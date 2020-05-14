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"Аэрофлот" помог деньгами английскому футбольному клубу

14 Мая 2020, 10:53 | Дальний Восток

Недавно авиакомпания отказалась полноценно кормить пассажиров на дальневосточных маршрутах, сославшись на финансовые проблемы

В этом году «Аэрофлот» перечислил 10 миллионов евро на спонсорскую поддержку английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед», сообщает телеграм-канал «Оффшор ньюс».

При этом совсем недавно, как сообщил Zrpress.Ru, отказался полноценно кормить дальневосточников горячим на своих перелётах в ДФО и обратно.


 

Кроме того в сообщении пресс-службы правительства РФ указывается: "Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции".

"Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу (не менее 60% от общего объема субсидии), лизинговые платежи (не более 30% от общего объема), оплату стоянки воздушных судов (не более 10% от общего объема), а также на операционную деятельность и содержание имущества", - отмечается в сообщении.

Как пояснили в Минтрансе, для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в Росавиацию заявление с необходимым пакетом документов. Итоговое решение принимается в течение 20 рабочих дней после поступления заявления.

Выделить более 23 млрд руб. в качестве экстренной поддержки авиакомпаний в условиях пандемии COVID-19 президент Владимир Путин поручил в середине апреля. На совещании у президента 7 мая глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что правительство утвердило правила их распределения, и пообещал, что выплаты начнутся "незамедлительно". В пресс-службе ведомства позднее уточняли, что первые запросы перевозчиков на господдержку ожидаются в ближайшие дни.

Россия из-за пандемии коронавируса ранее полностью приостановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения российских граждан. Ограничений на перелеты между регионами не вводилось, но из-за падения спроса пассажиров в условиях карантина авиакомпании сами начали отменять рейсы.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: футбол  спонсор  covid  аэрофлот  английская премьер-лига  коронавирус  евро 



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Комментарии

  • Odin12:54, 14.05.2020#

    ЖАЖДА НИЧТО!!!!! ИМИДЖ (ПОНТЫ за наш счет) ВСЕ

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