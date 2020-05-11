Дальневосточники будут летать в Москву и обратно голодными

Самое время вспомнить о курице в фольге и варенных яйцах в дороге из убогого прошлого

Как сообщают информагентства и социальные сети, «Аэрофлот» больше не будет предоставлять пассажирам-дальневосточникам горячее питание во время второго обслуживания при перелетах в Москву из Хабаровска, Южно-Сахалинска, Владивостока и Петропавловска-Камчатского и обратно.

Вместо него будет предложен витаминный батончик-снэк или пирожок.