Рост цен на жилье обрел второе дыхание

Резкое подорожание рынка жилья в Приморье вызывает шок потребителей и волнение Центробанка

Руководитель управления службы по защите прав потребителей Центрального банка РФ Сергей КОЛГАНОВ, подводя итоги января по «Дальневосточной ипотеке» заявил, что необходимо остановить дальнейшее подорожание строящегося жилья, так как на Дальнем Востоке это строительство развито не везде. Особенно его волнует ситуация в Приморье, на которое приходится большая часть заявок на такие кредиты. При этом он отметил, что из примерно 11 000 поступивших в этом месяце в банки заявок на ипотеку под 2% в ДФО было одобрено около 9 000.



Одобрение банком заявки еще не значит, что будут подписан договор и получены деньги на покупку квартиры. Для этого заявителю надо определиться с объектом покупки. Однако резко выросшие цены на жилье в строящихся многоквартирных домах и отсутствие привлекательного ассортимента грозит тем, что множество одобренных заявок останется без движения.



Отмечается, что в Приморье в этом году, возможно, будет построено до 770 тысяч квадратных метров жилья, из которых более половины составит сегмент многоэтажного многоквартирного домостроения. Однако в этом сегменте, как отмечает специалист по недвижимости владивостокской компании «Этажи» Александр МЕЗЕНЦЕВ, уже до конца года практически полностью отсутствуют однокомнатные квартиры.



Эксперт отмечает, что после того, как Президент РФ Владимир ПУТИН в сентябре прошлого года на V Владивостокском экономическом форуме пообещал запустить «Дальневосточную ипотеку», наиболее ликвидные квартиры в строящемся жилье были в основном выкуплены, и «дальневосточный ипотечник» сразу же столкнулся с дефицитом т.н. доступного и комфортного жилья. Кроме того, на рынке нового жилья в Приморье присутствует мизерное количество домов «стандарт-класса» с наиболее дешевыми квартирами. Многие строящиеся дома сегодня завышены по классности и, соответственно, по цене.



Помимо этого на рост стоимости нового жилья продолжает влиять и переход долевого строительства на проектное финансирование и эскроу-счета. Застройщик резко сократил для покупателя разницу в цене в зависимости от готовности объекта и начинает продажи не на этапах проектирования и котлована, а на более поздних этапах – отделки и ввода в эксплуатацию, когда цены на квартиры уже значительно выше. Замена средств дольщиков на кредиты от банков застройщикам также серьезно повышают цену нового квадрата.



Александр полагает, что на фоне искусственно созданного ажиотажа только за первые 50 дней действия программы «дальневосточная ипотека» цены во Владивостоке на студии и однокомнатные квартиры в новостройках в среднем выросли на 16-18%, а на двухкомнатные и трехкомнатные квартиры – на 14-16%. Потенциальные покупатели впадают в ступор и шок, поскольку никто не был готов к такому повороту событий. Такого роста, признаются приморцы, они совсем не ожидали. "Конечно, мы прогнозировали и предполагали небольшое повышение, но чтобы настолько..." - комментируют они ситуацию.



На минувшей неделе, в четверг, полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий ТРУТНЕВ и губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО по итогам совещания по реализации программы «Дальневосточная ипотека» заявили о мерах, которые решено предпринять по сдерживанию цен на новое жилье.



Юрий Трутнев пообещал потенциальным застройщикам в крае помощь с созданием инженерной инфраструктуры для строящихся ими объектов и в проведении торгов по земле под новое строительство не «за деньги, а за стоимость квадратного метра», то есть декларируемая застройщиком цена должна стать «божеской» и неизменной. По его мнению, цены на новое жилье сегодня не только не должны расти, но, если хорошо посчитать, наоборот, снижаться.



А губернатор пригрозил инвесторам-застройщикам запретом на перепродажу участков земли, которые у них находятся с целью строительства нового жилья, которое не строится. В некоторых случаях участки административно могут быть «перепрофилированы» под устройство скверов и парков. Олег Кожемяко также выразил надежду, что удастся запустить механизм активизации застройки новым жильем районов «Зеленого угла» и «Солнечной долины» в районе поселка Трудового, что позволит увеличить предложение жилья и снизить его дефицит под программу «Дальневосточная ипотека».



Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.