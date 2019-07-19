Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Южнокорейцы собираются завалить Приморье своим продовольствием
В рамках Новой Северной политики сельскохозяйственная промышленность Южной Кореи расширит свой экспортные поставки во Владивосток
11 июля Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation провели церемонию открытия нового филиала во Владивостоке, ставшим центральной точкой экспорта с/х товаров, а также провели стратегическое совещание по расширению экспорта по новой северной политики РК.
Владивосток является административным центром Приморского края, а, следовательно, отправной точкой Кореи для продвижения в новые северные и европейские регионы, включая Монголию и Казахстан. Представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (далее aT) уже установили связи с Монголией и Польшей раннее в этом году и надеются, что новый филиал во Владивостоке задаст и установит систему реализации для дальнейшего развития рынка.
В будущем aT планирует активно расширять свои экспортные сельскохозяйственные рынки, которые сейчас сосредоточены в Японии, Китае и США, в новые северные регионы, такие как Россия и Центральная Азия. Кроме того, компания планирует сосредоточиться на создании спроса и базы потребления в России, включая открытие зоны K-Fresh во Владивостоке, маркетинговое продвижение с использованием соцсетей и лидеров мнений, открытие центра по связям с общественностью K-Food, приуроченное к московской выставке K-Content Expo в августе и к проведению ярмарки K-Food во Владивостоке в октябре.
Вскоре после новостей об открытии нового филиала было проведено «стратегическое совещание по расширению экспорта на Новый Север», в котором приняли участие около 20 местных продовольственных компаний, закупщиков и чиновников из министерства сельского хозяйства и aT. Компании, присутствовавшие на совещании, назвали самой большой трудностью при экспорте высокие затраты на логистику сельскохозяйственной продукции. Кроме того, были представлены различные мнения, в том числе о необходимости вступления в крупные местные распределительные компании и рекламной деятельности, чтобы помочь малым и средним предприятиям, и о необходимости непрерывных рекламных мероприятий для создания положительного образа товаров с корейских ферм в глазах российского потребителя.
Со второго полугодия министерство и aT будут настаивать на создании совместного логистического центра для сокращения расходов на логистику через филиал во Владивостоке, расширении совместной поддержки авиационной логистики и рекламных мероприятий в сочетании с ведущими местными гипермаркетами, а также на постоянной основе рекламные мероприятия, отражающие местные тенденции, такие как социальные сети. Результаты стратегического совещания будут представлены Министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельского хозяйства, а также экспертами по гражданским, государственным и академическим вопросам на «Форуме по экспортным сельскохозяйственным стратегиям в рамках Новой Северной Политики» для использования в разработке экспортных стратегий для новых северных регионов.
«Рынок сельскохозяйственного экспорта в северных регионах по-прежнему остается неисследованным рынком с оборотом 340 миллионов долларов в год и также важным рынком для расширения своей экспортной территории в Евразию», - сказал Ли Бён Хо, президент aT. – «Мы будем активно анализировать то, что обсуждалось на встрече, и приложим усилия для создания нового проекта по расширению экспорта в Новый Северный регион и по достижению существенных результатов в долгосрочной перспективе»
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Южнокорейцы собираются завалить Приморье своим продовольствием
- На транспортном коридоре, идущем через Приморье, зафиксирован рекорд
- В скандале вокруг корейского парома в ход пошли шантаж и клевета
- Дальнему Востоку России выгодны санкции против КНДР
- Южная Корея вспомнила про газопровод из Приморья через КНДР
- На гигантском кладбище кораблей в Бангладеш найдены суда из Приморья (фото)
- Россия и Китай расширят сотрудничество в сфере торговли нефтью
- Медведев выступает за увеличение числа российско-китайских СП на Дальнем Востоке
- Национальный чемпионат по стратегии и управлению бизнесом собирает участников
- МЭА дает оптимистичный прогноз для российского газа в АТР
Новости раздела
- Южнокорейцы собираются завалить Приморье своим продовольствием
- Строительство мегамоста на Дальнем Востоке обойдется почти в полтриллиона рублей
- Улететь из Владивостока в Москву можно за символическую сумму транзитом через Гонконг и Сингапур
- Стало известно, какую икру лучше не покупать
- Еще 378,5 тысячи дальневосточников могут улететь на льготных условиях
- Slavda Group выпустила новую питьевую воду
- Дальневосточники выступают против крабовых аукционов
- После визита помощника Бастрыкина в Приморье последуют увольнения
- Порты Дальнего Востока бьют рекорды
- Первая рыба с Дальнего Востока пойдет на Запад уже летом 2019 года
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Все магазины "Самбери" закрыли
- Крупный дальневосточный холдинг едва не разорили по просьбе Генпрокуратуры
- На Сахалине планируют построить еще 6 гектаров теплиц
- В "деле Пушкарёва" забрезжил просвет
- Еще 23 пляжа в Приморье разрешены для купания
- На Некрасовском путепроводе во Владивостоке решили сэкономить время и деньги
- Путин останется у власти после 2024 года
- В платежках появится новая строка
- В ситуации с долгостроями в Приморье замалчивалась очень серьезная проблема
- Коррупция в Приморье прижилась даже на кладбищах