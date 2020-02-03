Приморцев оставили один на один с оборзевшими спекулянтами (фото)

Контролирующие органы никак не реагируют на паническую ситуацию с ценами на продукты питания

Как это у нас принято, власти, принимая какой-нибудь законопроект или вводя запреты и прочие «резкие» действия, редко просчитывают все дальнейшие последствия. Вот закрывая границы с Китаем (заметим, для пассажирского, а не грузового сообщения!), вследствие буйства там коронавируса, мало кто задумывался, что сразу несколько и без того страдающих от чудовищных цен и нищенских зарплат регионов попадут под новый обескураживающий удар.

Впрочем, находясь за Садовым кольцом и поедая вполне себе доступные по цене турецкие или азербайджанские, или среднеазиатские, или… список можно продолжить, что где-то овощи уже давно стали деликатесом.





Но дело даже не в этом. Да, власти опять откровенно сели в лужу, не предприняв никаких шагов по сдерживанию цен. Но сейчас, когда ситуация просто вышла из-под контроля, уже можно начать работать и исправлять свою преступную халатность? Но нет.





С рынков и из магазинов спокойно убираются овощи китайского производства, чтобы вновь появится там с двойной-тройной, а то и выше, наценкой. Хуже того, ценники на овощи местного производства также подтягиваются к «китайским», хотя, казалось бы, причем тут они?.. Но на рынках или в магазинах не появился ни один чиновник из контролирующих органов или из профильных департаментов местной власти.





В социальных сетях уже звучат призывы к бойкоту оборзевших торговцев. А что еще остается делать людям, которых власть в очередной раз оставила один на один с проблемой.