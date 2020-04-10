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На Дальнем Востоке начали добывать уголь, востребованный в Азии

10 Апреля 2020, 18:59 | Дальний Восток

Преимуществом проекта является близость к портам Приморья

Группа «Сибантрацит» объявила о начале добычи каменного угля на Сугодинско-Огоджинском месторождении в Амурской области. Добыча ведется открытым способом.

Объем добычи планируется довести до 12 млн тонн в 2022 году, проектная мощность составляет 20 млн тонн.

«Основные преимущества проекта - близость к портам Дальнего Востока и высокие характеристики углей. Это делает огоджинский уголь востребованным на целевых рынках сбыта - странах Азиатско-Тихоокеанского региона», - отмечает «Сибантрацит».

Лицензией на разработку Сугодинско-Огоджинского угольного месторождения владеет ООО «Огоджинская угольная компания», входящая в группу «Сибантрацит».

Досье газеты «Золотой Рог»: Группа «Сибантрацит» занимает первое место в мире по производству и экспорту высококачественного антрацита UHG, является крупнейшим в России производителем металлургических углей. В группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области – АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также крупный производитель угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор: Олег Клименко
Теги: порты  "Сибантрацит"  АТР  уголь  Амурская область  добыча 



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