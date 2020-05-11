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Дальневосточники будут летать в Москву и обратно голодными
Самое время вспомнить о курице в фольге и варенных яйцах в дороге из убогого прошлого
Как сообщают информагентства и социальные сети, «Аэрофлот» больше не будет предоставлять пассажирам-дальневосточникам горячее питание во время второго обслуживания при перелетах в Москву из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского и обратно.
Вместо него будет предложен витаминный батончик-снэк или пирожок.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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