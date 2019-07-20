Cайры на столах приморцев cтанет меньше

Рыбаки вынуждены сократить промысел для сохранения популяции

Северотихоокеанская комиссия по рыболовству (СТО) на сессии в Токио приняла решение об ограничении вылова сайры в открытых водах Тихого океана. Вынужденная мера направлена на сохранение запасов, которые сильно сократились за последние 20 лет.

В работе сессии приняли участие делегаты из Вануату, Канады, Китая, Республики Корея, России, Тайваня, США и Японии. Как сообщает Fishnews, основная дискуссия развернулась вокруг вопроса о целесообразности установления ограничений на добычу сайры. В докладе, подготовленном комиссией, отмечалось, что запасы сайры в северной части Тихого океана резко сократились за последние 20 лет, а средний размер популяции с 2016 года по 2018 год оценивался примерно на 20% ниже уровня, который считается достаточным для поддержания вида.

«Решение об ограничении промысла сайры отвечает интересам Российской Федерации и является шагом вперед на пути сохранения и устойчивого промысла водных биологических ресурсов Тихого океана», - заявил замдиректора Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) - руководитель Тихоокеанского филиала Алексей БАЙТАЛЮК, возглавивший на сессии российскую делегацию.

Отметим, что основным российским переработчиком сайры является приморский холдинг «Доброфлот». В 2013 году группа приобрела крупнейший в мире плавзавод «Всеволод Сибирцев», который производит рыбные консервы из свежевыловленного сырья, а также замороженную рыбную продукцию.

Сергей КУЗЬМИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток