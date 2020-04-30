Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Южной Корее вышло в свет "Руководство по стратегическому выходу на российский рынок"
Провинция Канвон помогает своих предприятиям во внешнеторговой деятельности
Администрация провинции Канвон объявила о намерении активно поддерживать свои предприятия для их максимально эффективного выхода на новые, альтернативные рынки, в том числе – на российский, в условиях пандемии коронавируса, который усложнил выполнение экспортной деятельности.
Несмотря на то, что российская экономика вслед за мировыми рынками вступила в состояние стагнации с неопределенным будущим, компании провинции Канвон планируют разработать особую концепцию стратегического маркетинга для того, чтобы преодолеть эти сложности.
Прежде всего, в прошлом году на основе анализа основных потребительских рынков и целевых товаров в России было составлено и опубликовано «Руководство по стратегиям выхода на новый северный рынок». В марте данное Руководство было распространено среди экспортных компаний провинции.
Подробное Руководство составлено таким образом, чтобы корейским компаниям, незнакомым с российским рынком, было легче узнать основные тенденции в торговле, статьи экспорта, истории успеха компаний-поставщиков, процессы таможенного оформления и сертификации, а также способы выхода на онлайн-рынок.
Наиболее важным мероприятием поддержки является онлайн семинар для компаний-производителей косметики «Стратегии выхода на новый рынок России». Для достижения наибольшей эффективности и лучшего понимания семинар проводится в формате видео конференции.
По словам Главы Представительства провинции Кангвон во Владивостоке, Администрация провинции приложит все усилия, чтобы в период экономического кризиса помочь своим предприятиям подготовится к выходу на российский рынок при помощи онлайн-обучения и разъяснения всех этапов данного процесса. В частности, он сказал: «Мы будем продолжать предоставлять онлайн учебные материалы по стратегиям выхода на российский рынок по пунктам».
Представитель Администрации провинции Канвон: «Первы год пандемиии - это время, когда мы и наши компании должны переосмыслить свою работу и использовать «кризис» как «возможность. Если компании будут активно готовить маркетинговые мероприятия заранее, готовясь к эпохе после пандемии, они смогут стабильно закрепиться на российском рынке, который претерпит множество изменений в скором будущем. Поэтому мы с нетерпением ждем новых историй побед компаний-экспортеров на российский рынок, чтобы преодолеть последствия пандемии COVID19».
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Южной Корее вышло в свет "Руководство по стратегическому выходу на российский рынок"
- Медики рассказали, опасны ли посылки с китайских интернет-магазинов
- Южнокорейцы собираются завалить Приморье своим продовольствием
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- В скандале вокруг корейского парома в ход пошли шантаж и клевета
- Дальнему Востоку России выгодны санкции против КНДР
- Южная Корея вспомнила про газопровод из Приморья через КНДР
- На гигантском кладбище кораблей в Бангладеш найдены суда из Приморья (фото)
- Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере торговли нефтью
- Медведев выступает за увеличение числа российско-китайских СП на Дальнем Востоке
Новости раздела
- В Южной Корее вышло в свет "Руководство по стратегическому выходу на российский рынок"
- На Дальнем Востоке начали добывать уголь, востребованный в Азии
- Ватты идут нарасхват
- Начал курсировать контейнерный поезд из Новосибирска в Хабаровск
- Глубоководные крабы признаны инвесторами убыточными
- Медики рассказали, опасны ли посылки с китайских интернет-магазинов
- Китайский коронавирус добытчиков краба не испугал
- Китайцы из-за коронавируса перестали есть дальневосточных крабов
- Ипотека под 2% оказалась ловушкой
- Квадраты переходного периода
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Самоизоляцию предложено продлить пока до 12 мая
- Хабаровск переходит на усиленный масочный режим
- Во Владивостоке недостроенный жилой комплекс УМВД России остается брошенным и представляет угрозу
- Рассказы о Корейско-Российском Саммите
- В Хабаровском крае не будут спешить с электронными пропусками
- Жительницу Бикина оштрафовали за фейк о коронавирусе
- COVID-19: На Камчатке выявлено ещё 15 случаев заболевания коронавирусом
- Более 2,5 млн защитных масок завезено в Россию через Хабаровскую таможню
- В Большом Камне построят самый мощный в мире атомный ледокол
- Комсомольск-на-Амуре масками обеспечивают 32 ателье