институт Теплоэлектропроект».

Газа нет, потерпите

Основным видом топлива Артемовской ТЭЦ-2 проектными решениями определен бурый уголь Павловского месторождения Приморского края. Есть мнение, что газовый вариант был бы не только экологичнее, но и дешевле.

В конце прошлого года стало известно, что высокие затраты на строительство угольных энергоблоков на Артемовской ТЭЦ-2 вызвали недовольство ассоциации «Сообщества потребителей энергии», объединяющей крупных промышленных потребителей.

По данным «Коммерсанта», CAPEX (capital expenditure - затраты предприятия на приобретение внеоборотных, со сроком действия более 1 года, активов, а также на их модернизацию) проекта оценивается в 91,2 млрд рублей в ценах 2019 года, 116,5 млрд рублей с учетом инфляции. Проект при текущих тарифах имеет отрицательную норму доходности в минус 6,8%, NPV (показатель прибыли, которую получат участники инвестиционного проекта – Прим. автора) также будет отрицательным — минус 71,7 млрд рублей. Срок окупаемости - 25 лет. Выручка проекта за 15 лет составит 156,8 млрд рублей, размер инвестнадбавки за этот же срок - 491,3 млрд рублей (с доходностью 14%).

«Чтобы говорить о дороговизне, нужно с чем-то сравнивать. Мы получили технико-ценовой аудит на обоснование инвестиций в этот проект и сравнивали с угольной генерацией, строящейся в европейской части РФ, затраты оказались на одном уровне, - говорил в интервью «Коммерсанту» гендиректор «РусГидро» Николай ШУЛЬГИНОВ. - Есть эмоциональное восприятие цифр, но угольная генерация сегодня дорогая везде - что в европейской части, что на Дальнем Востоке. Сейчас, на стадии проектирования, мы оптимизируем затраты, будем частично использовать существующую инфраструктуру Артемовской ТЭЦ. Окончательная цена будет известна по итогам прохождения проектной документации через Главгосэкспертизу. Мы не сами придумываем цены, не сидим и не думаем, как бы нам увеличить стоимость».

Глава «РусГидро» не скрывает, что вариант построить под Артемом газовую генерацию прорабатывался, но столкнулся с очевидными проблемами.

«Мы бы с удовольствием строили, но по газу не все так просто. Должны быть объемы, должна быть труба. Мы сейчас по Хабаровской ТЭЦ-4 тоже занимаемся решением вопроса по газу, здесь газа нужно больше, и нужно решать вопрос с реконструкцией магистрального газопровода. Мы давали заявку на газ для Артемовской ТЭЦ, но пока нам газа не дали», - отмечал г-н Шульгинов.

По его словам, юг Приморья сегодня остается энергодефицитным районом.

«Артемовская ТЭЦ, Партизанская ГРЭС, Владивостокская ТЭЦ-2 всегда загружены. Потребление энергии выше, чем ее производство, поэтому покрытие объема потребления идет за счет перетока из Амурской области и Хабаровского края. Коэффициент использования установленной мощности (КИУМ), например, Артемовской ТЭЦ порядка 70%, там не хватает генерации, там нужно строить новые станции», - говорил глава «РусГидро».

Зола не на ветер

В рамках V Восточного экономического форума заместитель гендиректора - директор дивизиона «Дальний Восток» ПАО «РусГидро» Сергей ВАСИЛЬЕВ и директор по стратегическому развитию АО «Основа Холдинг» Игорь АНТРОПЕНКО подписали соглашение о сотрудничестве, направленное на реализацию проектов по утилизации и переработке золошлаковых материалов, образующихся в настоящее время на угольных ТЭС в качестве отходов.

Как следует из документа, стороны рассмотрят возможности создания на территории Дальнего Востока предприятий по производству строительных материалов из золошлаковых отходов угольных ТЭС группы «РусГидро». В частности, новые технологии предполагается использовать на Артемовской ТЭЦ-2, которая будет построена в Приморье.

«При проектировании данной станции используются последние технологии, в частности, по очистке. Непосредственная серная очистка, переработка существующего продукта горения. Более того, на выходе мы будем получать тот продукт, который в дальнейшем можно использовать как вторсырье. Во время Восточного экономического форума (в сентябре 2019 года – Прим. автора) обсуждался вопрос о привлечении инвесторов для строительства производств, которые будут разрабатывать строительные материалы и прочие продукты на базе отходов продуктов горения ТЭЦ-2. Это достаточно экологически прочные легкие материалы», - отмечает Алексей Першин.

Золошлаковые отходы (ЗШО) являются ценными продуктами высокотемпературной переработки, образующимися при сжигании угольного топлива. Материалы, полученные из ЗШО, в силу специфики сырья, стоят дешевле традиционных, а их применение вносит значительный вклад в решение целого ряда задач социально-экономического развития территорий: от улучшения экологической обстановки, снижения затрат на производство и потребление электро- и теплоэнергии, до экономии традиционных природно-сырьевых ресурсов, где отходы одних производств являются сырьем для других.

Интерес к участию в проекте Артемовской ТЭЦ-2 проявило АО «Основа Холдинг», более десяти лет занимающееся реализацией инвестиционных проектов в сфере переработки золошлаков. Холдингом создан ряд производств в Омской области, выпускающих строительные материалы на основе золы (до 55% в конечном продукте) - газобетонные блоки, кирпич, цемент, сухие строительные смеси. Объем переработки золы омских ТЭС превышает более 100 тыс. тонн ежегодно.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.