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В Южной Корее вышло в свет "Руководство по стратегическому выходу на российский рынок"

30 Апреля 2020, 09:49 | Дальний Восток

Провинция Канвон помогает своих предприятиям во внешнеторговой деятельности

Администрация провинции Канвон объявила о намерении активно поддерживать свои предприятия для их максимально эффективного выхода на новые, альтернативные рынки, в том числе – на российский, в условиях пандемии коронавируса, который усложнил выполнение экспортной деятельности.

Несмотря на то, что российская экономика вслед за мировыми рынками вступила в состояние стагнации с неопределенным будущим, компании провинции Канвон планируют разработать особую концепцию стратегического маркетинга для того, чтобы преодолеть эти сложности.

Прежде всего, в прошлом году на основе анализа основных потребительских рынков и целевых товаров в России было составлено и опубликовано «Руководство по стратегиям выхода на новый северный рынок». В марте данное Руководство было распространено среди экспортных компаний провинции.


 

Подробное Руководство составлено таким образом, чтобы корейским компаниям, незнакомым с российским рынком, было легче узнать основные тенденции в торговле, статьи экспорта, истории успеха компаний-поставщиков, процессы таможенного оформления и сертификации, а также способы выхода на онлайн-рынок.

Наиболее важным мероприятием поддержки является онлайн семинар для компаний-производителей косметики «Стратегии выхода на новый рынок России». Для достижения наибольшей эффективности и лучшего понимания семинар проводится в формате видео конференции.

По словам Главы Представительства провинции Кангвон во Владивостоке, Администрация провинции приложит все усилия, чтобы в период экономического кризиса помочь своим предприятиям подготовится к выходу на российский рынок при помощи онлайн-обучения и разъяснения всех этапов данного процесса. В частности, он сказал: «Мы будем продолжать предоставлять онлайн учебные материалы по стратегиям выхода на российский рынок по пунктам».

Представитель Администрации провинции Канвон: «Первы год пандемиии - это время, когда мы и наши компании должны переосмыслить свою работу и использовать «кризис» как «возможность. Если компании будут активно готовить маркетинговые мероприятия заранее, готовясь к эпохе после пандемии, они смогут стабильно закрепиться на российском рынке, который претерпит множество изменений в скором будущем. Поэтому мы с нетерпением ждем новых историй побед компаний-экспортеров на российский рынок, чтобы преодолеть последствия пандемии COVID19».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: экономика  косметика  торговля  внешнеэкономическая деятельность  АТР  Дальний Восток  Республика Корея 



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