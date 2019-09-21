Красная рыба на Дальнем Востоке стремительно дорожает

Стоимость килограмма рыбы кое-где возросла на 40 процентов

Министерство сельского хозяйства подготовило отчет «О ситуации на рынке рыбы», в документе говорится, что из-за снижения улова значительно увеличились цена на красную рыбу. Стоимость килограмма рыбы возросла во всех регионах страны примерно на 40 процентов.

Так, например, при оптовых закупках в центральной части России килограмм горбуши стоит 155 рублей, на Дальнем Востоке цена чуть ниже – 125 рублей за килограмм. А кета стала дороже для потребителей центральных регионов России на 47 процентов, ее стоимость превышает 250 рублей за килограмм.

Цена на красную рыбу в розничной продаже тоже не осталась прежней. Представитель одного из крупных сетевых магазинов подтвердила увеличение розничных цен на горбушу и кету в среднем на 15 процентов.

Примечательно, что улов горбуши не одинаков год от года. Так, например, считается, что четные года являются «рыбными», а в нечетные – улов в значительной степени снижается.