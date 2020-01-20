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Ипотека под 2% оказалась ловушкой
Программа «Дальневосточная ипотека» аукнулась резким ростом цен на новое жилье в регионе
Программа «Дальневосточная ипотека», предусматривающая предоставление кредитов на приобретение жилья для молодых семей и для граждан, получивших «дальневосточный гектар», была подписана Президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ 9 декабря прошлого года. И уже на следующий день, 10 декабря, во Владивостоке получили первые сертификаты на ипотечные кредиты для приобретения квартир в новых домах первые три семьи.
Ипотечный кредит по программе «Дальневосточная ипотека» принципиально может оформить любой гражданин страны, отвечающий ее требованиям в период до 31 декабря 2024 года. В настоящее время в пределах ДФО предполагается выдать всего 147 тысяч кредитов на сумму до 450 миллиардов рублей. Однако денег может потребоваться и значительно больше, поскольку предельный размер кредита сегодня составляет 6 миллионов рублей.
К середине января оператор программы Банк ДОМ.РФ сообщил о первых ее итогах. И выяснилось, что средний размер кредита под 2%, который берут дальневосточники, по этому банку на сегодня составляет около 3,6 миллионов рублей. К середине января им было одобрено около 1 700 таких кредитов. Больше половины, 867 заявок, ему поступило от приморцев, 225 – от жителей Якутии, 217 – из Хабаровского края, 178 – из Бурятии, 68 из Амурской области. За это же время было одобрено 480 кредитов на сумму 1,9 миллиарда рублей.
Сбербанк сообщил, что к нему за «дальневосточной ипотекой» за короткий срок с начала осуществления программы обратились уже более 3 тысяч заявителей с заявками по кредитам на 9 миллиардов рублей. Это в два раза больше тех жителей ДФО, которые в течение всего прошлого года пожелали оформить семейную ипотеку.
За один месяц ВТБ одобрил 500 заявок на кредиты под 2% на сумму 2 миллиарда рублей. При принятых 850 заявках на 3,3 миллиарда рублей.
Азиатско-Тихоокеанский банк еще в конце прошлого года сообщил, что ему от дальневосточников поступило более 3 000 заявок. При этом дополнительную привлекательность по его предложению дала ставка по программе от 1,75%.
В работу по программе «Дальневосточная ипотека» с 9 января подключился Дальневосточный банк, а к концу февраля с ней начинают работать «ФК Открытие», КБ «Восточный», банк «Долинск», Газпромбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и Алмазэргиэнбанк.
Оператор программы, Банк «ДОМ.РФ» напомнил, что требования программы остаются прежними – молодые семейные пары, в которой каждый из супругов моложе 35 лет, одинокие в этом возрасте родители одного или нескольких детей и – участники программы «Дальневосточный гектар». Приобретать с помощью этого кредита возможно жилье в строящихся жилых домах в городе и жилье на вторичном рынке в сельской местности. По программе приветствуется строительство своего индивидуального жилого дома в пределах ДФО.
Информации об одобрении и выдаче кредитов по программе «Дальневосточный гектар» и кредитов под 2 процента под ИЖС оператор, к сожалению, пока не дал. Вероятно, это направление кредитования пока не заявило о себе достаточно серьезно.
К сожалению, «Дальневосточная ипотека» стимулировала и новый рост цен на строящееся жилье в многоквартирных домах. Отмечается, что во Владивостоке несколько застройщиков, обратив внимание на повысившийся спрос, стимулированный новой ипотечной программой, резко подняли цены на квартиры в строящихся ими жилых комплексах. Подобную тенденцию отмечают и в Амурской области, где «квадрат» в новострое в Благовещенске по отдельным строящимся жилым зданиям превысил 100 000 рублей. Специалисты отмечают, что таким образом покупатель с кредитом под 2% годовых, сегодня оказался в меньшей выгоде, чем тот, который год назад покупал квартиру, взяв ипотечный кредит под 9-10% годовых.
Стоит отметить, что в зависимости от результатов, которые покажет «Дальневосточная ипотека», Президент обещал распространить подобное кредитование под 2% годовых на Сибирь и Урал, а в дальнейшем и на всю страну.
Виктор КУДИНОВ, Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Любая ипотека, даже с 0 % это хомут на шею. Увеличение материнского капитала не достаточно для повышения рождаемости. Для этого нужны 3 вещи: 1. Доступное (бесплатное) жильё для молодоженов. 2. Гарантированное рабочее место с достойной зарплатой. 3. Уверенность в завтрашнем дне. Ничего этого нет в рыночной экономике.