Глубоководные крабы признаны инвесторами убыточными

Цель аукционов – выполнение инвестиционных обязательств по постройке судов для добычи глубоководных крабов абсолютно нереальна

Компании и потенциальные инвесторы отказались от участия в первом аукционе, и такая же судьба наверняка ждёт новый аукцион, потому что основные условия аукционов не изменились.

И основной вопрос не в аукционной цене лотов. Если бы она была даже на порядок ниже, здравомыслящие инвесторы покупать их бы не стали понимая, что такие суда в России не построишь и эту логику подтвердил первый аукцион, заявок не было.

Глубоководный промысел новый вид промысла и его масштабное освоение впервые в мире начали вести в России на Дальневосточном бассейне 17 лет назад.

Процесс освоения шёл поэтапно, с глубин 1000 метров, затем промежуточные глубины, и сейчас освоены глубины до 2500 метров. Каждая сотня метров освоенных глубин выставляла новые требования. И для выполнения постоянно растущих запросов на необходимое оборудование и промысловое снаряжение имелся прямой контакт с самыми передовыми специализированными иностранными компаниям в мире, и потребовались годы для того, чтобы обеспечить его разработку и поставку нашим рыбакам. Таким образом и был сформирован уникальный флот способный эффективно работать в открытых частях Мирового океана на больших глубинах, и его уже имеют 18 компаний Дальневосточного бассейна вылавливая 100% выделяемых квот глубоководного краба.

Решён и главный вопрос – обновление флота. По оценкам экспертов это современные суда, которые по состоянию корпусов отработают ещё не менее 40-50 лет, ярким примером может служить АО «Рыболовецкий колхоз «Восток-1», который имеет наибольшее количество таких современных специализированных краболовных судов.

Методом проб и ошибок, российскими компаниями подбиралось в течение этих лет мощное импортное оборудование, и на этих судах нет российских изделий, потому что в России подобное оборудование не производится.

Это первая и главная причина отсутствия заявок от потенциальных инвесторов, судно согласно условиям, указанным в Постановлении Правительства № 1112 от 28.08.2019 года, пригодное для эффективного ведения глубоководного промысла в России не построить!!!

Спецификация специализированных для глубоководного промысла судов в Росрыболовстве есть, и специалисты понимают, что постройка такого судна в России не только не возможна, но и стоимость его сравнительно с другими типовыми краболовными судами будет значительно выше, чем заложено в условиях аукционов, действующие компании тратили на это средства постепенно, в течение 17 лет. Сейчас инвесторам нужно будет сделать практически мгновенно, а это с организационной и финансовой точки зрения просто нереально.

Возникает вопрос, зачем заниматься абсурдом в виде инвестирования во флот глубоководного промысла, если такой флот уже есть и выбирает выделенные ему квоты на 100%.

Есть и другой важный фактор, который Росрыболовство видимо просто не понимает и поэтому не учитывает.

Изучая процессы хронологии результатов работы компаний видно, что те, кто начинал эту работу 17 лет назад имеют лучшие результаты, новички отстают. Тот, кто меньше работал на этом виде промысла, тот имеет более низкий результат.

И причина проста, кто дольше работает, тот приобрёл промысловый опыт в большей степени в такой сложной сфере как промысел до 2500 метров, и, проработав так же 15-17 лет, они сравняются с ветеранами, лидерами этого промысла со временем, подбирая и обучая собственные кадры глубоководников, это постепенный процесс, длящийся годами.

Это так же прекрасно понимают новые инвесторы и, конечно же взвесили все эти вопросы и в итоге имеем факт, заявок от новых инвесторов нет.

И следовало бы не тревожить эти 18 компаний глубоководного промысла краба изъятием квот, а как раз наоборот, помочь им облегчёнными кредитами для приобретения иностранного оборудования и современного промыслового вооружения, учитывая, что именно глубоководный промысел явится в дальнейшем основным способом для пополнения биоресурсов для России в Мировом океане.

Нужно не разрушать имеемое, а наоборот помочь укрепить уже имеемый флот и достижения в освоении этого вида промысла и на базе уже существующего флота далее развивать это стратегическое направление для России. Но действовать не по принципам аукционов и строить в России, а вопреки им строить за рубежом, там, где могут строить и где есть уникальное оборудование. И, то, что Дальневосточный бассейн имеет первоклассный флот для глубоководного промысла краба, подтверждается тем, что квоты выбираются на 100%. Поэтому компании, имеющие квоты естественно не подавали заявок потому, что совершалось бы абсурдное действие «у тебя отбирают, и ты же должен это купить» и учитывая, что строить им ничего не нужно так как специализированные промысловые суда уже есть.

Новые инвесторы, безусловно, изучили ситуацию, и понимают, что глубоководное судно в России не построишь и даже купив квоты, опыт не купишь, да и опять же может грянуть подобие короновируса как сейчас, и все купившие королевские крабы на аукционах и поставлявшие живой краб попали в крайне затруднительное положение, которое грозит предприятиям банкротством. Всё что касается промыслов и сбыта морской продукции дела очень зыбкие и неустойчивые и зависят от множества, как конъюнктурных вопросов, типа аукционов, так и неожиданностей, которые преподносит природа, уже имеем факты изменения климата. И как следствие, изменение запасов биологических ресурсов и поведения объекта промысла, поэтому новым инвесторам нужно проявлять осторожность и дальновидность выбирая такой капризный и временами непредсказуемый вид деятельности как промышленное рыболовство и в частности, практически ещё не исследованный вид промысла как глубоководные промыслы..

«Акционеры нашей компании приняли решение не участвовать в аукционах, нам не нужно инвестировать деньги в постройку судов, так как уже имеем глубоководный флот, вызывающий восхищение за рубежом, в их числе специализированные по рыбной отрасли США средства массовой информации, которые призывают рыбаков США последовать нашему примеру. В отношении технического состояния и долголетия имеемый флот переживёт всех нас по своему долголетию, учитывая оценки Регистра России, рассказал генеральный директор РК «Восток-1» Александр Сайфулин.

Мы имеем 17 лет опыта освоения глубоководного промысла. И этот опыт подсказывает, в этих делах существует три определяющих вопроса, иметь суда пригодные для автономной работы в открытом океане где и расположены большие глубины; найти оборудование для промысла на глубинах до 2500 метров и воспитать кадры профессионалов глубоководников.

Мы это сделали, потратив на это 17 лет, а в случае инвестиционных аукционов построить флот предлагается на российских верфях за 5 лет не имея проектов, технологического оснащения и оборудования, что является невыполнимой задачей, учитывая то что российские судоверфи не строили даже обычные краболовы, а российская промышленность не выпускает оборудование для ведения глубоководного промысла.

Ну а уж воспитать кадры профессионалов глубоководников за 5 лет просто невозможно, мы пропустили за эти 17 лет через свою компанию десятки тысяч специалистов, чтобы выбрать и обучить одну тысячу человек. И делается отбор не сразу, а занимает именно годы, чтобы в полной мере определиться по специалисту.

Так что потенциальные инвесторы определились верно, отказавшись участвовать в этом мероприятии.

Они поняли главное, такие суда в России не построишь, а это главное условие аукционов.

Невозможность постройки специализированных глубоководных краболовных судов на российских судоверфях подтверждается проявляющимися и всё более нарастающими трудностями, связанными с постройкой даже обычных краболовных судов.

Именно по этот вопрос как проблемный на совещании комитета по аграрным вопросам рассмотрели 4 февраля на совещании в Государственной Думе под руководством главы комитета по аграрным вопросам Владимира Кашина.

За отведённое время необходимо построить минимум 35 обычных краболовов, но в результате обмена мнениями к способности отечественных верфей в срок выполнить заказы на новые краболовы многие участники заседания отнеслись критически учитывая не укомплектованность судоверфей рабочей силой, инженерными кадрами, современной технологической оснасткой и начали подниматься вопросы что необходимо продумывать или принимать ряд мер которые позволили бы нивелировать эти риски. В числе мер прозвучали предложения увеличения срока строительства обычного краболова с пяти до семи лет, разрешение для дальневосточных верфей привлекать иностранных рабочих что значительно повысит стоимость судов и даже прозвучало предложение по локализации «начинки» краболовов.

Отрадно одно то, что хоть сейчас Государственная Дума «заметила» что судостроительная отрасль совершенно не готова к строительству краболовов, хотя Дума обязана была иметь чёткое представление о состоянии судостроительной отрасли справиться с поставленными задачами, ведь меняли Закон.

Это касается строительства обычных краболовов, а что касается глубоководных краболовов, как уже подчёркивали и подчёркиваем, их построить в России невозможно.

Так зачем нервировать и дразнить рыбацкое сообщество учитывая этот факт, следует учитывать и факт завышенной стоимости квот по которым окупить затраты не хватит и 30 лет.

Потенциальным инвесторам следует учитывать и ещё один важнейший факт.

Если аукцион будет выигран то купивший сможет приступить к промыслу только в 2021 году и деньги потраченные на покупку будут просто заморожены.

Таков реальность и мы вынуждены были ознакомить всех причастных к делам покупки квот на аукционах в конце февраля.

Самый разумный выход прекратить возню с аукционами по глубоководным крабам и рыбам, это не инвестиционные объекты а наоборот, оказать помощь компаниям недавно начавшим работу по этому, важнейшему для России направлению развития отрасли, для того чтобы они быстрее подравнялись к лидерам.