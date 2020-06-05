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Корея зовет себя показать и других посмотреть

05 Июня 2020, 14:22 | Дальний Восток

В Республике Корея готовятся к VIII Международной выставке торговли и инвестиций GTI EXPO 2020

С 15 по 18 октября 2020 года в г. Вонджу (провинция Кангвон, Южная Корея) состоится VIII Международная выставка торговли и инвестиций GTI EXPO 2020.

Мероприятие пройдет под лозунгом: «Мир и процветание! Всемирный экономический фестиваль корейской волны в Северо-Восточной Азии». В мероприятии традиционно принимают участие сотни компаний из 50 стран, включая Россию, Китай, Японию, Австралию, Индию, страны Европы, Америки и Ближнего Востока.

 

В рамках выставки пройдут бизнес-переговоры, Глобальная конференция женщин-CEO, Форум экономического сотрудничества GTI, интерактивные призовые мероприятия, концерт, кулинарный фестиваль и выставка-продажа товаров.

В экспозиции будет представлена продукция следующих отраслей: экологически чистые продукты питания, биоиндустрия, медицинские приборы, косметика и эстетика, информационные технологии, бытовые товары, туризм и многое другое.

Ежегодная выставка «GTI EXPO» проводится с 2013 года и является местом встречи представителей государств и компаний, которые намерены развивать отношения с провинцией Кангвон (Южная Корея) в областях экономики, торговли, инвестиций и туризма.

Приглашаем предпринимателей Приморского края, заинтересованных в выходе на корейский рынок, стать участниками «GTI EXPO 2020».  Участникам предоставляются бесплатные стенды, а в случае участия группы из не менее 10 компаний на период проведения мероприятия предоставляется бесплатный автобус. Участие в выставке – это уникальная возможность представить свой бизнес на международном уровне и обрести надежных деловых партнеров.

Сроки подачи заявок: 1 мая – 31 августа 2020 г. (форма заявления на сайте www.gtiexpo.org). Заявки на участие необходимо подавать организаторам на электронную почту ([email protected]) или факсу (+82-33-749-3341).

Для получения дополнительной информации об участии в выставке просьба обращаться в Представительство провинции Кангвон в России (тел.: (423) 240-71-05, эл.почта: [email protected]).

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кангвон  выставка  Республика Корея  экономика 



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