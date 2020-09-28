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Россия возобновила авиасообщение с Республикой Корея
Правда, дальневосточникам пока придется летать в Южную Корею только через Москву
С воскресенья, 27 сентября, Россия возобновило прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Южной Кореей.
В "Аэрофлоте" пояснили, что их борт будет летать из Москвы в Сеул раз в неделю, по четвергам (рейс SU0250). Обратный рейс SU0251 Сеул — Москва будут выполнять по субботам. Таким образом, первый рейс из Москвы в Сеул авиакомпания совершит 1 октября, обратно — 3 октября.
В "Аэрофлоте" пообещали, что по мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться.
Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила международное авиасообщение. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозили из-за границы (а иностранцев из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты. За время пандемии организовано более 580 вывозных рейсов в Россию, на них перевезли порядка 92 тысяч человек.
При этом представители российских властей не раз подчеркивали, что открытие границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.
С 1 августа международные перелеты постепенно восстанавливаются. Первыми для россиян открылись Турция, Великобритания и Танзания (в которую, впрочем, нет прямых рейсов). С 15 августа начались полеты в Швейцарию, с 8 сентября возобновилось авиасообщение с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами, с 21 сентября - с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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