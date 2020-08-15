За подорожание авиатоплива придется заплатить пассажирам

В России рекордно подорожал авиакеросин

Как ранее и прогнозировал глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимир ТАСУН, в августе-сентябре в российских аэропортах будет зафиксирован значительный рост цен на топливо. Уже 11 августа АЭВТ сообщила о резком подорожании авиатоплива и обратилась в Минтранс с просьбой проверить обоснованность роста цен на топливо в аэропортах.

Во время пандемии из-за закрытия границ авиакомпании вынуждены были сократить объемы перевозок. Для пострадавших перевозчиков правительство выделило из своего резервного фонда 23,4 млрд рублей. Еще 10,9 млрд рублей было предоставлено на поддержку российских аэропортов.

Но, видимо, не помогло. После снятия некоторых ограничений на полеты за границу авиакомпании стали жаловаться на резкое подорожание авиатоплива. В организации предоставили данные тендеров о значительном росте цен на авиакеросин в аэропортах Сибири и Дальнего Востока. Со ссылкой на результаты этих тендеров, проведенных авиакомпаниями, АЭВТ сообщила, что цены на керосин по сравнению с июлем выросли, к примеру, в Красноярске - на 48,6%, в Иркутске - на 28,1%, в Благовещенске - на 21,1%, во Владивостоке - на 20,4%.

Мимо биржи

Поскольку эксперты в один голос заверяют, что на бирже топливо не подорожало, напрашивается вопрос: на каком этапе что-то пошло не так?

Комментируя заявление АЭВТ, начальник Управления топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Армен ХАНЯН отметил, что его специалисты постоянно отслеживают конечную стоимость авиакеросина в аэропортах и порядок ценообразования.

«Несомненно, необходимо пресекать злоупотребления в этой сфере, учитывая, что стоимость топлива напрямую влияет на конечную стоимость авиабилетов и доступность авиауслуг для граждан Российской Федерации. Мы полагаем, что эта ситуация может быть вызвана нежеланием авиакомпаний приобретать авиакеросин на бирже, а вместо этого закупать его на торгах», - считает Ханян.

Ему вторит управляющий партнёр компании «Петролеум Трейдинг» Максим ДЬЯЧЕНКО. В интервью «НиК» он отметил, что биржевые цены на авиакеросин стабильны и находятся на исторических минимумах, а год назад они были процентов на 50% выше: «Они в тех же пределах, в которых и были в последнее время. На бирже торгуют крупным оптом, но авиакомпании сами на бирже, как правило, не покупают. Они покупают непосредственно в аэропортах. О ценах „в крыло“ знают только сами авиакомпании. Если цены действительно повысились, это будет поводом для того, чтобы ФАС разбирался с этим вопросом».

Ловкие схемы

Проблемы также начались и в международном аэропорту Кольцово г. Екатеринбурга, где стоимость авиатоплива по сравнению с результатом предыдущих тендеров на июль 2020 года подорожала на 62,1%! Кстати, как ранее отмечали «НиК» эксперты, основным камнем преткновения в жалобе Минтрансу стали именно итоги тендера на август-сентябрь 2020 года авиакомпании «Уральские авиалинии», для которой Кольцово - базовый аэропорт.

Международным аэропортом Кольцово, так сильно возмутившим ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта, владеет холдинг «Аэропорты регионов» Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА.

В холдинг входят также международный аэропорт Курумоч (Самара), международный аэропорт Стригино (Нижний Новгород), международный аэропорт Платов (Ростов-на-Дону) и международный аэропорт «Гагарин» (Саратов).

Есть еще один примечательный факт. 27 июля глава Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО подписал поручение о приватизации пакета акций АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» путем внесения их в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества «ДВ-Инвест», образованного холдингом Вексельберга.

Досье «Золотого Рога»

АО «ДВ-Инвест» зарегистрировано в Южно-Сахалинске с уставным капиталом 3 млрд руб. Его владельцами являются входящее в «Аэропорты регионов» ООО «Кольцово-проект» (49%) и АО «Ретранс» (51%) гражданина РФ Владимира РЕЗЕРА.

Так что очевидно, что аэропортовый холдинг расширяется. Как отметили «НиК» представители отрасли, «Аэропорты регионов» покупает не только аэропорты, но и их инфраструктуру и земли. Потом уже на правах собственников отдает инфраструктуру и землю в аренду тем же ТЗК, что также может отражаться на стоимости авиатоплива.

Игры в монополию

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь ЮШКОВ предположил, что рост цен на авиатопливо может быть связан именно с арендой заправочной инфраструктуры: «Я сомневаюсь, что нефтяные компании хотят таким образом компенсировать какие-то убытки, рынок авиаперевозок сейчас небольшой. Это скорее связано с арендой топливной инфраструктуры, которую должны выплачивать владельцам аэропорта заправочные комплексы», - пояснил эксперт.

«Владельцы инфраструктуры могут закупать керосин дешевле, но поскольку они монополисты в аэропорту, то продают дороже. Сейчас количество перелётов увеличилось, и в силу своего монопольного положения они реагируют на спрос и увеличивают цены», - пояснил директор Фонда энергетического развития Сергей ПИКИН.

По словам старшего эксперта Института энергетики и финансов Сергея КОНДРАТЬЕВА, цены на авиатопливо в аэропортах Крайнего Севера и Дальнего Востока - это «отдельная проблема», для решения которой могут потребоваться специальные шаги со стороны государства. Эксперт также отметил, что доля керосина в стоимости билета составляет порядка 25-30%.

Старший аналитик Grand Capital Владимир РОЖАНКОВСКИЙ считает, что экономического базиса для подорожания авиатоплива нет. Это картельный сговор, он не имеет отношения к экономике:

«Это такой пещерный капитализм, связанный с тем что, возможно, владельцы инфраструктуры или аэропортов хотят немного подзаработать после времени вынужденного простоя», - уверен эксперт.

Обещали обсудить

Отметим, однако, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что пока не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин. В связи с появлением публикаций о скачке цен ведомство намерено провести такую проверку по собственной инициативе. В Минтрансе 12 августа подтвердили, что получили обращение АЭВТ, а изложенные в нем факты будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы, в которую войдут представители Минэнерго, ФАС, АЭВТ и компаний - поставщиков керосина. Первое заседание группы пройдет на следующей неделе на площадке Минэнерго, пишет РБК.

Тем временем ожидается, что люди будут тратить на перелеты вдвое больше прежнего. В пользу этой версии говорят и данные о пассажиропотоке. За год он снизился до 70%, а желание авиакомпаний компенсировать этот простой только усиливается с каждым днем.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.