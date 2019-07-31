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Бензин в Приморье не дорожает
Средние розничные цены на бензины в России снова пошли вверх
Бензины дорожали практически во всех регионах центральной России, а также заметно в Мурманской области, Краснодарском крае, Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Пензенской и Иркутской областях.
При этом в Севастополе цены на бензины за неделю упали на 49-57 копеек, в республике Тыва - на 0,69-2,49 рубля.
На Дальнем Востоке цены на бензины и летнее дизтопливо оставались неподвижными.
В результате средние цены в России на бензины Аи-92 и Аи-95 за прошлую неделю выросли на 2-3 копейки, до 42,75 руб./л и 45,82 руб./л соответственно. Стоимость летнего дизтоплива в среднем по стране увеличилась на 5 копеек - до 46,33 руб./л., сообщает "Интерфакс".
В таблице приводятся данные по ценам на АЗС на 28 июля, руб./л.
Ниже приводятся данные по ценам на АЗС на 28 июля, руб./л.
|
Регионы
|
Аи-92
|
+/- к
|
Аи-95
|
+/- к
|
Дт-З
|
+/- к
|
Дт-Л
|
+/- к
|
28.07.2019
|
21.07.2019
|
28.07.2019
|
21.07.2019
|
28.07.2019
|
21.07.2019
|
28.07.2019
|
21.07.2019
|
Центральный округ
|
42,37
|
0,06
|
45,72
|
0,06
|
46,50
|
0,00
|
45,26
|
0,09
|
Белгородская область
|
42,59
|
0,13
|
45,92
|
0,13
|
45,53
|
0,00
|
Брянская область
|
42,70
|
0,00
|
46,06
|
0,00
|
46,50
|
0,00
|
45,63
|
0,00
|
Владимирская область
|
42,04
|
0,05
|
45,10
|
0,06
|
45,39
|
0,11
|
Воронежская область
|
43,40
|
0,10
|
46,80
|
0,08
|
45,29
|
0,15
|
Ивановская область
|
41,82
|
0,00
|
43,92
|
0,00
|
44,88
|
0,20
|
Калужская область
|
41,15
|
0,00
|
44,43
|
0,00
|
43,52
|
0,12
|
Костромская область
|
42,18
|
0,00
|
44,51
|
0,18
|
45,08
|
0,18
|
Курская область
|
42,94
|
0,10
|
46,54
|
0,10
|
45,67
|
0,00
|
Липецкая область
|
42,86
|
0,00
|
46,58
|
0,00
|
45,67
|
0,12
|
Москва
|
42,67
|
0,02
|
46,78
|
0,05
|
45,82
|
0,07
|
Московская область
|
42,01
|
0,02
|
46,20
|
0,04
|
45,09
|
0,05
|
Орловская область
|
42,70
|
0,10
|
46,16
|
0,10
|
45,67
|
0,12
|
Рязанская область
|
41,42
|
0,09
|
44,24
|
0,08
|
43,35
|
0,19
|
Смоленская область
|
42,58
|
0,05
|
45,94
|
0,05
|
45,46
|
0,08
|
Тамбовская область
|
43,02
|
0,12
|
46,33
|
0,12
|
45,06
|
0,13
|
Тверская область
|
42,58
|
0,09
|
45,63
|
0,04
|
46,07
|
0,05
|
Тульская область
|
42,50
|
0,06
|
45,76
|
0,05
|
44,87
|
0,10
|
Ярославская область
|
41,52
|
0,00
|
44,02
|
0,05
|
44,74
|
0,12
|
Северо-Западный округ
|
42,67
|
0,02
|
45,76
|
0,02
|
47,79
|
0,00
|
46,79
|
0,07
|
Архангельская область
|
41,91
|
0,07
|
45,58
|
0,07
|
45,96
|
0,11
|
Ненецкий АО
|
43,68
|
0,00
|
46,63
|
0,00
|
48,58
|
0,00
|
Вологодская область
|
43,25
|
-0,08
|
45,29
|
-0,09
|
47,52
|
0,08
|
Калининградская область
|
44,85
|
0,00
|
47,62
|
0,00
|
47,88
|
0,00
|
Ленинградская область
|
42,50
|
0,00
|
45,74
|
0,01
|
46,99
|
0,00
|
46,34
|
0,04
|
Мурманская область
|
44,06
|
0,13
|
47,19
|
0,13
|
49,47
|
0,13
|
Новгородская область
|
42,39
|
0,00
|
45,73
|
0,00
|
46,57
|
0,05
|
Псковская область
|
42,33
|
0,08
|
45,43
|
0,09
|
46,49
|
0,12
|
Республика Карелия
|
41,90
|
0,00
|
45,02
|
0,00
|
46,91
|
0,07
|
Республика Коми
|
43,34
|
0,00
|
45,68
|
0,00
|
48,18
|
0,00
|
Санкт-Петербург
|
42,29
|
0,03
|
45,62
|
0,02
|
46,11
|
0,04
|
Южный округ
|
44,20
|
0,03
|
47,91
|
0,03
|
46,75
|
0,08
|
Астраханская область
|
43,49
|
0,00
|
47,12
|
0,00
|
46,27
|
0,00
|
Волгоградская область
|
42,74
|
0,06
|
46,27
|
0,03
|
44,68
|
0,00
|
Краснодарский край
|
43,83
|
0,08
|
47,59
|
0,14
|
44,58
|
0,14
|
Республика Адыгея
|
44,32
|
0,10
|
47,96
|
0,12
|
45,19
|
0,10
|
Республика Калмыкия
|
43,49
|
0,00
|
47,12
|
0,00
|
45,17
|
0,00
|
Ростовская область
|
43,64
|
0,00
|
47,33
|
0,00
|
45,18
|
0,00
|
Республика Крым
|
45,28
|
0,01
|
49,06
|
0,01
|
49,75
|
0,01
|
Севастополь
|
44,86
|
-0,49
|
48,63
|
-0,57
|
49,30
|
-0,65
|
Северо-Кавказский округ
|
43,44
|
0,05
|
46,45
|
0,04
|
45,33
|
-0,18
|
44,79
|
0,05
|
Кабардино-Балкарская Республика
|
44,22
|
0,13
|
47,71
|
0,12
|
45,28
|
0,12
|
Карачаево-Черкесская Республика
|
44,42
|
0,13
|
47,61
|
0,12
|
45,22
|
0,12
|
Республика Дагестан
|
43,50
|
0,00
|
45,70
|
0,00
|
45,20
|
0,10
|
Республика Ингушетия
|
40,75
|
0,00
|
42,75
|
0,00
|
44,50
|
0,00
|
44,50
|
0,00
|
Республика Северная Осетия-Алания
|
44,02
|
0,00
|
46,91
|
0,00
|
45,30
|
0,00
|
Ставропольский край
|
44,27
|
0,00
|
47,61
|
0,00
|
46,15
|
0,00
|
45,31
|
0,00
|
Чеченская Республика
|
39,75
|
0,00
|
42,85
|
0,00
|
40,80
|
0,00
|
Приволжский округ
|
41,95
|
0,02
|
45,04
|
0,02
|
44,57
|
0,00
|
45,03
|
0,02
|
Кировская область
|
42,29
|
0,00
|
45,24
|
0,00
|
45,24
|
0,00
|
Нижегородская область
|
42,09
|
0,09
|
45,27
|
0,11
|
45,00
|
0,09
|
Оренбургская область
|
42,34
|
0,00
|
46,31
|
0,00
|
46,58
|
0,00
|
Пензенская область
|
42,23
|
0,03
|
45,46
|
0,13
|
44,79
|
0,05
|
Пермский край
|
42,81
|
0,00
|
45,79
|
0,00
|
46,28
|
0,09
|
Республика Башкирия
|
41,79
|
0,00
|
44,68
|
0,00
|
44,70
|
0,00
|
45,61
|
0,00
|
Республика Марий-Эл
|
42,31
|
0,00
|
45,19
|
0,00
|
44,50
|
0,00
|
45,45
|
0,00
|
Республика Мордовия
|
41,72
|
0,00
|
45,56
|
0,00
|
45,91
|
0,00
|
Республика Татарстан (Татарстан)
|
41,68
|
0,00
|
44,35
|
0,00
|
44,30
|
0,00
|
44,52
|
0,00
|
Самарская область
|
41,54
|
0,00
|
44,60
|
0,00
|
44,00
|
0,00
|
44,27
|
0,00
|
Саратовская область
|
42,26
|
0,00
|
45,57
|
0,00
|
44,59
|
0,00
|
Удмуртская Республика
|
41,91
|
0,00
|
45,04
|
0,00
|
45,50
|
0,00
|
45,09
|
0,00
|
Ульяновская область
|
41,50
|
0,03
|
44,33
|
0,04
|
44,50
|
0,00
|
44,30
|
0,05
|
Чувашская Республика - Чувашия
|
41,87
|
0,00
|
44,85
|
0,00
|
44,50
|
0,00
|
45,07
|
0,00
|
Уральский округ
|
41,58
|
0,02
|
44,63
|
0,01
|
44,71
|
0,00
|
46,63
|
0,05
|
Курганская область
|
41,26
|
0,00
|
44,29
|
0,00
|
45,42
|
0,05
|
Свердловская область
|
41,50
|
0,00
|
44,44
|
0,00
|
44,75
|
0,00
|
45,46
|
0,03
|
Тюменская область
|
42,19
|
0,00
|
45,91
|
0,00
|
47,29
|
0,08
|
Ханты-Мансийский автономный округ
|
43,20
|
0,00
|
45,83
|
0,00
|
49,84
|
0,05
|
Челябинская область
|
40,76
|
0,00
|
44,32
|
0,00
|
44,67
|
0,00
|
45,52
|
0,02
|
Ямало-Ненецкий автономный округ
|
41,46
|
0,09
|
43,86
|
0,09
|
48,42
|
0,15
|
Сибирский округ
|
41,14
|
-0,13
|
43,47
|
0,00
|
46,76
|
-0,05
|
Алтайский край
|
41,35
|
0,00
|
43,38
|
0,00
|
45,72
|
0,08
|
Республика Алтай
|
41,55
|
0,00
|
43,53
|
0,00
|
45,95
|
0,10
|
Забайкальский край
|
41,91
|
0,00
|
43,84
|
0,20
|
47,65
|
0,00
|
Иркутская область
|
40,97
|
0,00
|
43,62
|
0,06
|
45,87
|
0,11
|
Кемеровская область
|
41,21
|
0,00
|
43,36
|
0,00
|
47,05
|
0,09
|
Красноярский край
|
41,25
|
0,00
|
44,40
|
0,10
|
47,07
|
0,16
|
Новосибирская область
|
41,23
|
0,00
|
43,85
|
0,00
|
45,93
|
0,20
|
Омская область
|
43,59
|
-2,49
|
45,58
|
-0,63
|
50,45
|
-1,36
|
Республика Бурятия
|
41,53
|
0,00
|
43,50
|
0,00
|
47,19
|
0,09
|
Республика Тува
|
39,41
|
0,00
|
41,83
|
0,00
|
46,95
|
-0,38
|
Республика Хакасия
|
46,74
|
0,00
|
48,78
|
0,00
|
61,77
|
0,00
|
51,65
|
0,00
|
Томская область
|
42,84
|
0,00
|
45,36
|
0,00
|
48,08
|
0,00
|
Дальневосточный округ
|
41,64
|
0,00
|
43,90
|
0,00
|
47,34
|
0,00
|
Амурская область
|
43,28
|
0,00
|
45,19
|
0,00
|
47,96
|
0,00
|
Еврейская автономная область
|
41,34
|
0,00
|
43,45
|
0,00
|
47,41
|
0,00
|
Камчатский край
|
47,45
|
0,00
|
51,12
|
0,00
|
53,58
|
0,00
|
Магаданская область
|
49,10
|
0,00
|
53,20
|
0,00
|
53,70
|
0,00
|
Приморский край
|
43,11
|
0,00
|
43,95
|
0,00
|
47,41
|
0,00
|
Республика Саха (Якутия)
|
58,48
|
0,00
|
59,68
|
0,00
|
63,03
|
0,00
|
63,03
|
0,00
|
Сахалинская область
|
45,20
|
0,00
|
46,65
|
0,00
|
51,60
|
0,00
|
Хабаровский край
|
42,57
|
0,00
|
44,43
|
0,00
|
47,36
|
0,00
|
Чукотский автономный округ
|
56,00
|
0,00
|
59,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
58,00
|
0,00
|
Среднее по России
|
42,75
|
0,02
|
45,82
|
0,03
|
48,96
|
0,17
|
46,33
|
0,05
Cергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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