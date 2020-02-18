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Начал курсировать контейнерный поезд из Новосибирска в Хабаровск
Время в пути следования составляет шесть дней
Транспортная группа FESCO (базовая компания - ПАО «Дальневосточное морское пароходство») запустила регулярный контейнерный поезд из Новосибирска в Хабаровск – FESCO Ob Amur Shuttle. Планируется, что поезда будут отправляться один раз в неделю от станции Новосибирск-Восточный.
Как сообщает пресс-служба FESCO, время в пути следования до пункта назначения на станции Красная Речка составляет шесть дней.
Сервис ориентирован на внутрироссийские перевозки из Сибири в регионы Дальнего Востока.
Основу грузопотока FESCO Ob Amur Shuttle будут формировать товары народного потребления, планируемый объем перевозок – 450 TEU в месяц (эквивалент 20-футового контейнера).
Первый поезд прибыл на станцию Красная Речка 16 февраля.
Досье газеты «Золотой Рог»: FESCO - один из крупнейших в РФ операторов портовой инфраструктуры с интегрированным железнодорожным и логистическим бизнесом. Группе принадлежат железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка", ПАО "Владивостокский морской торговый порт". В управлении FESCO - порядка 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. В составе флота - 20 транспортных судов, в основном они работают на собственных морских линиях.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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