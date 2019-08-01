Приморье останется без китайских фруктов

Цены на фрукты из других регионов будут значительно выше

Россельхознадзор с 10 августа приостановит ввоз в Россию семечковых и косточковых культур из Китая из-за случаев поставок зараженной продукции. Запрет распространяется на сливы, нектарины, абрикосы, персики, алычу, вишню, черешню, яблоки, груши и айву. Представители торговых сетей в Приморье уверены, что запрет приведет к повышению цен у поставщиков фруктов из других регионов.

Формально запрет вводится из-за выявления поставок продукции, которая заражена карантинными объектами. Ведомство указывает, что в 2018-2019 годах карантинные объекты были выявлены в 48 случаях, основные эпизоды связаны именно с семечковыми и косточковыми культурами.

Россельхознадзор отмечает, что Китай является одним из крупнейших поставщиков продукции растительного происхождения в Россию. Так, в РФ ежегодно поставляется более 900 тыс. тонн продукции растительного происхождения, в том числе - более 180 тыс. тонн цитрусовых, более 190 тыс. тонн яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов, персиков.

«Допуск продукции из Китая в 90-е годы был осуществлен по упрощенной процедуре. К поставкам была допущена продукция из любой провинции, без ограничений по местам и районам производства. К сожалению, фитосанитарная ситуация в Китае значительно изменилась, и обнаружения карантинных организмов говорят о необходимости ее пересматривать. Россельхознадзор ожидает проведение консультаций с китайской стороной и инспекций мест производства, хранения и упаковки растительных товаров. После чего будет рассмотрен вопрос восстановления торговли», - указывает служба.

Исторически в Приморском крае плодоовощная продукция из КНР занимает доминирующую долю в структуре товарооборота. Доля поставок яблок достигает 50%, нектаринов, персиков и абрикосов - свыше 90%.

Поставки яблок могут быть частично замещены российскими производителями, в том числе из Краснодарского края, а также продукцией из Молдавии, однако основной их объем приходится на центральные регионы страны и до Приморья они доходят в малых количествах.