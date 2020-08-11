Скорость в кабеле

«Ростелеком» и «МегаФон» готовят новые трансграничные высокоскоростные линии связи

Ведущие телеком-операторы страны не собираются отказываться от реализации масштабных инфраструктурных проектов даже на фоне пандемии. Так, «Ростелеком» проложит новую высокоскоростную линию связи от западных до восточных границ России и далее в Гонконг и Японию в рамках проекта ТEA Next. Группа «МегаФон» выступила инициатором реализации проекта Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) из Европы в Азию.

«Россия может предоставить самый простой и надежный способ передачи из Европы в Азию. В связи с этим мы начинаем большой проект прокладки современной высокоскоростной линии от западных границ России до Владивостока, а затем подводный кабель в Гонконг и Японию. Проект масштабный, объем инвестиций составит приблизительно 40 млрд рублей», - сообщил на прошлой неделе глава «Ростелекома» Михаил ОСЕЕВСКИЙ на встрече с президентом РФ Владимиром ПУТИНЫМ.

Проект под названием ТEA Next («Транзит Европа - Азия нового поколения») ранее оценивался в $500 млн (более 36 млрд рублей). Срок окупаемости проекта составит пять лет.

В рамках проекта в период 2023-2024 годов «Ростелеком» рассчитывает вывести на рынок новый набор услуг, основанный на предоставлении в аренду физической инфраструктуры для организации каналов связи между Европой и Азией. «Благодаря Тea Next заказчики смогут использовать инфраструктуру темных волокон (волокон оптического кабеля, еще не задействованных в передаче данных) и размещать собственное оборудование вдоль маршрута новой ВОЛС», - отмечала компания.

Проект Тea Next позволит получить новую магистральную ВОЛС, используемую всеми основными российскими операторами. Заказчики получат в долгосрочное пользование (до 20-25 лет) инфраструктуру первого уровня. При этом компании смогут использовать темные волокна по своему усмотрению и со своим оборудованием в течение всего гарантийного срока службы кабеля - вплоть до 2045 года.

«Инфраструктура ВОЛС российских операторов в направлении с Запада на Восток была построена в 1990-х и 2000-х годах, и в течение следующих 5-10 лет она будет нуждаться в замене или существенном обновлении. Поэтому к моменту завершения строительства Тea Next ресурсы оптической инфраструктуры «Ростелекома» могут быть востребованы не только самой компанией, но и большим количеством других российских операторов», - поясняла вице-президент «Ростелекома» по работе с операторами связи Наталия КРЮЧКОВА.

Для реализации проекта «Ростелеком» создал компанию «Атлас», в которой примут участие финансовые и стратегические партнеры оператора - российский банк и группа зарубежных инвесторов и операторов связи.

Тем временем группа МегаФон и АО «Росгеология» начинают совместные морские исследования в рамках реализации проекта Arctic Connect по прокладке подводной волоконно-оптической линии связи из Европы в Азию. Проект обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий.

Экспедиция cтартовала 5 августа года в Мурманске и продлится три месяца. Научно-исследовательское судно Росгеологии «Профессор Логачев» пройдет наиболее сложные с точки зрения ледовой обстановки участки трассы в Баренцевом, Карском, Лаптевых, Восточно-Сибирском и Чукотском морях. Общая протяженность исследуемого в 2020 году участка составит 6,5 тыс. км.

Морские исследования – это первый этап проекта. Они необходимы для определения оптимального маршрута прокладки линии связи вдоль Арктической зоны России и выбора мест строительства отводов на прибрежную территорию.

«Мы начинаем экспедицию в благоприятный с точки зрения ледовой обстановки год. В 2020 году мы проведем предварительное исследование рельефа дна и определим безопасные маршруты трассы в арктических морях. Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод», – сказал генеральный директор МегаФона Геворк ВЕРМИШЯН.

В навигацию 2020 года будет проведено предварительное исследование рельефа дна и определены безопасные маршруты трассы в арктических морях.

Вторая часть изысканий пройдет в 2021 году и будет включать детальное изучение инженерных условий прокладки подводного кабеля, в том числе исследование пород дна. Аналогичные работы запланированы на отрезках линии связи за пределами российских вод.

«Мы рады, что компетенции Росгеологии, имеющей огромный опыт проведения морской геологоразведки и инженерных изысканий в Арктике и на Дальнем Востоке, будут востребованы при реализации грандиозного коммуникационного проекта. Компания оперирует самым большим в России флотом научно-исследовательских судов, оснащенных современным оборудованием, в том числе многофункциональными подводными аппаратами собственной разработки, которые доказали свою эффективность при исследовании дна Мирового океана. Уверен, мы с честью выполним поставленную задачу», - отметил генеральный директор - председатель правления Росгеологии Сергей ГОРЬКОВ.

Практически весь массив глобальных цифровых данных проходит по подводным оптоволоконным кабелям, связывающим континенты. В настоящее время отсутствует подводная оптоволоконная линия связи, которая напрямую соединяла бы Европу, прибрежные районы России, Японию и Северную Америку. Большая часть кабелей проложена по дну Тихого и Атлантического океанов.

Отводы, построенные от основной линии, позволят обеспечить связью потребителей Арктики и Дальнего Востока, в том числе предприятия топливно-энергетического комплекса, что будет способствовать социально-экономическому развитию региона. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

Год назад, 6 июня 2019 года в Санкт-Петербурге МегаФон и финский инфраструктурный оператор Cinia Oy подписали меморандум о создании международного консорциума по строительству первой трансарктической линии связи. Cinia Oy уже имеет опыт реализации подобных проектов: в 2015–2016 гг. компания проложила подводный кабель между Финляндией и Германией.

- Трафик передачи данных между континентами растет с большой скоростью, нагрузка на подводные линии связи также увеличивается. Объем трафика «Европа – Азия» в ближайшие 5 лет вырастет на 200%. – рассказывает Грант Вермишян. - Основной спрос на емкость подводных кабельных сетей создал активный рост ОТТ-компаний в течение последних 10 лет. Второе место по спросу на емкость магистральных кабельных сетей занимают операторы связи. Также мы видим спрос со стороны контент-провайдеров, корпоративных клиентов, которые с существенным ростом трафика начинают приобретать емкость оптом. Запуск линии связи с пропускной способностью 200 Тбит/с поможет справиться с растущими объемами мирового трафика.

Современные тенденции IP транзита заключаются в том, что пользователи становятся все более требовательными к задержкам, которые важны, например, на фондовых рынках, где от долей секунды зависит прибыль инвесторов, в киберспорте. Создание прямой морской волоконно-оптической линии позволит добиться отличных показателей: наш проект обеспечит пользователям беспрецедентно короткое время передачи сигнала с минимальным уровнем задержки, которую не предлагает ни одна из существующих линий связи.

Этот крупнейший международный инфраструктурный проект позволит не только связать континенты через Арктику, но и обеспечить интересы России в развитии сетевой инфраструктуры для потребителей Арктики и Дальнего Востока.

Впервые в мире подводный оптико-волоконный кабель будет прокладываться в тяжелых ледовых условиях Арктики. Ключевыми факторами успешного исполнения сроков реализации проекта являются благоприятные погодные условия и ледовая обстановка.

Кабель, который будет задействован в проекте, имеет небольшой диаметр, который будет отличаться на разных участках трассы. Внутри кабеля находится оптоволокно, защищенное несколькими слоями брони из металла и пластика. На большой глубине диаметр кабеля будет составлять всего 1,5 см. На участках, где он может подвергнуться внешнему воздействию, например, вблизи берега, его диаметр увеличится до 7 см.

Олег КЛИМЕНКО.

Фото автора.

На фото: Старт проекта Arctic Connect.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.