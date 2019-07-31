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Бензин в Приморье не дорожает

31 Июля 2019, 10:11 | Дальний Восток

Средние розничные цены на бензины в России снова пошли вверх

Бензины дорожали практически во всех регионах центральной России, а также заметно в Мурманской области, Краснодарском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Пензенской и Иркутской областях.

При этом в Севастополе цены на бензины за неделю упали на 49-57 копеек, в республике Тыва - на 0,69-2,49 рубля.

На Дальнем Востоке цены на бензины и летнее дизтопливо оставались неподвижными.

В результате средние цены в России на бензины Аи-92 и Аи-95 за прошлую неделю выросли на 2-3 копейки, до 42,75 руб./л и 45,82 руб./л соответственно. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране увеличилась на 5 копеек - до 46,33 руб./л., сообщает "Интерфакс".

В таблице приводятся данные по ценам на АЗС на 28 июля, руб./л.

Ниже приводятся данные по ценам на АЗС на 28 июля, руб./л.

Регионы

Аи-92

+/- к

Аи-95

+/- к

Дт-З

+/- к

Дт-Л

+/- к
 

28.07.2019

21.07.2019

28.07.2019

21.07.2019

28.07.2019

21.07.2019

28.07.2019

21.07.2019

Центральный округ

42,37

0,06

45,72

0,06

46,50

0,00

45,26

0,09

Белгородская область

42,59

0,13

45,92

0,13

    

45,53

0,00

Брянская область

42,70

0,00

46,06

0,00

46,50

0,00

45,63

0,00

Владимирская область

42,04

0,05

45,10

0,06

    

45,39

0,11

Воронежская область

43,40

0,10

46,80

0,08

    

45,29

0,15

Ивановская область

41,82

0,00

43,92

0,00

    

44,88

0,20

Калужская область

41,15

0,00

44,43

0,00

    

43,52

0,12

Костромская область

42,18

0,00

44,51

0,18

    

45,08

0,18

Курская область

42,94

0,10

46,54

0,10

    

45,67

0,00

Липецкая область

42,86

0,00

46,58

0,00

    

45,67

0,12

Москва

42,67

0,02

46,78

0,05

    

45,82

0,07

Московская область

42,01

0,02

46,20

0,04

    

45,09

0,05

Орловская область

42,70

0,10

46,16

0,10

    

45,67

0,12

Рязанская область

41,42

0,09

44,24

0,08

    

43,35

0,19

Смоленская область

42,58

0,05

45,94

0,05

    

45,46

0,08

Тамбовская область

43,02

0,12

46,33

0,12

    

45,06

0,13

Тверская область

42,58

0,09

45,63

0,04

    

46,07

0,05

Тульская область

42,50

0,06

45,76

0,05

    

44,87

0,10

Ярославская область

41,52

0,00

44,02

0,05

    

44,74

0,12

Северо-Западный округ

42,67

0,02

45,76

0,02

47,79

0,00

46,79

0,07

Архангельская область

41,91

0,07

45,58

0,07

    

45,96

0,11

Ненецкий АО

43,68

0,00

46,63

0,00

48,58

0,00

    

Вологодская область

43,25

-0,08

45,29

-0,09

    

47,52

0,08

Калининградская область

44,85

0,00

47,62

0,00

    

47,88

0,00

Ленинградская область

42,50

0,00

45,74

0,01

46,99

0,00

46,34

0,04

Мурманская область

44,06

0,13

47,19

0,13

    

49,47

0,13

Новгородская область

42,39

0,00

45,73

0,00

    

46,57

0,05

Псковская область

42,33

0,08

45,43

0,09

    

46,49

0,12

Республика Карелия

41,90

0,00

45,02

0,00

    

46,91

0,07

Республика Коми

43,34

0,00

45,68

0,00

    

48,18

0,00

Санкт-Петербург

42,29

0,03

45,62

0,02

    

46,11

0,04

Южный округ

44,20

0,03

47,91

0,03

    

46,75

0,08

Астраханская область

43,49

0,00

47,12

0,00

    

46,27

0,00

Волгоградская область

42,74

0,06

46,27

0,03

    

44,68

0,00

Краснодарский край

43,83

0,08

47,59

0,14

    

44,58

0,14

Республика Адыгея

44,32

0,10

47,96

0,12

    

45,19

0,10

Республика Калмыкия

43,49

0,00

47,12

0,00

    

45,17

0,00

Ростовская область

43,64

0,00

47,33

0,00

    

45,18

0,00

Республика Крым

45,28

0,01

49,06

0,01

    

49,75

0,01

Севастополь

44,86

-0,49

48,63

-0,57

    

49,30

-0,65

Северо-Кавказский округ

43,44

0,05

46,45

0,04

45,33

-0,18

44,79

0,05

Кабардино-Балкарская Республика

44,22

0,13

47,71

0,12

    

45,28

0,12

Карачаево-Черкесская Республика

44,42

0,13

47,61

0,12

    

45,22

0,12

Республика Дагестан

43,50

0,00

45,70

0,00

    

45,20

0,10

Республика Ингушетия

40,75

0,00

42,75

0,00

44,50

0,00

44,50

0,00

Республика Северная Осетия-Алания

44,02

0,00

46,91

0,00

    

45,30

0,00

Ставропольский край

44,27

0,00

47,61

0,00

46,15

0,00

45,31

0,00

Чеченская Республика

39,75

0,00

42,85

0,00

    

40,80

0,00

Приволжский округ

41,95

0,02

45,04

0,02

44,57

0,00

45,03

0,02

Кировская область

42,29

0,00

45,24

0,00

    

45,24

0,00

Нижегородская область

42,09

0,09

45,27

0,11

    

45,00

0,09

Оренбургская область

42,34

0,00

46,31

0,00

    

46,58

0,00

Пензенская область

42,23

0,03

45,46

0,13

    

44,79

0,05

Пермский край

42,81

0,00

45,79

0,00

    

46,28

0,09

Республика Башкирия

41,79

0,00

44,68

0,00

44,70

0,00

45,61

0,00

Республика Марий-Эл

42,31

0,00

45,19

0,00

44,50

0,00

45,45

0,00

Республика Мордовия

41,72

0,00

45,56

0,00

    

45,91

0,00

Республика Татарстан (Татарстан)

41,68

0,00

44,35

0,00

44,30

0,00

44,52

0,00

Самарская область

41,54

0,00

44,60

0,00

44,00

0,00

44,27

0,00

Саратовская область

42,26

0,00

45,57

0,00

    

44,59

0,00

Удмуртская Республика

41,91

0,00

45,04

0,00

45,50

0,00

45,09

0,00

Ульяновская область

41,50

0,03

44,33

0,04

44,50

0,00

44,30

0,05

Чувашская Республика - Чувашия

41,87

0,00

44,85

0,00

44,50

0,00

45,07

0,00

Уральский округ

41,58

0,02

44,63

0,01

44,71

0,00

46,63

0,05

Курганская область

41,26

0,00

44,29

0,00

    

45,42

0,05

Свердловская область

41,50

0,00

44,44

0,00

44,75

0,00

45,46

0,03

Тюменская область

42,19

0,00

45,91

0,00

    

47,29

0,08

Ханты-Мансийский автономный округ

43,20

0,00

45,83

0,00

    

49,84

0,05

Челябинская область

40,76

0,00

44,32

0,00

44,67

0,00

45,52

0,02

Ямало-Ненецкий автономный округ

41,46

0,09

43,86

0,09

    

48,42

0,15

Сибирский округ

41,14

-0,13

43,47

0,00

    

46,76

-0,05

Алтайский край

41,35

0,00

43,38

0,00

    

45,72

0,08

Республика Алтай

41,55

0,00

43,53

0,00

    

45,95

0,10

Забайкальский край

41,91

0,00

43,84

0,20

    

47,65

0,00

Иркутская область

40,97

0,00

43,62

0,06

    

45,87

0,11

Кемеровская область

41,21

0,00

43,36

0,00

    

47,05

0,09

Красноярский край

41,25

0,00

44,40

0,10

    

47,07

0,16

Новосибирская область

41,23

0,00

43,85

0,00

    

45,93

0,20

Омская область

43,59

-2,49

45,58

-0,63

    

50,45

-1,36

Республика Бурятия

41,53

0,00

43,50

0,00

    

47,19

0,09

Республика Тува

39,41

0,00

41,83

0,00

    

46,95

-0,38

Республика Хакасия

46,74

0,00

48,78

0,00

61,77

0,00

51,65

0,00

Томская область

42,84

0,00

45,36

0,00

    

48,08

0,00

Дальневосточный округ

41,64

0,00

43,90

0,00

    

47,34

0,00

Амурская область

43,28

0,00

45,19

0,00

    

47,96

0,00

Еврейская автономная область

41,34

0,00

43,45

0,00

    

47,41

0,00

Камчатский край

47,45

0,00

51,12

0,00

    

53,58

0,00

Магаданская область

49,10

0,00

53,20

0,00

    

53,70

0,00

Приморский край

43,11

0,00

43,95

0,00

    

47,41

0,00

Республика Саха (Якутия)

58,48

0,00

59,68

0,00

63,03

0,00

63,03

0,00

Сахалинская область

45,20

0,00

46,65

0,00

    

51,60

0,00

Хабаровский край

42,57

0,00

44,43

0,00

    

47,36

0,00

Чукотский автономный округ

56,00

0,00

59,00

0,00

58,00

0,00

58,00

0,00

Среднее по России

42,75

0,02

45,82

0,03

48,96

0,17

46,33

0,05

Cергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: Москва  рост  бензин  цены 



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