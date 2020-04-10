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На Дальнем Востоке начали добывать уголь, востребованный в Азии
Преимуществом проекта является близость к портам Приморья
Группа «Сибантрацит» объявила о начале добычи каменного угля на Сугодинско-Огоджинском месторождении в Амурской области. Добыча ведется открытым способом.
Объем добычи планируется довести до 12 млн тонн в 2022 году, проектная мощность составляет 20 млн тонн.
«Основные преимущества проекта - близость к портам Дальнего Востока и высокие характеристики углей. Это делает огоджинский уголь востребованным на целевых рынках сбыта - странах Азиатско-Тихоокеанского региона», - отмечает «Сибантрацит».
Лицензией на разработку Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения владеет ООО «Огоджинская угольная компания», входящая в группу «Сибантрацит».
Досье газеты «Золотой Рог»: Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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