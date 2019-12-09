www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.72 р. 100 JPY: 58.66 р.
EUR: 70.76 р. 10 CNY: 90.58 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Рынки
Транспорт
Распечатать

Во Владивостоке будут готовить вертолетчиков

09 Декабря 2019, 12:43 | Дальний Восток

Набор будущих пилотов геликоптеров начнется в следующем году

То чувство свободы, которое дарит полет, сложно чем-то заменить. Кому-то вертолет дает возможность почувствовать себя птицей, кому-то героем кинофильма, кому-то — исполнить детскую мечту. Полет на вертолете — по-настоящему захватывающее приключение, на которое стоит выделить время и деньги. А полёт в компании друзей или близких, наверняка, запомнится надолго, сообщает газета «Золотой Рог».

Услуга полёта на вертолёте пользуется стабильно высоким спросом среди жителей города. Если нужно выбрать запоминающийся подарок на день рождения, годовщину или, к примеру, день влюбленных, полет на вертолете — отличный вариант.

Вертолетная компания Vladivostok Helicopters существует на рынке уже около 10 лет. В распоряжении находятся такие вертолёты, как легендарный Robinson 44, Airbus 350, Eurocopter EC 130, Ми-2, Ми-8 и др. А также есть вертолеты санитарной авиации, которые работают по федеральной программе.

Воздушные прогулки проводятся по 30-минутному (от 10 900 руб. за одного человека) и 60-минутному (от 19 900 руб. за человека) маршруту.

Взлетая из пригорода Владивостока, вы можете увидеть бухту Золотой Рог, кампус Дальневосточного федерального университета, легендарный остров Шкота, мыс Тобизина, бухту Патрокл и многие другие особенности нашего любимого города и его окрестностей.

Перед полетом будет проведен инструктаж, в котором подробно будет описываться, как правильно вести себя на борту. Инструктор поможет вам настроиться на путешествие, поможет преодолеть волнение, и сделает все для того, чтобы полет прошел незабываемо.

В сентябре 2020 года компания Vladivostok Helicopters открывает школу пилотов. Учебный центр будет открыт в аэропорту Кневичи. Минимальное время, необходимое для получения сертификата, составляет 35 часов наземной и 40 часов летной подготовки, хотя в среднем обучение длится 60-70 часов. В конце обучения нужно сдать экзамен, и после чего клиенту будет выдан сертификат частного пилота. Сертификат частного пилота позволит вам летать на вертолетах для развлечения и отдыха или летая на собственном транспорте.

Многие видели, как летают вертолёты, но мало кто пробовал сам. Теперь у жителей Владивостока есть такая возможность.

Анна ДЬЯКОВА, Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: обучение  вертолет  санитарная авиация  приморский край  прогулка  сертификат  ДВФУ 



Новости партнеров




Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]