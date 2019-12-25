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Квадраты переходного периода
Трудный для приморских строителей год завершается довольно успешно. По данным Управления Росстата по Приморскому краю, объемы выполненных работ по виду «Строительство» только за 10 месяцев этого года составили около 69,4 млрд рублей. Это третье место в ДФО после Якутии, которая за этот же период выполнила треть всех строительных объемов Дальнего Востока (более 157 млрд рублей), и Амурской области.
Заместитель директора департамента градостроительства Приморского края Руслан МИРСАЯПОВ заявил, что запланированный на этот год ввод 458 тысяч кв. метров жилья к концу декабря будет выполнен.
В Приморье в продолжающийся переходный на проектное финансирование период, предпринимаются попытки снизить себестоимость строительства квадратного метра жилья, отмечает Мирсаяпов. При этом ставка делается на комплексное жилищное строительство с созданием качественной инженерной инфраструктуры и включением в новую застройку полного набора социальных объектов, который позволит существенно улучшить комфорт городской среды.
А руководитель департамента градостроительства Приморского края Владимир МАРАН считает, что хороших успехов строительная отрасль края должна добиться за счет активного подключения к реализации в регионе национальных проектов бизнесменов, которые могли бы работать в качестве подрядчиков по объектам госзаказа, а также сотрудничать с органами власти в форматах ГЧП и концессии.
К сожалению, есть оценки девелоперов, которые утверждают, что на самом деле проблемы перехода долевого строительства жилья на проектное финансирование еще не успели себя проявить в полной мере, поскольку в регионах по-прежнему около 90% жилья продолжает достраиваться на прежних условиях. Когда же переход завершится, то возможно сокращение объемов строительства жилья на 25-40%. Часть застройщиков, возможно, уйдет с рынка, не имея убедительной для банков кредитной истории. Застройщикам придется в несколько раз увеличить свои расходы на этапах подготовки строительства, прежде чем суметь получить проектное финансирование. Часть уже начатых объектов может пополнить списки долгостроев, а часть проектов, выполненных под определенные участки – отложена и выставлена на продажу. Кстати, на региональном рынке уже заметно пополнение таких предложений.
Генеральный директор владивостокской компании «Ремстройцентр» Александр ЛЕМЕШЕВ считает, что жилье, которое будет строиться по новым правилам на кредиты банков, станет процентов на 20 дороже, и это должно сказаться в целом на приморском рынке жилья, где одной из главных проблем остается недостаточный платежеспособный спрос населения. Конечно, на какое-то время поддержать спрос на новое жилье должна программа «Дальневосточная ипотека».
В списке приморских долгостроев на следующий год остается еще 21 многоквартирный дом с трудной строительной биографией. Не исключено, что перечень пополнят еще какие-то объекты, которые нарушат сроки ввода, указанные в строительных декларациях по ним. В любом случае, это как раз тот запас новостроя, который позволит региону удержаться на уровне ввода этого года, а может быть, и превзойти его, если по каким-то серьезным причинам просядет плановый ввод.
К декабрю Фонд поддержки обманутых дольщиков Приморья при поддержке Корпорации развития Приморского края сумел запустить достройку сразу шести многоквартирных домов в жилом микрорайоне Снеговая падь «Д». По планам, все эти дома в течение года должны быть достроены, притом что на сегодня высокой степенью готовности к вводу обладают лишь два объекта.
В целом, к концу года в крае были возобновлены работы на 10 проблемных новых жилых домах. В том числе - на ЖК «Одиссей» на Чуркине и ЖК «Олимп» на ул. Грибоедова во Владивостоке.
Если финансовая поддержка по завершению строительства долгостроев продолжится теми же темпами, что и в завершающемся году, то в течение нескольких лет обманутые дольщики в крае исчезнут.
Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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