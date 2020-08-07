"Независимо от обстоятельств". Зачем независимые АЗС продолжают "раскачивать" рынок топлива на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке продолжаются громкие публичные разбирательства вокруг ситуации с топливом. На этот раз ход конем сделали представители местных независимых АЗС. Заправщики перестали продавать на АЗС АИ-95 и АИ-98. Согласно публичной версии самих независимых – всему виной производители, которые попросту не дают частникам достаточное количество топлива. Однако, по мнению экспертов, на Дальнем Востоке начался второй раунд борьбы за прибыль - с помощью публичных скандалов заправщики пытаются надавить на титанов вроде «Роснефти» и вернуть себе докризисную маржу.

На этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что на Дальнем Востоке независимые АЗС перестали продавать бензин АИ-95 и АИ-98. Сообщение на первый взгляд выглядит тревожным – По данным Приморского топливного союза, в регионе 335 заправок, и большая их часть – 214 штук – именно у независимых сетей.

Однако при ближайшем рассмотрении всплывают интересные детали. Казалось бы, если 60% заправок перестают продавать бензин – это критично. Однако речь идет только о самых дорогих сортах горючего. Между тем 75 % населения Дальнего Востока потребляют АИ-92. Именно этот сорт бензина – самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество.

Кому и зачем тогда привлекать внимание к мнимому дефициту бензина? Ведь на деле самый ходовой товар на заправках в избытке. Автор утверждений о том, что «независимые» сокращают продажи топлив - глава Приморского топливного союза и по совместительству владелец одной из локальных дальневосточных сетей Владимир Чирсков. Его сети «Октант» принадлежит около 70 АЗС. Согласно заверениям Чирскова, заправщики отказались от АИ-95 и Аи-98 по двум причинам: во-первых, цены на эти виды моторных топлив повысились, во-вторых – производитель бензинов на Дальнем Востоке, Комсомольский НПЗ, отгружает на биржу недостаточно объемов, а независимым не отгружает его совсем.

«Роснефть» уже парировала эти заявления – оказалось, что «Октант» в принципе не подавал в июле заявок на АИ-95 и АИ-98. Все заявки независимых компаний, которые были поданы в этот период, были удовлетворены полностью, говорится в сообщении пресс-службы «Роснефти», распространенном в СМИ.

Комсомольский НПЗ ежедневно поставляет на биржу 1200 тонн моторных топлив, а общие потребности всех «независимых» сетей на Дальнем Востоке составляет 1000 тонн. По словам инвестиционного стратега УК «Арикапитал» Сергея Суверова, «Чирсков при этом делает абсолютно абсурдистские заявления о том, что, якобы, потребности независимых составляют - 1000 тонн 95-го и 98–го бензина. Это просто сюр какой-то, ведь премиальные виды топлива - это лишь 25% спроса.

«Независимые» хотят закупаться на нефтебазах по более дешевым ценам, но совершенно непонятно, почему ВИНКи должны субсидировать их бизнес в ущерб собственным интересам и нарушать указ Президента о развитии биржевых инструментов торговли».

Получается, ситуация с заявлениями со стороны собственника «Октанта» выглядит, мягко говоря, преувеличенной. «Октант» в лице господина Чирскова своими руками создает ажиотаж, причем ажиотаж продуманный – дефицит любого, даже не самого востребованного, топлива гарантированно привлечёт внимание россиян. Только зачем в непростые для страны и людей время оказывать такое давление?

В поисках утраченной маржи

Объяснить очередной «нагрев» топливного рынка на Дальнем Востоке очень просто. Независимые АЗС, как правило, покупают топливо у производителей по оптовым ценам на нефтебазах и продают в розницу.

До ситуации с коронавирусом схема была очень прибыльной – особенно после обвала мировых цен на нефть. В первом квартале 2020 года экспортная пошлина в России снизилась и потянула за собой цены в опте. При этом в рознице цена оставалась неизменной. Получается – поставщики покупали «горючку» задешево, а продавали выгодно. В этот период независимые АЗС по всей стране заработали очень хорошо, получив сверхприбыли.

По приблизительным оценкам, в период таких «всплесков» маржинальность ретейла топлива достигает 20%. Однако такие периоды, как правило, держатся недолго. Чаще заправочные сети имеют около 15% рентабельности – и как только показатель приближается к 10-12%, в публичном пространстве снова начинаются спекуляции на топливную тему.



Некоторые из сетей уже были уличены в манипулировании розничным рынком в период биржевого кризиса в конце 2018 года. Ряд «независимых» сетей закупали больше топлива, чем способны реализовать через собственные АЗС. При этом владельцы этих сетей пытались шантажировать государство и региональные власти, угрожая дестабилизацией обстановки. Особенно хорошо такие методы работают в таких регионах как Приморье, где топливный вопрос традиционно очень актуален. Не брезгует подобными приемами и сеть «Октант» господина Чирскова.

После того, как коронавирус прошелся по планете, ситуация осложнилась. Спрос упал, и многие НПЗ в России сократили объемы производства. На Дальнем Востоке всегда наблюдался дефицит производства – по оценкам экспертов, региону требуется около 3 млн тонн топлива в год, тогда как фактически производится 1,5 млн тонн. Крупным производителям (а на Дальнем Востоке крупный поставщик фактически один – это «Роснефть») пришлось разрываться между отгрузками на нефтебазы и обязательными поставками топлива на биржу.

В условиях ограниченного предложения цена горючего подросла, что «независимых» совершенно не устроило. В ход пошла продуманная интрига с искусственным «дефицитом» наиболее дорогих видов топлива. Заметим, отказываться от ходового АИ-92 сети не спешат – спекулируя в попытке отыграть свою прибыль, сети вовсе не торопятся бить по своему карману.

Дальнему Востоку нужна инфраструктура

Производители, в свою очередь, вообще не способны на маневры в данной ситуации. Нефтепереработка в России традиционно – самый загруженный и зарегулированный вид производства.

«В регионе не хватает перерабатывающих мощностей - в Центральном регионе работают десять НПЗ, на Дальнем Востоке – всего два. Тот же Комсомольский НПЗ не может перерабатывать больше топлива, чем позволяют его мощности», – уверен генеральный директор «ИнфоТЭК- Терминал» Рустам Танкаев.

При этом стабильно снабжать топливом требуется огромный регион, что существенно удорожает транспортировку нефтепродуктов. Если в Москве цена логистики за литр бензина — 1,8 рубля, то во Владивостоке показатель достигает уже 3,7 рубля, а в Южно-Сахалинске (куда топливо завозится только по морю) — и вовсе 6,2 рубля за литр.

Например, на Сахалине добывают нефть, но цена на бензин в регионе высокая. Всё потому, что нефть сначала везут в Комсомольск-на-Амуре, там перерабатывают и только затем на танкерах возвращают обратно. Выходит на 25-30 % дороже, чем бензин в других регионах Дальнего Востока.

“В стране профицит бензина по году более 4 миллионов тонн, - отмечает вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев. - И по всем прогнозам, в ближайшее время он будет только расти. Спрос стагнирует. И если говорить конкретно о Дальнем Востоке, здесь он очень небольшой. Только вот акциз на бензин в этом регионе значительно выше, чем в других, а транспортные тарифы очень высокие. Все упирается в то, что в России не существует комплексной системы топливообеспечения. Вопрос не в локальных региональных продажах. Мы неоднократно поднимали вопрос об отмене демпфера, переносе акциза на АЗС, отмене акциза и ндс при поставке топлива на Дальний Восток. Регулятор глух, а переработка и розница в минусе».

Каждый год тарифы на транспортировку нефтепродуктов увеличиваются, а инвесторов, способных помочь в решении проблемы, отпугивает ручное управление ценами и «фискальный фанатизм».

Построить новые НПЗ в регионе – при существующей фискальной системе очень дорого и экономически невыгодно.

«Пока у нас система налогообложения имеет целью собрать максимальное количество денег в бюджет, ничего не изменится. Надо же все-таки думать и о развитии отрасли, в том числе о новых проектах – водородном топливе, о новых технологиях снижения углеродного следа, а не переносить убытки с одной части отрасли на другую», – отметил вице-президент Независимого топливного союза Дмитрий Гусев.

Выход из складывающейся ситуации экспертам видится в создании и реализации комплексной программы развития топливной инфраструктуры на Дальнем Востоке. К слову, участниками проекта могут стать не только государство и крупные производители (вертикально интегрированные компании), но и независимые участники рынка.

«Решать этот вопрос нужно на государственном уровне, создавая нормальные фискальные условия для реализации новых нефтеперерабатывающих проектов на Дальнем Востоке, снижая транспортные тарифы, чтобы можно было по адекватным ценам закупать топливо в других регионах, развивая альтернативную систему топливообеспечения. На сегодняшний день одним из самых быстрых способов разрешения ситуации могло бы стать развитие сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. С данной инициативой недавно выступил глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. Это - комплексное решени вопросов как экологической, так и энергетической безопасности», - резюмировал Рустам Танкаев.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.