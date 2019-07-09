Порты Приморья недобирают угля и леса

Дальше ситуация будет только ухудшаться

Приморские порты начинают нести потери, но не все. По данным РЖД, погрузка каменного угля на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в I полугодии 2019 года составила 8,3 млн тонн, что на 11,8% ниже показателей 2018 года. В то же время АО «Восточный порт» (крупнейшая стивидорная компания в одноименном порту), специализирующееся на перегрузке угля на экспорт, в I полугодии 2019 года увеличило объем перевалки на 5,2%, до 12,922 млн тонн.

Представитель одного из стивидоров говорит, что ситуация остается напряженной – с одной стороны железная дорога не успевает обслужить заявки угольщиков в направлении портов Приморья, с другой ряд терминалов вынужден корректировать свою работу из-за экологических требований.

Также с начала года сократилась погрузка лесных грузов – 2,18 млн тонн (-12,2% к январю-июню 2018 года), нефти и нефтепродуктов – 3,2 млн тонн (-4,8%).

В то же время перевозка цемента выросла на 2,8%, до 560 тыс. тонн. И это при том, что пока без сбоев работает «Спасскцемент» экс-мэра Игоря ПУШКАРЕВА.