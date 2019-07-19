Южнокорейцы собираются завалить Приморье своим продовольствием

В рамках Новой Северной политики сельскохозяйственная промышленность Южной Кореи расширит свой экспортные поставки во Владивосток

11 июля Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation провели церемонию открытия нового филиала во Владивостоке, ставшим центральной точкой экспорта с/х товаров, а также провели стратегическое совещание по расширению экспорта по новой северной политики РК.

Владивосток является административным центром Приморского края, а, следовательно, отправной точкой Кореи для продвижения в новые северные и европейские регионы, включая Монголию и Казахстан. Представители Korea Agro-Fisheries & Food Trade Corporation (далее aT) уже установили связи с Монголией и Польшей раннее в этом году и надеются, что новый филиал во Владивостоке задаст и установит систему реализации для дальнейшего развития рынка.

В будущем aT планирует активно расширять свои экспортные сельскохозяйственные рынки, которые сейчас сосредоточены в Японии, Китае и США, в новые северные регионы, такие как Россия и Центральная Азия. Кроме того, компания планирует сосредоточиться на создании спроса и базы потребления в России, включая открытие зоны K-Fresh во Владивостоке, маркетинговое продвижение с использованием соцсетей и лидеров мнений, открытие центра по связям с общественностью K-Food, приуроченное к московской выставке K-Content Expo в августе и к проведению ярмарки K-Food во Владивостоке в октябре.





Вскоре после новостей об открытии нового филиала было проведено «стратегическое совещание по расширению экспорта на Новый Север», в котором приняли участие около 20 местных продовольственных компаний, закупщиков и чиновников из министерства сельского хозяйства и aT. Компании, присутствовавшие на совещании, назвали самой большой трудностью при экспорте высокие затраты на логистику сельскохозяйственной продукции. Кроме того, были представлены различные мнения, в том числе о необходимости вступления в крупные местные распределительные компании и рекламной деятельности, чтобы помочь малым и средним предприятиям, и о необходимости непрерывных рекламных мероприятий для создания положительного образа товаров с корейских ферм в глазах российского потребителя.

Со второго полугодия министерство и aT будут настаивать на создании совместного логистического центра для сокращения расходов на логистику через филиал во Владивостоке, расширении совместной поддержки авиационной логистики и рекламных мероприятий в сочетании с ведущими местными гипермаркетами, а также на постоянной основе рекламные мероприятия, отражающие местные тенденции, такие как социальные сети. Результаты стратегического совещания будут представлены Министерством сельского хозяйства, продовольствия и сельского хозяйства, а также экспертами по гражданским, государственным и академическим вопросам на «Форуме по экспортным сельскохозяйственным стратегиям в рамках Новой Северной Политики» для использования в разработке экспортных стратегий для новых северных регионов.

«Рынок сельскохозяйственного экспорта в северных регионах по-прежнему остается неисследованным рынком с оборотом 340 миллионов долларов в год и также важным рынком для расширения своей экспортной территории в Евразию», - сказал Ли Бён Хо, президент aT. – «Мы будем активно анализировать то, что обсуждалось на встрече, и приложим усилия для создания нового проекта по расширению экспорта в Новый Северный регион и по достижению существенных результатов в долгосрочной перспективе»