Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье построят новую ТЭЦ
Станция будет работать на углях Павловского месторождения
Власти Приморья и ПАО «РусГидро» на полях Восточного экономического форума планируют подписать соглашение о сотрудничестве по проектам крайне необходимой для развития юга региона Артемовской ТЭЦ-2 и реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2.
Новая высокотехнологичная электростанция, призванная заместить выбывающие мощности действующей Артемовской ТЭЦ, будет расположена в районе города Артем.
АО «Дальневосточная генерирующая компания» ДГК, (входит в группу «РусГидро») уже определило победителя конкурса по выбору подрядчика для проведения проектно-изыскательских работ по проекту строительства Артемовской ТЭЦ-2.
Досье газеты «Золотой Рог»: Артемовская ТЭЦ (ранее - Артемовская ГРЭС им. С.М. Кирова) - один из центральных энергообъектов юга Приморья (входит в состав АО «Дальневосточная генерирующая компания», ДГК). С ее появлением начала формироваться энергетическая система Приморского края. Именно Артемовская ТЭЦ стала первой по-настоящему крупной и значимой электростанцией, построенной в крае 6 ноября 1936 года. С 1984 года она переведена в разряд теплоэлектроцентралей. На сегодняшний день предприятие имеет установленную электрическую мощность 400 мВт, тепловую - 297 Гкал. Годовая выработка электроэнергии составляет более 2 млрд кВт/ч, выработка тепла - 630-700 тыс. Гкал. Предприятие обеспечивает потребности региона в электрической энергии и является единственным источником централизованного теплоснабжения в Артемовском городском округе. Потребители тепловой энергии: ОПХ «Дальневосточный», Уссурийская птицефабрика, с. Суражевка, пос. Заводской, ОАО «ДЭР», ТУ Артемовский, база ОАО «Дальэнергоремонт» и г. Артем.
Установленная мощность нового энергообъекта должна составить не менее 455 МВт электрической и 450 Гкал.ч тепловой энергии, что даст прирост по сравнению с мощностью действующей станции на 55 МВт по электричеству и 150 Гкал.ч по теплу. Основным видом топлива Артемовской ТЭЦ-2 проектными решениями определен бурый уголь Павловского месторождения Приморского края.
На данный момент проект предусматривает запуск станции в 2024-2025 годах. Работы ведутся в рамках разработанной ПАО «РусГидро» долгосрочной программы замещения выбывающих мощностей и развития энергосистем Дальнего Востока. Точные сроки и стоимость строительства будут определены по результатам разработки и экспертизы проектной документации.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- В Приморье построят новую ТЭЦ
- Авиазавод "Прогресс" готовит новейший гражданский вертолет
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- В Приморье цены на фрукты пошли в рост
- Приморская соя уплыла в Китай
- Коррупция в Приморье прижилась даже на кладбищах
- Японцы хотят отправить приморский лес в топку
- У Приморья отбирают сотни миллионов
- Группа компаний "Славда" выпустила новый газированный напиток
- Товары IKEA будут доставляться в Приморье почтой
Новости раздела
- В Приморье построят новую ТЭЦ
- Авиазавод "Прогресс" готовит новейший гражданский вертолет
- Приморцам скоро негде будет жить
- На рынке Интернета Приморья произошла "сделка века"
- ТОП-5 маршрутов августа
- Сувенир на съедение
- Своевременно и современно
- Строить дорого, но восстанавливать - дороже
- В Приморье продан интернет-провайдер "АльянсТелеком"
- В Приморье цены на фрукты пошли в рост
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье пополняется список затопленных дорог
- "Мои серёжки с клёнами носит Мария Захарова из МИДа"
- Нет уж, дудки!
- Рыбалка семьи Дарькина оказалась неудачной
- На карте Приморья появится ЧМО
- Полуострову Житкова на о.Русский нарисовали красивую жизнь
- Власти Владивостока приняли чрезвычайное решение
- Интерпретация права: Тверской райсуд вынес Игорю Пушкареву вердикт не по тем статьям УК РФ?
- Хабаровский бизнес вынуждают уходить "в тень"
- Путин начнет визит в Приморье с посещения "стройки века"