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Средний чек в магазинах обвалился до минимума

12 Августа 2019, 14:37 | Дальний Восток

Россияне продолжают стремительно нищать, а на Дальнем Востоке ситуация вообще на грани катастрофы

Корреспондент газеты «Золотой Рог» в прошедшие выходные заехал в один из крупнейших по площади продовольственных магазинов Владивостока. В огромном зале стояла практически полная тишина и только с десяток покупателей катали едва заполненные тележки. На трех из 25 работающих кассах дремали кассиры. Еще несколько лет назад, чтобы попасть к кассам нужно было отстоять 30-45 минут в очереди. Увы, прошли те времена. Тотальное обнищание населения потянуло за собой в пропасть важнейшую отрасль - торговлю. Следом катятся производители. Власти, тем временем, либо не понимают, что происходит, либо делают вид, что все относительно хорошо.

За один поход в магазин в июле россияне в среднем тратили 546 руб., по сравнению с июнем чек уменьшился на 1,8% или на 10 руб., передает «РИА Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Наиболее резко сумма единовременной покупки снизилась на Северо-Западе — на 3,2%, до 598 руб. На Урале и в Сибири средние чеки уменьшились на 3,1%, до 559 руб. и до 462 руб. соответственно. В Приволжском округе средняя сумма покупки составила 496 руб. (-2,3%). Дальний Восток в виду своей отдаленности и специфики ценообразования вообще выпал из исследования.

В исследовании проанализированы данные о 40 тыс. россиян и 15 тыс. домохозяйств. Информация была собрана в в 220 городах страны с населением более 10 тыс. человек.

Тем временем, в России с 10 августа вступил в силу запрет на импорт фруктов из Китая. Под него, напомним, попадают косточковые и семечковые культуры, сообщили в Россельхознадзоре. Под запрет попали яблоки, груши, сливы, абрикосы, персики, вишня, черешня, нектарины и другие фрукты.

Однако «ковровая бомбардировка» по китайским производителям Россельхознадзора, головная структура которого расположена в Москве, в которую практически не поставляются фрукты из Китая, естественно даже и не задумался, что тем самым, под экономический удар попадет огромный регион, который в целом завязан на продукции из Поднебесной. Тем временем, бизнес региона распродает оставшиеся запасы продукции. Теперь дальневосточников (в отличии от тех же москвичей) ждет дефицит и резкое подорожание цен на фрукты. Чиновникам-москвичам в очередной раз оказалось просто недосуг устраивать более «тонкую» проверку китайской продукции на предмет выявления конкретных нарушителей. Ну а интересы жителей самого далекого от столицы региона их особо никогда не интересовали.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: инфляция  запрет  супермаркет  фрукты  чек  торговля 



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Комментарии

  • люблю путина15:12, 12.08.2019#

    Не нужно паниковать, скоро будет висеть расписание, когда тракторами будут давить санкционку, после этого можно будет просеивать продукты через крупное сито и еда готова.

  • Псевдоним15:15, 12.08.2019#

    Вот и смотрите как мы все стали зависимы от Китая не имея своего ничего

  • Демон15:32, 12.08.2019#

    А может народ просто считать научился и не хочет переплачивать на ровном месте? Вон в соседнем посте кафе Севан накинула 4 сотни за шашлык а народ взял да перепроверил и отказался переплачивать. . . В Европе всегда так жили

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